깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (3/6)

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 3월6일 제공한 콘텐츠입니다.
AI 고도화 딜레마 속 中 핵심 전략으로① '연산+전력 시너지' 키워드
[중국증시 데일리 이슈(3.6)] 2026년 정책 모멘텀 테마, 인민은행 171조 유동성 공급, 녹색 저탄소 산업 표준화, 푸젠성 전기선박 보급 확대, 상장사 뉴스
[AI의 종목 이야기] 中 시장이 주목하는 유망산업 1위 'AI 컴퓨팅파워'
[AI의 종목 이야기] 中 신흥 지주산업 '저공경제', 3년연속 업무보고 등장
[AI의 종목 이야기] 中 신에너지차 프리미엄화 추세 뚜렷, 가격대 상향
[AI의 종목 이야기] A주 13개 상장사, 2025년 현금배당안 공개
[AI의 종목 이야기] 中 징둥 2025년 매출 13%↑, 4Q 순익은 적자 전환
AI 공포·전쟁 리스크에 '리테일 피난처' ① 방어형 성장주 3인방
[AI의 종목 이야기] 덴소, 로옴 인수전 참전…전력반도체 재편 촉발하나
[AI의 종목 이야기] 소프트뱅크, 오픈AI 베팅에 최대 400억달러 대출 추진
[AI의 종목 이야기] 갭 4Q 실적 기대치 미달에 10% 급락
[AI의 종목 이야기] 코스트코 멤버십 파워로 또 '깜짝 실적'
[AI의 종목 이야기] 오라클 '현금 압박' 수천명 감원 저울질
비바 시스템즈 ① 소프트웨어 업종 혼란 속 실적 서프라이즈
[AI의 종목 이야기] 존슨앤드존슨, 소비자직접판매(DTC) 웹사이트 개설
[AI의 종목 이야기] AWS, AI 기반 '아마존 커넥트 헬스' 출시
[AI의 종목 이야기] 온라인 여행사 주가 급등..."오픈AI, 챗GPT 직접 결제 기능 축소할 것"
[AI의 종목 이야기] 넷플릭스, 벤 애플렉의 AI 영화 기술 기업 '인터포지티브' 인수