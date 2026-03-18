깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (3/18)

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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 3월18일 제공한 콘텐츠입니다.
"GTC 최대 수혜주는 우버, 자율주행 플랫폼 무용론 '제동"'
[AI의 종목 이야기] 보잉, 1분기 수익성 악화 예고
[AI의 종목 이야기] 일라이릴리 6% 급락…HSBC 의견 하향 여파
[AI의 종목 이야기] 드론 소프트웨어社 스워머, 상장 첫날 최대 700% 폭등
[AI의 종목 이야기] 엔비디아 "중국용 H200 생산 재개"
[AI의 종목 이야기] 룰루레몬 매출 가이던스 실망, 시간 외 낙폭 1%
미-이란 전쟁에 LNG '새 지도' ① 호르무즈 막히자 미국 열렸다
[AI의 종목 이야기] '데이터센터 부채 산' 데이원 70억달러로 확대
[AI의 종목 이야기] 이란 전쟁에 은행권 '중동 익스포저' 주저
[AI의 종목 이야기] 캐세이항공, 두바이·리야드 운항 중단 연장
[AI의 종목 이야기] '헬만 마요네즈' 유니레버, 식품 사업 분리 검토
[AI의 종목 이야기] 애플 홈디바이스 수장, 핀란드 오우라 헬스로
[중국증시 데일리 이슈(3.18)] 13개 대형 외자유치 프로젝트, 기업의 대외무역 경쟁력 강조, 이란 지도자의 미국 휴전제안 거절, 엔비디아 "AI 추론시장 전환점", 상장사 뉴스
[AI의 종목 이야기] 올해 1Q 소비자용 메모리 가격 60%이상 급등
[AI의 종목 이야기] 中 펑딩홀딩스, PCB 생산기지 건설에 2.4조 투입
[AI의 종목 이야기] 中 라이다 리더 '허사이', 엔비디아 헤일로스 생태계 합류
[AI의 종목 이야기] 中 영익지조 자회사, 엔비디아 베라루빈 공급사로 선정
[AI의 종목 이야기] 中 지리자동차, 엔비디아와 합작 소식에 시총 2000억 HKD 돌파
[AI의 종목 이야기] 퀄컴, 200억달러 자사주 매입+배당금 인상
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