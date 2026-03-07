광신종합건설, '북전주 광신프로그레스' 4월 분양 예정

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = ㈜광신종합건설은 오는 4월 전북특별자치도 전주시 덕진구에서 '북전주 광신프로그레스'를 분양할 예정이라고 밝혔다.

[이미지=북전주 광신프로그레스 투시도]

단지는 전북특별자치도 전주시 덕진구 여산로 256 일원에 들어서며 지하 1층~지상 22층, 6개 동, 총 352가구 규모로 조성된다. 전용면적은 84㎡ 단일 면적으로 구성되며, 타입별로는 전용 84㎡A 315가구, 전용 84㎡B 37가구로 계획됐다.

단지 설계에는 4Bay 구조(일부 세대 제외)가 적용돼 채광과 통풍을 고려했으며 데크형 지하주차장과 단지 내 광장, 키즈 관련 시설 등 커뮤니티 공간도 계획돼 있다.

'북전주 광신프로그레스'는 인근 산업단지 접근성이 특징으로 꼽힌다. 단지 인근에는 전주 탄소소재 스마트그린 국가산업단지(조성 중)를 비롯해 전주 제1·2일반산업단지, 전주첨단벤처단지, 전북테크노파크, 전주친환경복합단지, 장동유통단지 등이 차량 10분대 거리에 위치해 있다.

생활 인프라로는 에코시티와 만성지구 등 전주 북부권 주요 생활권을 이용할 수 있으며 하나로마트 전주점, 이마트 전주점, 전주월드컵경기장, 전북대학교병원, 전주지방법원 등이 인근에 위치해 있다.

교육시설로는 반경 1km 내 조촌초, 반월초, 전북여고, 전북중, 우석고 등이 있다. 단지 인근에는 약 6만6,000㎡ 규모의 도시숲 조성도 예정돼 있다.

교통 여건으로는 동부대로와 기린대로, 호남고속도로 전주IC, 새만금포항고속도로 서완주JC 등을 통해 전주시 전역과 인근 지역으로 이동이 가능하다. 전라선과 북전주선이 지나는 동산역을 승객 승·하차가 가능한 승차역으로 전환하는 방안도 추진되고 있다.

단지 인근에서는 전주 탄소소재 스마트그린 국가산업단지 조성이 진행 중이다. 해당 산업단지는 전주시 덕진구 여의동과 고랑동 일원 약 65만6,000㎡ 부지에 총 2,436억원을 투입해 2027년까지 조성될 계획이며 2026년 2월 기준 공정률은 52% 수준이다. 지난해 6월에는 9개 기업과 773억원 규모의 투자 협약이 체결됐으며 같은 해 7월 JB금융그룹 데이터센터 유치가 발표됐다.

또 전주 북부권 개발 사업으로 추진되는 '전주종합경기장 MICE 복합단지'도 이달 착공이 예정돼 있다. 해당 사업은 컨벤션센터와 호텔, 판매시설, 디지털 체험공간 '지-타운(G-Town)', 전주시립미술관 등을 포함하는 복합시설로 계획돼 있다.

전주월드컵경기장 일대에서는 복합스포츠타운 조성 사업도 진행 중이다. 축구경기장을 비롯해 야구장, 육상경기장, 실내체육관, 스포츠가치센터, 국제수영장 등이 포함된 공공 체육시설 단지가 조성될 예정이다.

'북전주 광신프로그레스'의 견본주택은 전북 전주시 덕진구 호성동2가에 마련될 예정이며 4월 중 개관할 계획이다.

