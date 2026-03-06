전체기사 최신뉴스 GAM
뉴스핌

2026.03.06 (금)
글로벌·중국 미국·북미

깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (3/6)

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 3월6일 제공한 콘텐츠입니다.

 

AI 고도화 딜레마 속 中 핵심 전략으로① '연산+전력 시너지' 키워드

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국증시 데일리 이슈(3.6)] 2026년 정책 모멘텀 테마, 인민은행 171조 유동성 공급, 녹색 저탄소 산업 표준화, 푸젠성 전기선박 보급 확대, 상장사 뉴스

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

 

[AI의 종목 이야기] 中 시장이 주목하는 유망산업 1위 'AI 컴퓨팅파워'

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[AI의 종목 이야기] 中 신흥 지주산업 '저공경제', 3년연속 업무보고 등장

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[AI의 종목 이야기] 中 신에너지차 프리미엄화 추세 뚜렷, 가격대 상향

[사진 = 광저우자동차그룹 공식 홈페이지] 광저우자동차그룹(廣汽集團∙GAC 601238.SH/2238.HK)의 하이퍼(昊鉑∙하오보∙Hyper) A800 모델.

 

[AI의 종목 이야기] A주 13개 상장사, 2025년 현금배당안 공개

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[AI의 종목 이야기] 中 징둥 2025년 매출 13%↑, 4Q 순익은 적자 전환

[사진 = 징둥 공식 홈페이지] 중국 베이징에 위치한 징둥그룹 본사 건물 전경.

 

AI 공포·전쟁 리스크에 '리테일 피난처' ① 방어형 성장주 3인방

타겟 매장 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 덴소, 로옴 인수전 참전…전력반도체 재편 촉발하나

로옴 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 소프트뱅크, 오픈AI 베팅에 최대 400억달러 대출 추진

노트북 화면에 표시된 오픈AI 로고 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 갭 4Q 실적 기대치 미달에 10% 급락

갭 매장의 간판 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 코스트코 멤버십 파워로 또 '깜짝 실적'

코스트코 매장 [사진=블룸버그통신]

 

[AI의 종목 이야기] 오라클 '현금 압박' 수천명 감원 저울질

오라클 로고 조형물 [사진=블룸버그]

 

비바 시스템즈 ① 소프트웨어 업종 혼란 속 실적 서프라이즈

비바 시스템즈 로고 [사진=업체 홈페이지 갈무리]

 

[AI의 종목 이야기] 존슨앤드존슨, 소비자직접판매(DTC) 웹사이트 개설

2025년 11월 6일 중국 상하이에서 열린 제8회 중국국제수입박람회(CIIE)에서 존슨앤드존슨 부스 옆에 모인 사람들 [사진=로이터 뉴스핌]  

 

[AI의 종목 이야기] AWS, AI 기반 '아마존 커넥트 헬스' 출시

아마존웹서비스(AWS) 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

 

[AI의 종목 이야기] 온라인 여행사 주가 급등..."오픈AI, 챗GPT 직접 결제 기능 축소할 것"

익스피디아 [사진=로이터 뉴스핌]

 

[AI의 종목 이야기] 넷플릭스, 벤 애플렉의 AI 영화 기술 기업 '인터포지티브' 인수

넷플릭스 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
