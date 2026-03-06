뉴욕증시 프리뷰, 유가 급등에 주가 선물 하락…브렌트 89달러·WTI 86달러 돌파

유가 2년 만 최고…"150달러 가능성"

시장 초점은 美 고용보고서

프리마켓 업종별 엇갈린 흐름

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 중동 전쟁으로 국제 유가가 급등하면서 인플레이션 우려가 커지자 6일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 미국 주가지수 선물이 일제히 하락하고 있다. 투자자들은 에너지 가격 급등이 경제와 통화정책에 미칠 영향을 점검하는 한편, 이날 발표될 미국 고용 지표를 주시하는 모습이다.

미 동부시간 오전 7시 40분(한국 시간 오후 9시 40분) 기준 다우존스 산업평균지수 선물은 237.00포인트(0.49%) 하락했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 선물과 나스닥100 선물도 각각 0.57%, 0.75% 내렸다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2025.04.17 mj72284@newspim.com

◆ 유가 2년 만 최고…"150달러 가능성"

국제 유가는 중동 분쟁 격화로 상승세를 이어갔다. 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 배럴당 86달러를 넘어 2024년 4월 이후 최고치를 기록했고, 브렌트유 선물도 배럴당 89달러를 웃돌며 약 2년 만의 최고 수준에 올랐다. 전략적 요충지인 호르무즈 해협을 통한 해상 운송이 사실상 멈추면서 이번 주 유가는 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 가장 큰 폭의 상승세를 보이고 있다.

카타르 에너지 장관 사드 알카비는 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 걸프 지역 산유국들이 수일 내 불가항력(force majeure)을 선언하고 생산을 중단할 가능성을 언급했다. 그는 유조선이 호르무즈 해협을 통과하지 못할 경우 국제 유가가 배럴당 150달러까지 치솟을 수 있다고 경고했다. 또 전쟁이 즉시 종료되더라도 에너지 공급이 정상적인 운송 체계로 돌아가는 데는 수주에서 수개월이 걸릴 수 있다고 밝혔다.

유가 급등은 전날 뉴욕증시에도 부담을 줬다. 다우지수는 약 785포인트(1.6%) 하락하며 2주 연속 하락세를 기록할 가능성이 커졌고, S&P500 지수와 나스닥 종합지수도 각각 약 0.6%, 0.3% 하락했다.

에드워드존스의 글로벌 투자 전략가인 안젤로 쿠르카파스는 "분쟁 장기화와 에너지 공급 차질 우려로 시장이 위험 회피 모드에 들어갔다"며 "유가 상승은 인플레이션 우려를 키워 소비 지출에도 부담을 줄 수 있다"고 말했다.

다만 그는 미국 경제가 과거보다 유가 충격에 덜 취약해졌다고 평가했다. 미국이 2019년 이후 원유 순수출국이 됐고 경제 구조 역시 과거보다 에너지 의존도가 낮아졌다는 것이다. 그는 "유가가 장기간 배럴당 100달러 이상 유지돼야 경제 성장에 의미 있는 영향을 줄 것"이라고 덧붙였다.

◆ 시장 초점은 美 고용보고서

이날 시장의 초점은 2월 비농업 고용보고서로 옮겨가고 있다. 해당 보고서는 미 동부시간 오전 8시 30분 발표될 예정이다. 다우존스가 집계한 전망치에 따르면 2월 비농업 고용은 약 5만명 증가해 1월의 13만명보다 증가 폭이 둔화될 것으로 예상된다. 실업률은 4.3%로 유지될 전망이다.

시장에서는 에너지 가격 상승으로 인한 인플레이션 우려가 커진 상황에서 고용 지표까지 예상보다 견조하게 나올 경우 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 기대가 한층 후퇴할 수 있다는 분석이 나온다. 이 경우 통화 완화 기대에 의존해 온 주식시장에는 부담 요인으로 작용할 가능성이 제기된다.

호르무즈 해협을 통과하고 있는 선박. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 프리마켓 업종별 엇갈린 흐름

프리마켓에서는 업종별로 주가 흐름이 엇갈렸다. 원유 가격 상승에 항공주가 약세를 보이며 ▲아메리칸 항공(AAL)과 ▲델타 항공(DAL) 주가가 프리마켓에서 각각 2% 넘게 하락했다. S&P500 여객 항공사 지수는 이번 주 약 9% 하락할 것으로 예상된다.

반면 에너지주는 상승했다. ▲옥시덴털 페트롤리엄(OXY)과 ▲넥스트디케이드(NEXT)는 2~3% 올랐고 천연가스 관련 상장지수펀드(ETF)도 상승세를 보였다.

반도체 업종은 엇갈린 흐름을 나타냈다.▲엔비디아(NVDA)와 ▲어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)는 1~2% 하락했지만 ▲마벨 테크놀로지(MRVL)는 2028년 매출 전망을 상향하면서 주가가 10% 급등했다.

한편 의류업체 ▲갭(GAP)은 미국 수입 관세로 인한 불확실성을 경고하며 연간 이익 전망을 낮춰 주가가 약 7.9% 하락했다. ▲오라클(ORCL)은 인공지능(AI) 데이터센터 확장으로 재무 부담이 커지면서 수천 명 규모 감원을 검토하고 있다는 보도가 나온 뒤 주가가 소폭 상승했다.

이날 고용 지표를 앞두고 관심이 쏠리고 있지만, 시장에서는 중동 전쟁과 에너지 가격 상승이 당분간 금융시장 변동성의 핵심 변수로 작용할 가능성이 높다는 분석이 나온다.

