이번주 국내 주요 금융일정(3.9~3.13)

3월 9일(월요일)
이억원 금융위원장, 불법사금융 원스톱 종합·전담지원체계 구축 관련 현장 간담회(10시)
금융위원회, 불법사금융 원스톱 종합·전담지원체계 구축 관련 현장 간담회 개최(10시)
이찬진 금융감독원장, 해외출장(~12일)
금융감독원, 중동 혼란 틈탄 투자사기 기승에 대비, 소비자경보 발령(6시)
금융감독원, PEF 운용사의 자율규제 강화 및 윤리경영을 위한 표준내부통제 기준 마련 워크샵 개최(10시)
금융감독원, 2026년 은행 부문 금융감독 업무설명회 개최(14시)
이창용 한국은행 총재, IMF 아시아 2050 컨퍼런스 및 BIS 총재회의 참석(~11일)
한국은행, 2025년 4분기 예금취급기관 산업별대출금(12시)
한국은행, 금융감독원·기상청과 협력해 공동 '기후 스트레스 테스트' 실시 추진(12시)
3월 10일(화요일)
금융위원회, 제3차 생산적금융 협의체 개최(6시)
금융위원회, 국민성장펀드에 참여하는 금융회사에 대해 면책을 부여하여 투자의 걸림돌을 제거하고 생산적 부문으로 자금전환을 가속화하겠습니다(6시)
금융감독원, 2026년 금융투자 부문 금융감독 업무설명회 개최(14시)
한국은행, 2025년 4분기 및 연간 국민소득(잠정/8시)
3월 11일(수요일)
금융위원회, 2026년 2월 가계대출 동향(12시)
금융감독원, 2026년 보험 부문 금융감독 업무설명회 개최(14시)
한국은행, 2026년 2월중 금융시장 동향(12시)
3월 12일(목요일)
이찬진 금융감독원장, 바젤은행감독위원회(BCBS) 최고위급회의(GHOS) 참석 및 유럽 금융감독당국(ECB, EIOPA) 최고위급 면담실시(12시)
이창용 한국은행 총재, 금통위 본회의(10시)
한국은행, 2026년 2월 이후 국제금융·외환시장 동향(12시)
한국은행, 2026년 3월 통화신용정책보고서(12시)
3월 13일(금요일)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시)
한국은행, 2026년 1월 통화 및 유동성(12시)
peterbreak22@newspim.com