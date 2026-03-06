석유 3단체 "석유제품 가격 안정에 적극 협조"

국제유가 상승분 국내 주유소 가격에 분산 반영

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 대한석유협회와 한국석유유통협회, 한국주유소협회 등 석유 3단체는 중동 정세 악화로 급등하고 있는 국제유가가 국내 주유소 가격에 급격하게 반영되지 않도록 적극 협조하겠다고 6일 밝혔다.

이들 단체에 따르면, 최근 국내 가격 산정의 기준이 되는 싱가포르 국제 휘발유 가격은 중동 사태 발발 후 배럴당106.28 달러($26.64/b↑), 국제 경유 가격은 배럴당 153.18 달러($60.28/b↑)로 급상승중이다.

협회는 "이러한 인상 요인이 국내 가격에 일시 반영될 경우, 물가상승 등 국민 부담이 커질 우려가 있어 주유소 가격에 분산 반영될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 중동 지역의 군사적 긴장이 고조되고 있는 가운데 국제유가가 급등하면서 서울 일부 주유소의 경유 가격이 휘발유 가격을 넘어선 '가격 역전' 현상이 나타나고 있다. 사진은 5일 오후 서울 시내의 한 주유소 가격표의 모습. 2026.03.05 ryuchan0925@newspim.com

국내 정유사들은 러-우 전쟁 이후 유류세 인하 시 손실을 감내하고 직영주유소를 통해 인하분을 즉시 반영하는 등 가격 안정화에 노력해 왔으며, 앞으로도 공급가를 투명하게 공개하며 석유시장 질서 유지에 만전을 기할 계획이다.

석유협회는 에너지 수급과 유가 안정을 위해 산업통상부와 정유업계 간 이미 수차례 점검회의를 개최하는 등 긴밀히 소통해왔으며, 수급 위기 시 주유소 가격 급등을 막기 위해 충분한 물량을 유통업계 및 주유소에 공급하겠다고 밝혔다.

석유유통협회, 주유소협회 등 석유유통단체들 역시 석유대리점과 주유소 사업자들에게 계도와 협조 요청을 통해 유가 급등기 가격 인상분을 적정하게 반영하며 석유류 안정공급에도 적극 협조하기로 했다.

