원민경 "기회·권리 고르게 보장되는 사회…성평등 정책 체감 높이겠다"

제118주년 3월 8일 세계여성의 날 앞두고 메시지

원민경 "차별과 배제로 소외되지 않는 사회 소망"

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 원민경 성평등가족부 장관은 세계여성의 날(3월 8일)을 맞아 "기회와 권리가 고르게 보장되는 사회, 차별 없는 성평등 사회를 향해 함께 나아가자"는 내용의 장관 메시지를 전했다.

원 장관은 7일 "성평등 없이는 민주주의의 발전을, 민주주의 없이는 성평등 실현을 기대하기 어렵다"며 "국민의 의지로 위기를 극복해온 대한민국이 이제 성평등을 향한 발걸음을 더욱 크게 내딛어야 한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 원민경 성평등가족부 장관이 4일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 2026년 성평등‧청소년‧가족정책 시‧도 국장회의에서 인사를 하고 있다.2026.03.04 gdlee@newspim.com

원 장관은 그동안 사회 전반의 성평등이 진전됐지만 여전히 구조적 차별이 남아 있다고 짚었다. 그는 "채용과 승진에서 유리천장은 여전히 두텁고 성격차 지수는 OECD(경제협력개발기구) 주요국 중 하위권에 머물고 있다"며 "디지털 성범죄와 친밀관계 기반 젠더폭력도 시급히 해결해야 할 과제"라고 말했다.

정부는 앞으로 국민이 일상 속에서 체감할 수 있는 성평등 정책을 강화하겠다는 방침이다. 이를 위해 성평등부는 양성평등위원회의 기능을 전면 개편해 전 부처의 정책 수립 과정에 성평등 관점을 반영하도록 하고 전국 17개 시도에 '성평등센터'를 확대 설치한다. 또 '고용평등임금공시제'를 본격 도입해 노동시장의 성별 격차를 완화해 나간다는 계획이다.

청년 세대의 성별 인식 격차 해소를 위한 구상도 제시했다. 원 장관은 "청년이 직접 참여하는 '청년 공존·공감위원회'를 통해 숙의와 소통의 장을 열고 상호 이해와 존중의 문화를 확산시키겠다"고 밝혔다.

아울러 폭력으로부터 국민이 안전한 사회를 만들기 위해 제도적 기반을 강화하기로 했다. 관계기관 합동으로 구성되는 '디지털성범죄 피해 통합지원단'을 신설해 상담부터 삭제 지원, 수사 요청까지 원스톱 지원체계를 마련하고 스토킹 및 교제 폭력의 재발을 사전에 차단하는 예방 시스템을 구축한다. 피해자에게는 긴급 주거 지원과 치료·회복 서비스를 통합 제공해 지원 사각지대를 해소한다는 방침이다.

원 장관은 또한 과거 기지촌 여성 인권침해 사건과 관련해 "국가의 기지촌 조성과 관리·운영 과정에서 여성들의 인격권과 존엄성이 침해됐다"며 "성평등과 여성 인권을 담당하는 장관으로서 피해자분들께 진심으로 사죄드린다"고 전했다.

그는 "피해자들이 존엄한 삶을 영위하고 훼손된 명예를 회복할 수 있도록 모든 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

원 장관은 인권운동가 마야 안젤루의 말을 인용하며 "성평등은 어느 한쪽의 노력이 아닌 우리 모두가 함께할 때 비로소 실현된다"고 강조했다. 이어 올해 세계여성의 날 국제 캠페인 구호인 '베풀수록 커진다(#GiveToGain)'를 언급하며 "성평등의 결실은 남녀, 세대, 계층을 넘어 모두의 삶을 따뜻하게 비출 것"이라고 덧붙였다.

원 장관은 "누구 하나 차별과 배제로 소외되지 않고 특정 성별에게 편향된 규범과 의무가 부담되지 않는 평등한 사회를 소망한다"고 강조했다.

hyeng0@newspim.com