네이버 클립, '인증태그 바로 적립' 프로모션 진행

AI 핵심 요약beta
- 네이버가 22일 클립 앱서 인증태그 바로적립 프로모션을 시작했다
- 실제 방문·구매 리뷰 작성 시 N페이 포인트를 즉시 적립해주는 서비스다
- MY플레이스·클립·쇼핑 연계 강화와 리뷰 콘텐츠 확대를 목표로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버가 22일 클립 앱에서 '인증태그 바로적립' 프로모션을 시작했다. 실제 방문·구매 경험을 기록한 리뷰에 Npay 포인트를 즉시 적립해주는 서비스다.
인증태그는 결제 이력을 바탕으로 방문·구매 경험을 자동으로 불러오는 기능이다. 이용자는 별도 인증 과정 없이 직접 경험한 장소와 제품을 기록하고 공유할 수 있다.
프로모션은 5월 13일부터 12월 31일까지 월 단위로 진행된다. 5~6월에는 맛집·카페(장소 부문)와 패션·뷰티(쇼핑 부문) 카테고리가 운영된다. 이용자는 클립 프로필을 생성한 후 해당 월의 카테고리에 맞는 인증태그를 추가해 리뷰를 올리면 포인트를 받는다.
네이버는 지난 4월 MY플레이스 리뷰와 클립 프로필을 연동하는 기능을 선보인 바 있다. 이번 프로모션은 두 서비스 간 연계를 강화하고 리뷰 콘텐츠 생산을 늘리기 위해 기획됐다.
김아영 네이버 클립 리더는 "이번 프로모션은 이용자들이 실제로 방문하고 경험한 장소, 직접 구매해 사용해본 제품에 대한 콘텐츠를 보다 쉽고 자연스럽게 기록할 동기를 부여하고 클립 내 양질의 콘텐츠 다양성을 높이기 위해 기획됐다"며 "앞으로도 다양한 참여형 프로그램을 마련하고 클립과 MY플레이스, 쇼핑 등 네이버 서비스와의 연계를 강화해 이용자들에게는 더욱 신뢰도 높은 탐색 경험을, 창작자들에게는 다양한 경험 기록과 공유의 기회를 제공해나갈 것"이라고 말했다.
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