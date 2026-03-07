전체기사 최신뉴스 GAM
뉴스핌

2026.03.07 (토)
글로벌·중국 특파원

유럽증시, 글로벌 유가 급등세 이어지며 일제히 하락… 질랜드 파마 36% 폭락

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 유럽 주요국 증시가 6일(현지 시간) 일제히 하락했다.

중동 분쟁이 유가를 강하게 압박하면서 국제사회가 향후 글로벌 경제에 미칠 악영향을 크게 걱정하는 양상이었다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 6.14포인트(1.02%) 내린 598.69로 장을 마쳤다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 224.72포인트(0.94%) 하락한 2만3591.03에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 129.19포인트(1.24%) 떨어진 1만284.75로 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 52.31포인트(0.65%) 후퇴한 7993.49에, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 456.29포인트(1.02%) 물러난 4만4152.26으로 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 170.80포인트(0.99%) 내린 1만7074.40으로 마감했다.

독일 프랑크푸르트 증권거래소. [사진=로이터 뉴스핌]

국제 유가는 급등세를 이어갔다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유가 6% 이상 상승해 지난 2024년 4월 이후 처음으로 배럴당 91달러를 돌파했다. 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 10% 오른 89달러를 넘어섰다. 

도널드 트럼프 미국 행정부의 전쟁 의지는 전혀 누그러질 기미가 보이지 않았다. 

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 "이란이 무조건 항복하는 것 이외에 다른 협상은 없을 것"이라고 했다. 

피트 헤그세스 미 국방장관은 전날 기자회견에서 "이제 막 전쟁을 시작했을 뿐"이라고 했다. 그는 "이란은 우리가 이런 (대대적인 공세) 상황을 지속할 수 없을 것이라고 기대하고 있는데 이는 정말 큰 오판"이라고 했다. 그러면서 "미국의 의지는 결코 부족하지 않다. 현재 우리와 이스라엘 방위군(IDF)의 역량을 합친 것보다 훨씬 더 큰 전투력이 앞으로 이란에 투사될 것"이라고 말했다. 

세계 3대 액화천연가스(LNG) 생산·수출국인 카타르는 "모든 걸프 지역 산유국이 며칠 내로 생산 중단을 선언하게 될 것"이라고 했다. 즉각 전쟁이 멈추지 않으면 유가는 150달러까지 치솟을 수 있다고 전망했다. 

미국에서는 예상을 크게 벗어난 악재성 고용 지표가 나왔다.

미 노동통계국은 이날 2월 비농업 고용이 9만2000명 감소했다고 발표했다. 5만5000명 안팎으로 증가할 것이라던 시장과 전문가들의 예상과 정반대 결과였다. 실업률은 4.4%로 1월보다 0.1%포인트 올랐다.

국제 유가가 급등하는 상황에서 미국의 예상치 못한 일자리 통계가 발표되면서 미 연방준비제도(Fed)가 복잡한 처지가 됐다는 관측도 나오고 있다. 

에드워드 존스의 수석 글로벌 전략가 안젤로 쿠르카파스는 "유가 급등으로 단기 인플레이션 압력이 커진 가운데 글로벌 지정학적 불확실성이 높아지면서 향후 몇 달간 고용 증가가 제한될 가능성이 있다"며 "이는 연준에 어려운 상황을 만든다"고 했다.

연준이 금리 인하에 신중할 것이라는 전망도 제기되고 있다. 

영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 "선물시장에서 금리 인하에 대한 기대감이 낮아졌다"며 "트레이더들은 여전히 올해 한두 차례 금리 인하가 있을 것으로 예상하지만 그 첫 번째 인하는 9월에나 있을 것으로 보고 있다"고 했다. 

파이퍼 샌들러의 이코노미스트 낸시 라자르는 "오늘 고용 지표는 정말 형편없는 것이지만 이것만으로는 (연준의 행보를 전망하기에) 부족하다"며 "예를 들어 21만5000건 미만인 실업 수당 신청 수치는 매우 건전하다"고 말했다. 

주요 섹터 중에서 은행주가 1.7% 하락하며 다시 압박을 받는 모습이었다. 은행 섹터는 3개월 만에 최저치에 근접했다. 영국의 HSBC는 2.64% 하락했다. 

헬스케어 기업들도 1.6% 하락하며 타격을 받았다. 덴마크 제약업체 질랜드 파마(Zealand Pharma)는 스위스 제약사 로슈(Roche)와 공동 개발 중인 비만 치료 후보 물질이 2단계 임상 시험에서 기대치에 못 미치는 결과가 나오면서 36.38% 폭락했다. 로슈도 3.57% 하락했다. 

세계 최대 음악 레이블인 네덜란드의 유니버설 뮤직 그룹은 주주에게 귀속되는 순이익 감소 소식과 함께 8.1% 하락했고 미국 증시 상장 계획도 연기했다.

독일 최대 방산업체인 라인메탈과 이탈리아의 대표적인 방산업체 레오나르도는 각각 2.94%, 3.38% 상승했다. 

ihjang67@newspim.com

 

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
