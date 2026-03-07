중동 여파 최소화에 애쓰는 李대통령, 증시 불안정 커지면 지선 앞두고 최대 시험대

전체기사 최신뉴스 GAM
중동 여파 최소화에 애쓰는 李대통령, 증시 불안정 커지면 지선 앞두고 최대 시험대

코스피·코스닥 역대급 변동성 기록
李대통령, 순방 귀국 즉시 시장 안정에 총력

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 중동발 지정학적 리스크가 국내 증시를 흔들며 이재명 정부의 '주식투자 장려 정책'이 중대한 시험대에 올라섰다.

이재명 대통령은 싱가포르·필리핀 순방 중에도 연이어 중동 여파를 최소화하려는 메시지를 발신하고, 순방에서 귀국한 즉시 임시 국무회의를 열고 중동 상황을 점검하며 시장 안정에 힘썼다.

증시의 심리적 마지노선으로 부상한  코스피 5000선이 무너질 경우 이 대통령의 국정 동력이 감소할 가능성이 있고, 6월 지방선거에서 '개미 민심'이 이탈할 것이라는 전망도 나오고 있다.

이재명 대통령이 5일 청와대에서 제8회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. [사진=청와대]

◆'지옥과 천당' 오간 공포의 주간…역대급 변동성 기록한 증시
중동발 태풍이 불어닥친 한국 증시는 지난 한 주간 널뛰기를 반복했다. 미·이스라엘의 이란 공습 여파로 지난 4일 코스피는 장중 12% 넘게 폭락하며 한때 5093.54까지 밀려났다. 2001년 9·11 테러 당시보다 더 큰 낙폭을 보이며 시장에는 패닉이 확산됐다. 직전 코스피는 중동 긴장 고조로 452.22포인트 내리며 역대 최대 낙폭을 보였으나 하루 만에 사상 최대치를 경신했다. 이틀간 하락폭은 1150.59포인트에 달했다.

그런데 이튿날인 5일에는 다시 9.63% 급등하며 사상 최대 상승폭을 갈아치우는 등 극심한 혼조세를 보였다. 6일도 상승 마감을 하긴 했지만, 하루 내내 오르락내리락 불안정했다. 이날 1.66% 내린 5491.02로 출발했던 지수는 잠시 상승 전환해 5600선을 회복했다가 다시 5381.27까지 하락폭을 키웠다. 막판에야 소폭 상승세로 돌아서 간신히 강보합으로 마감했다.

이처럼 증시가 춤을 춘 것은 외국인과 기관은 매도했으나 개인 투자자가 매수에 나선 영향이다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 6일 오후 코스피가 전장 종가보다 0.97 포인트(0.02%) 상승하며 5584.87로 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com

◆귀국 즉시 '비상경제 사령탑' 가동한 李대통령…시장 안정 총력
이 대통령은 싱가포르·필리핀 순방 중에도 수시로 중동 상황을 확인하면서 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 활용해 "국제 정세가 불안하지만 철저히 대비하고 있다"는 메시지를 전파했다. 

귀국 직후인 5일에는 휴식도 없이 임시 국무회의를 소집하고, 이를 생중계하며 시장의 공포 심리 차단에 나섰다. 이 대통령은 이날 국무회의에서 100조 원 규모의 시장안정 프로그램을 즉각 집행할 것과 함께 '유류 최고가격 지정' 검토, 주가조작 세력에 대한 엄정 대응을 지시했다.

이 대통령은 "주유소 휘발유 가격이 하루 만에 200원 넘게 오를 때도 있다고 한다"면서 "공동체 위기가 도래했을 때 이를 이용해 많은 사람들에게 해를 끼치면서 나만 잘살겠다고 부를 축적하는 것은 못하게 해야 한다"고 했다. 유가 상승은 산업 전반에 비용 부담을 늘려 경제 하방 압력으로 작용할 수 있기 때문이다.  

이 대통령의 지시 이후 청와대와 관계 부처는 즉각 현장 점검에 시행하고 원유 수급에 나섰다. 강훈식 대통령비서실장은 6일 브리핑을 갖고 "아랍에미리트(UAE)로부터 총 600만 배럴 이상 원유 긴급 도입이 확정됐다"고 밝혔다. 정부가 원유 추가 도입을 즉각 발표한 것도 과도하게 선제적으로 가격을 올린 정유·주유업계에 대한 간접적인 경고이자, 국민들에게 다각적으로 원유 공급처 확보에 나서고 있다는 것을 알려 심리적 안정을 꾀하려는 의도로 풀이된다.  

이재명 대통령이 6일 청와대에서 제26차 수석보좌관회의를 주재하며 발언하고 있다. [사진=청와대]

◆대외 변수 취약성 드러난 韓 증시…'K-밸류업' 시험대

이재명 정부 들어 코스피가 6000선을 돌파해 역대 최고치인 6307까지 치솟으면서 정부 초기부터 부동산 대신 주식 투자를 통한 자산 형성을 독려해 온 이 대통령은 개인 투자자들 사이에서 '개미들의 영웅'으로 불릴 정도로 지지율이 고공행진을 했다. 

그러나 이번 중동 사태로 대외 리스크가 드러나면서 코스피 5000선은 정권 신뢰의 척도로 급부상했다. 6월 지선 전까지 시장 안정이 이뤄지지 않거나 5000선이 붕괴될 경우에는 자산 형성을 기대하고 '빚투'(대출 투자)까지 한 3040 세대 등 핵심 지지층이 이탈할 것이라는 시각이 우세하다. 

블룸버그 통신은 증시 랠리가 이 대통령의 지지율을 견인하는 핵심 동력이었다고 분석했다. 하지만 최근의 급등락은 정책적 신뢰도를 위협할 수 있다는 게 블룸버그의 판단이다.

유명한 미국의 공매도 투자자 마이클 버리도 한국의 코스피 지수 급등락 사태를 두고 "불길한 사태의 전조"라고 시사했다. 버리는 온라인 뉴스레터 플랫폼 서브스택에 "한국 증시는 수년간 외면받은 시장인데 최근 동력이 붙기 시작했다"면서 "지난 한 달여 간 코스피를 움직인 건 기관투자자들이었다. 그리고 그 변동성이야말로 모멘텀 트레이더(추세 매매자)들이 들어왔다는 결정적인 신호"라고 했다. 한국 증시의 변동 리스크가 드러났다는 의미로 해석된다.

the13ook@newspim.com

사진
"UAE서 원유 600만 배럴 도입" [서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 강훈식 대통령비서실장은 6일 "아랍에미리트(UAE)로부터 원유를 도입하게 됐다는 반가운 소식을 전해드린다"며 "총 600만 배럴 이상 원유 긴급 도입이 확정됐다"고 밝혔다. 그러면서 "이번 긴급 도입은 한국과 UAE 양국 간 전략경제협력의 결실"이라며 "우리 항공 방공 시스템인 천궁이 UAE의 안보를 지키듯, UAE의 원유가 우리 에너지 안보에 기여하고 있는 것"이라고 했다. 강 실장은 이날 청와대 춘추관에서 브리핑을 열고 이같이 말했다. 강훈식 대통령비서실장이 지난 3일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 강 실장은 "현재 호르무즈 해협은 완전히 봉쇄돼 있는 상황"이라며 "다수의 유조선, 화물선이 호르무즈 해협 인근에서 통과를 대기하고 있다. 우리가 도입하는 원유의 70%가 호르무즈 해협을 통과하기 때문에 어제 오후 3시부터 정부는 자원안보위기경보 관심단계를 발령했다"고 설명했다. 호르무즈 해협은 페르시아만과 오만만을 잇는 전략적 요충지로, 전 세계 원유의 20~30%가 통과하는 중요한 해상 통로다.  강 실장은 "이재명 대통령의 지시에 따라 칼둔 칼리파 알 무바라크 UAE 아부다비 행정청장과 원유 도입 방안을 협의했다"며 "먼저 호르무즈 해협을 통과하지 않는 UAE 대체항만에 각 200만 배럴 규모의 우리나라 국적 유조선을 즉시 접안토록 하고, UAE 국영석유회사가 항구 내 보관 중인 원유 약 400만 배럴을 채워 조속한 시일 내에 복귀하도록 할 계획"이라고 했다. 강훈식 대통령비서실장이 25일(현지시간) 아랍에미리트에서 칼둔 칼리파 알 무바라크 UAE 아부다비 행정청장과 만나 양국 간 협력 강화 방안을 논의하고 있다. [사진=강훈식 페이스북] 이어 "이번 유조선 2척 이외에도 대체항만을 통한 원유도입을 지속 확대할 예정"이라며 "더불어 UAE가 우리나라에 보관 중인 공동 비축 물량 중 200만 배럴은 우리가 원한다면 언제든지 제공할 수 있다는 약속을 받았다"고 했다. 600만 배럴은 우리나라 1일 소비량의 2배가 넘는 양이다. 한국석유공사 페트로넷을 살펴보면 2024년 기준으로 우리나라 1년 원유 수입량은 10억3000만 배럴이며, 1일 평균 사용량은 282만 배럴 상당이다.  강 실장은 "600만 배럴 이상 규모의 원유 긴급도입은 원유 수입 안정화는 물론, 최근 과도하게 반응하고 있는 유가 안정화에도 기여할 것"이라고 평했다. 청와대는 현지 원유 가격이 오르자마자 국내 유류 시장 가격이 급등한 것이 시장 이치에 맞지 않는다고 보고 있다. 강 실장이 이날 브리핑을 갖고 원유 추가 도입을 발표한 것도 과도하게 선제적으로 가격을 올린 정유·주유업계에 대한 간접적인 경고이자, 국민들에게 다각적으로 원유 공급처 확보에 나서고 있다는 것을 알려 심리적 안정을 꾀하려는 의도로 풀이된다. 강 실장은 "보통 원유 가격은 현지에서 가격이 오르고 나면 2주 있다가 국내에 반영되는 것이 맞다. 시스템 자체가 그렇게 돼 있다"며 "현지에서 원유 가격이 오르자마자 바로 국내 기름값이 올랐기 때문에 국민들이 불편함을 느끼고 있고, 이 대통령도 어제 이를 지적했다"고 짚었다. 이에 덧붙여 강 실장은 "현재 우리나라는 208일, 즉 7개월 분에 해당하는 석유를 비축하고 있다. 단기적으로 에너지 수급 위기가 발생될 우려는 크지 않다"면서 "다만 사태가 장기화될 때 에너지 수급 위기가 발생되지 않도록 대체 공급 방안을 동시에 확대해 나가고 방법을 찾아나가고 있다"고 강조했다. 다만 강 실장은 대체 공급지에 대해서는 말을 아꼈다. 강 실장은 "(협의 중인) 나라를 다 밝히는 것은 적절하지 않다"며 "원유 수급은 국가 간 경쟁처럼 돼 있어서 우리나라가 어디를 통해 어떤 노력을 한다는 것을 밝히는 것은 조심스럽다"고 말했다. 아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 지난해 11월 18일(현지시간) 아부다비 대통령궁에서 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 대통령과 확대회담을 하고 있다. [사진=대통령실] the13ook@newspim.com 2026-03-06 19:49
사진
'왕과 사는 남자' 1000만 돌파 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 2026년 최고의 흥행작 '왕과 사는 남자'가 1000만 관객이 본 영화가 됐다. '왕과 사는 남자'가 개봉 31일째인 6일 오후 6시 32분경 누적 관객수 1000만 명을 돌파했다.  '왕과 사는 남자>는 전국적인 사극 흥행 신드롬을 일으켰던 '왕의 남자' '광해, 왕이 된 남자' '명량' 에 이어 역대 네 번째 사극 천만 영화에 등극하며 2026년 최고 흥행작다운 폭발적인 인기를 입증했다. 또한, 2024년 개봉한 '범죄도시4' 이후 2년 만의 천만 영화 탄생을 알리며, 극장가에 활력을 불어넣고 있다. [사진=영화진흥위원회 통합전산망]  '왕과 사는 남자'의 천만 관객 돌파는 영화의 주역들에게도 깊은 의미를 더한다. 광천골 촌장 엄흥도 역으로 열연을 펼친 유해진은 무려 다섯 번째 천만 영화라는 기록을 달성했으며, 권력자 한명회 역의 유지태는 배우 인생 첫 천만 영화라는 의미 있는 기록을 남겼다. 뿐만 아니라, 왕위에서 쫓겨난 어린 선왕 이홍위 역으로 수많은 이들의 마음을 울린 박지훈은 첫 상업영화 데뷔작으로 천만 영화를 달성한 배우로 등극하는 등 독보적인 기록 행진을 이어가고 있다. [사진=쇼박스]  극장을 나선 뒤에도 그치지 않는 '왕과 사는 남자'의 짙은 여운은 관객들의 입소문에 더욱 불을 지피고 있다. "쓸쓸했을 단종, 현세에 태어났다면 사랑 듬뿍 받으며 자기 꿈을 펼치는 평안한 삶이 되기를 바랍니다. 너무 맘 아파서 다시 한번 보러 갑니다"(네이버, symo****), "N차 관람으로 아빠랑 둘이 보니 또 다른 느낌이네요. 디테일과 복선이 있다는 글을 보고 다시 보니 정말 다르더라구요"(CGV, 진정한****), "단종 눈 볼 때마다 그냥 심장에서 열이 울컥 올라오고 눈물이 맺힌다. 사람 사이 따뜻함과 역사의 슬픔을 보여주는 훌륭한 작품"(CGV, 뚜밥****), "레전드 영화! 보고 나오자마자 또 보고싶음"(메가박스, Mx****), "관객으로 입장해서 백성으로 퇴장함"(무명의 더쿠) 등 N차 관람을 부르는 배우들의 몰입도 높은 열연과 가슴 뜨거운 감동을 향한 극찬이 쏟아지고 있다. 이처럼 식을 줄 모르는 관객들의 사랑에 힘입어 천만 고지를 넘어선 '왕과 사는 남자'는 앞으로도 눈부신 흥행 질주를 이어갈 전망이다. 역대 네 번째 사극 천만 영화에 등극한 2026년 최고의 흥행작 '왕과 사는 남자'는 극장에서 절찬 상영 중이다. jyyang@newspim.com 2026-03-06 19:21

종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
