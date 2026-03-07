[분양캘린더] 수원 두산위브더센트럴수원 등 2070가구 분양

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 7일 부동산R114에 따르면 3월 둘째 주에는 전국 3개 단지에서 총 2070가구가 공급된다. 이 중 일반분양 물량은 1279가구다.
이 주에는 경기 수원시 장안구 영화동 두산위브더센트럴수원, 경북 경산시 상방동 경산상방공원호반써밋1단지 등에서 청약을 진행한다.
두산건설은 경기 수원시 장안구 영화동 일원에 수원111-3구역 주택재개발정비사업을 통해 두산위브더센트럴수원을 분양한다. 지하 2층에서 지상 최고 29층 6개 동 총 556가구 규모이며 이 중 전용면적 59~84㎡ 275가구를 일반분양한다.
용인서울고속도로와 영동고속도로 등 광역 도로 교통망을 갖췄으며 차량 10분 내 거리에 스타필드와 이마트트레이더스, 장안구청 등이 위치해 있다. 향후 도보권 내 신분당선 광교~호매실 연장노선 개통이 예정돼 대중교통 이용이 더욱 편리해질 전망이며 영화초와 수원북중 등을 도보로 통학할 수 있다.
견본주택을 여는 단지는 서울 강서구 방화동 래미안엘라비네, 전남 여수시 신기동 e편한세상여수글렌츠 등 4곳이다.
삼성물산 건설부문은 서울 강서구 방화동 일원 방화6구역 주택재건축정비사업을 통해 래미안엘라비네를 분양할 예정이다. 지하 3층에서 지상 최고 16층 10개 동 총 557가구 규모로 조성되며 전용면적 44~115㎡ 272가구를 일반분양한다.
도보권에 지하철 5호선 송정역과 9호선 신방화역 및 공항시장역이 위치한 역세권 입지이며 공항대로와 올림픽대로를 통한 도심 이동이 수월하다. 마곡업무지구와 가까워 직주근접 여건이 우수하며 차량 10분 거리에 롯데몰과 이대서울병원 등 다양한 생활 편의시설이 있다. 교육 시설로는 송정초와 공항중 등을 걸어서 통학할 수 있다.
