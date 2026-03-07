지방 분양 감소 속 두산건설 '두산위브더제니스 센트럴 천안' 공급

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 지방 부동산 시장에서 공급 감소에 따른 변화 가능성이 제기되고 있다. 경기 침체와 분양 위축 속에서 신규 공급이 줄어들면서 향후 시장 흐름에 대한 관심이 커지고 있다.
부동산R114에 따르면 2026년 1월부터 12월까지 수도권을 제외한 지방 공급 물량은 총 145개 단지, 9만1571가구(임대 제외)로 집계됐다. 이는 2012년(6만5412가구) 이후 14년 만의 최저 수준이다. 지난해 공급 물량 12만4311가구와 비교하면 약 26.34% 감소한 규모다. 최근 지방 아파트 분양 물량도 감소 흐름을 이어가고 있다.
시장 심리 지표에도 일부 변화가 나타났다. 주택산업연구원이 발표한 '2026년 1월 아파트 입주전망지수'에 따르면 지방 아파트 입주전망지수는 84.1로 전월 76.9보다 7.2포인트 상승했다. 같은 기간 지방 분양전망지수 역시 66.1에서 78.6으로 12.5포인트 높아졌다.
이러한 가운데 충청남도 천안시 동남구 청당동 일원에서는 '두산위브더제니스 센트럴 천안'이 공급되고 있다. 단지는 지하 2층~지상 최고 29층, 10개 동, 전용면적 84㎡ 총 1202가구 규모로 조성된다. 충청남도에서 처음으로 '두산위브더제니스' 브랜드가 적용되는 단지다.
금융 조건으로는 중도금 60% 전액 무이자 혜택이 적용된다. 계약금은 5%이며 1차 계약금은 500만원 정액제로 구성됐다. 이러한 조건을 통해 초기 자금 부담을 낮췄다.
주변 환경으로는 청수호수공원, 천안삼거리공원, 청수산림공원, 천안생활체육공원 등 녹지시설이 인접해 있다. 공원 내에는 축구장, 배드민턴장 등 체육시설이 조성돼 있다. 단지 반경 1km 내에는 대전지방법원 천안지원, 대전지방검찰청 천안지청, 국민연금관리공단 등 공공기관이 위치해 있다.
교육시설로는 청당초등학교가 도보권에 있으며 천안가온중학교, 천안청수고등학교 등 중·고등학교도 인접해 있다.
단지는 남향 위주 배치로 계획됐으며 4Bay 판상형 구조(일부 세대 제외)가 적용됐다. 일부 세대에는 3면 개방형 구조가 적용될 예정이다. 전 세대에 안방 드레스룸이 설계됐으며 전용면적 84㎡A·C 타입에는 알파룸, 84㎡B 타입에는 팬트리 공간이 포함된다.
'두산위브더제니스 센트럴 천안'의 견본주택은 충청남도 천안시 서북구 성정동 일원에 마련돼 있다.
