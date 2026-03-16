깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (3/16)

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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 3월16일 제공한 콘텐츠입니다.
엔비디아 GTC 2026 관전법…GPU 일변도서 추론 강화로
[뉴욕 주간 프리뷰] FOMC·GTC·마이크론 초점…주도권은 여전히 유가
[AI의 종목 이야기] '군수 금속' 텅스텐, 1년여 만에 557% 급등
[AI의 종목 이야기] 美국방부 "록히드마틴의 F-35, SW 업그레이드 '정체'"
[AI의 종목 이야기] 이란발 후폭풍 투자 지침서...반도체부터 車·화학까지
에너지 안보 시대 방어주 FLR ② 월가 최대 42% 랠리 예고
[AI의 종목 이야기] 팬심 자극 팝마트의 새 캐릭터 웃돈 형성
[AI의 종목 이야기] 호르무즈 전운에 시노펙 정제 가동 10% 줄였다
[AI의 종목 이야기] 아마존에 도전장 징둥, '조이바이'로 유럽 속도전
[AI의 종목 이야기] 바이두가 키운 AI 신약 스타트업 바이오맵, 홍콩 IPO 추진
[AI의 종목 이야기] 알리바바, 오픈클로 부흥 타고 기업용 에이전틱 AI 출시
'중동 리스크' 속 다중 호재① 커지는 중국 '풍력발전' 투자기회
[중국증시 주간 포인트] ①이란사태 군사∙에너지∙통화로 확전, 미중 경제무역협상, 각국 중앙은행 금리결정 슈퍼위크, 중국 3월 LPR 발표
[AI의 종목 이야기] 칩 관점에서 본 '엔비디아 GTC 2026' 프리뷰
[AI의 종목 이야기] 최단기간 데카콘 등극 '中 AI 모델 키미', 신규 펀딩 추진
[AI의 종목 이야기] 비야디 등에 내장재 공급 中 신취안, 홍콩상장 추진
[AI의 종목 이야기] 中 다불다, 3·15 완후이 블랙리스트에 자회사 포함
[AI의 종목 이야기] 中 대금중공 주가 이상 급등, 영국 관세조정 영향 없다 해명