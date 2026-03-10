한국GM 노사, 직영 정비센터 갈등 봉합…3곳 '기술센터'로 전환

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 직영 정비센터 폐쇄 방침을 둘러싸고 갈등을 겪어온 한국지엠(GM) 노사가 일부 정비 기능을 유지하는 방안에 합의했다. 직영 센터를 전면 폐쇄하는 대신 핵심 거점에 기술 중심 조직을 남겨 애프터서비스 역량을 유지하는 방향으로 절충점을 찾은 것이다.
10일 전국금속노동조합 한국GM지부에 따르면 한국GM은 이날 특별 노사협의를 통해 전국 직영 정비센터 9곳 가운데 대전·전주·창원 등 3개 센터의 운영을 유지하기로 했다. 해당 사업장은 '정비서비스기술센터'로 명칭을 변경해 재편되며 기존 차량 정비 업무를 이어가게 된다. 정비 인력은 권역별 20명씩 총 60명 규모로 배치될 예정이다.
이와 함께 인천 부평을 중심으로 협력 정비업체 기술 지원을 담당하는 '하이테크센터'도 확대 운영한다. 부평 하이테크센터는 전국 380여개 서비스 네트워크에 대한 기술 지원과 기술 전수, 내수 판매 차량 정비 기술 교육, 고난도 정비 차량 대응 등을 맡게 된다. 특히 첨단 기술이 적용된 차량이나 복잡한 정비가 필요한 사례에 대한 진단과 문제 해결을 담당하는 거점 역할을 수행할 전망이다.
기존 직영 서비스센터에서 근무하던 직원 가운데 일부는 대전·전주·창원 센터와 인천 부평 하이테크센터에서 계속 근무하며, 나머지 직원들은 회사 내 다른 직무로 전환 배치될 예정이다. 또한 한국GM은 직영 센터 운영 종료에 따른 위로금 명목으로 해당 노조원들에게 1인당 1000만원씩 지급하기로 했다.
이번 합의는 한국GM이 직영 정비센터 운영 종료 방침을 공식화하면서 촉발된 노사 갈등의 절충안으로 평가된다.
노조 측은 "지역 주요 거점에 직영 정비 체계를 유지하고 하이테크센터를 통해 제조사의 기술 책임을 강화했다는 점에서 의미가 있다"고 평가했다.
사측 역시 노사 간 협의를 통해 의견 차이를 좁힌 점을 긍정적으로 평가했다. 로버트 트림 GM 한국사업장 노사·인사 부문 부사장은 "이번 논의를 계기로 전국 서비스 네트워크의 서비스 역량과 경쟁력을 높이는 한편 전국 어디서나 동일한 수준의 고객 경험을 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.
