전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.07 (토)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

북유럽 핀란드 "국내에 핵무기 배치 허용 추진… 올 여름 이전 법 개정"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 북유럽 스칸디나비아반도의 핀란드가 5일(현지 시간) 자국 영토에 핵무기 배치를 허용하는 방안을 추진하겠다고 발표했다.

핀란드는 러시아와 1340㎞에 달하는 국경을 맞대고 있다. 러시아가 지난 2022년 2월 우크라이나를 전격 침공하자 이듬해인 2023년 4월 나토(NATO·북대서양조약기구)에 가입했다.

미국의 전략핵잠수함 켄터키함(SSBN 737)이 지난 2022년 6월 15일(현지 시간) 사거리 1만2000㎞ 이상의 SLBM '트라이던트-2 D5'를 시험 발사하고 있다. 핵미사일 1기당 8∼12개의 다탄두를 장착한다. [사진=미 해군]

안티 하카넨 핀란드 국방장관은 이날 기자회견을 열고 자국 내 핵무기 배치를 금지하는 원자력법의 개정을 추진하겠다고 밝혔다. 

지난 1987년 제정된 핀란드 원자력법은 자국 영토 내에서 핵 폭발물의 반입과 제조, 보유, 실험 등을 금지했다. 핀란드 일각에서는 이 법이 유사시 러시아에게만 유리하게 작용할 수 있다고 주장해 왔다. 

하카넨 장관은 "이번 법 개정은 핀란드가 나토의 일원으로서 군사 방어를 가능하게 하고, 나토의 억지력과 집단방위 체제를 최대한 활용하기 위해 반드시 필요하다"고 말했다. 

로이터 통신은 "개정안은 곧 우파 연정이 과반을 차지하고 있는 의회로 넘겨져 올해 여름 휴회기 이전에 처리될 전망"이라고 했다.

핀란드가 어느 나라 핵무기를 염두에 두고 있는지는 공개되지 않았지만 프랑스와 영국 등 유럽 군사강국과의 협력이 주목을 받을 것으로 관측된다.

서방 국가들 중 핵탄두를 보유한 나라는 미국(5177개)과 프랑스(290개), 영국(225개) 등 3개국이다.

특히 유럽 주요국들은 도널드 트럼프 대통령의 백악관 재입성 이후 미국에 대한 의존도를 줄이고 독자적인 안보 역량을 갖추는 데 심혈을 기울이고 있다.

독일과 프랑스는 지난 2일 "유럽 파트너 국가들과 핵 억지력 분야에서 협력을 대폭 강화할 계획"이라고 발표했다. 

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 "자유로워지려면 두려움의 대상이 되어야 한다"면서 "프랑스 무기고의 핵탄두 수를 늘리기로 결정했다"고 밝혔다. 

그러면서 "프랑스와 유럽은 선제적 억지력을 갖춰야 한다"며 "유럽 동맹국에 우리 전략 공군의 일부를 일시적으로 배치하는 방안도 추진할 것"이라고 했다. 

한편 핀란드는 지난해 말 예비군 소집 연령 상한을 60세에서 65세로 올리는 방안을 발표했다. 

당시 핀란드 국방부는 이 같은 조치를 통해 향후 5년 동안 12만5000명의 (예비군) 병력이 추가되고, 2031년에는 예비군 규모가 현재의 약 90만명에서 100만명 이상으로 늘어나게 될 것이라고 전망했다. 

총 인구가 560만명 정도인 핀란드에서는 남성의 경우 18세가 되면 의무적으로 군대에 소집되는 징병제를 실시하고 있다. 

ihjang67@newspim.com

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동