[르포] 석촌호수에 '주황 버섯'이 떴다...롯데월드몰에서 메이플이랑 놀자

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넥슨 '메이플 어택! 위드 롯데' 행사 개최

스탬프 랠리 미션·포토존 마련...넥슨 캐시 등 경품 지급

맞춤 티셔츠 제작·팝업 스토어 등 즐길거리 가득

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 서울 송파구 석촌호수에 메이플스토리 주황버섯이 떴다. 과거 러버덕부터 최근 포켓몬스터 메타몽까지 핫플이 된 석촌호수에 이번에는 주황버섯 대형 벌룬과 함께 메이플스토리 몬스터들이 모습을 드러낸 것이다.

주황버섯 대형 벌룬의 정체는 금방 밝혀졌다. 넥슨이 22일부터 진행하는 '메이플 어택! 위드 롯데' 행사의 주인공 주황버섯이었다. 넥슨은 이날부터 오는 6월 21일까지 서울 잠실 롯데월드타워 잔디광장, 롯데월드몰, 석촌호수에서 행사를 연다.

넥슨은 22일부터 6월 21일까지 서울 잠실 롯데월드몰, 석촌호수에서 '메이플 어택! 위드 롯데' 행사를 진행한다. 석촌호수에 주황버섯 대형 벌룬이 전시된 모습. [사진= 정승원 기자]

이날 직접 마주한 주황버섯은 멀리서도 한 눈에 들어왔다. 석촌호수를 지나던 시민들은 멈춰 서서 주황버섯을 스마트폰 카메라에 담았다.

이번 전시는 주황버섯이 핑크빈의 마법진을 통해 현실에 드러난 컨셉이다. 주황버섯 옆에는 슬라임들이 각기 다른 표정으로 인간 세계에 대한 호기심을 보이는 듯 했다.

석촌호수와 잠실 롯데월드몰 광장 앞은 이제 팝업의 성지가 됐다. 지난해 '메타몽 대량발생' 때 찾아 메타몽 벌룬과 체험 공간에서 사진을 찍었던 경험도 있었다. 그런 곳에 메이플 주황버섯과 몬스터들이 나타났으니 그만큼 메이플이 트렌디하다는 느낌을 받았다.

넥슨은 22일부터 6월 21일까지 서울 잠실 롯데월드몰, 석촌호수에서 '메이플 어택! 위드 롯데' 행사를 진행한다. 롯데월드몰 앞 잔디광장에 메이플 버섯들과 사진을 찍을 수 있다. [사진= 정승원 기자]

롯데월드몰 앞 잔디광장에는 이번 전시의 메인 무대인 '헤네시스 머쉬룸 파크'가 자리했다. 현실에 등장한 버섯들이 잔디광장을 메이플스토리 내에 있는 헤네시스 지역으로 착각해 점령했다는 콘셉트다.

메인 전시인 만큼 행사장에는 각종 체험형 프로그램이 가득했다. 대표적인 체험 프로그램은 '헤네시스 점프킹'이다. 이용자가 직접 트램플린 위에 올라 점프하면 화면 속 캐릭터가 함께 점프한다.

'메이플핸즈+' 앱을 이용하면 화면 속 맵에 자신의 실제 메이플스토리 캐릭터가 등장하기도 한다. 체험형 프로그램은 막상 하기는 쑥스럽지만 긴장을 풀어주는 데 좋았다. 처음에 주저하던 사람들도 몇 번 점프와 실수를 반복하더니 웃음을 터뜨렸다.

넥슨의 메이플 이벤트인만큼 보상도 게임과 관련이 있다. 참가자 전원에게 주황버섯 팝콘을 증정하며 가장 빨리 정상에 도착한 도전자 10명에게는 10만 넥슨캐시와 게이밍 마우스를 추가 증정한다.

메이플 어택 위드 롯데의 체험 프로그램 '헤네시스 점프킹'. 이용자가 직접 트램플린 위에 올라 점프하면 화면 속 캐릭터가 함께 점프한다. [사진= 정승원 기자]

잔디광장 안쪽에서는 '좀비버섯 출몰지 포토 이벤트'를 진행한다. 휴일과 공휴일 정오부터 오후 6시까지 운영한다. 배치돼 있는 무기소품으로 좀비버섯을 사냥하는 모습을 폴라로이드 인증샷으로 남기면 추첨을 통해 10만 넥슨캐시를 증정한다.

이외에도 증강현실(AR) 기술을 접목한 '보물 버섯 사냥 미션'과 잠실 일대를 누비며 즐기는 '스탬프 랠리 미션' 등 즐길거리가 가득했다. 잠실 일대의 6개 장소에 숨어 있는 '핑크빈'을 찾아 스탬프를 획득하면 주황버섯 풍선을 선착순으로 증정한다.

이번 이벤트는 지난 4월 롯데월드 매직아일랜드에 개장한 '메이플 아일랜드'의 몬스터들이 놀이공원 밖으로 나와 석촌호수와 롯데몰, 롯데타워를 점령했다는 콘셉트로 열린다. 때문에 잔디광장 외에도 롯데월드몰, 롯데타워에서 메이플 이벤트를 만날 수 있다.

유니클로 롯데월드몰점에서는 메이플 캐릭터를 활용한 티셔츠를 만들어 주문제작할 수 있다. [사진= 정승원 기자]

롯데월드몰 안에는 메이플 지식재산권(IP)의 각종 굿즈를 구매할 수 있는 팝업 스토어도 마련됐다. 팝업 스토어에서는 키링, 마그넷, 갓챠(뽑기) 등 다양한 메이플 굿즈를 구입할 수 있다.

유니클로 롯데월드몰점에서는 메이플스토리 캐릭터를 활용한 티셔츠, 토트백을 꾸밀 수 있는 'UTme!(유티미)' 커스텀 이벤트를 진행한다. 메이플 티셔츠를 구매할 수도 있고 메이플 캐릭터를 활용해 꾸민 자신만의 티셔츠도 주문할 수 있다.

여기에 롯데웰푸드와 협업해 '메이플스토리' 컬래버 한정판 제품도 출시했다. 제품 내부에는 메이플 게임 내에서 활용할 수 있는 치장 아이템 쿠폰이 포함된다.

인기 캐릭터의 팝업이나 이벤트는 이제 즐거운 놀이거리로 자리 잡았다. 넥슨은 이번 행사를 통해 메이플 세계관을 사랑하는 이용자들, 메이플을 처음 접하는 시민들에게 즐거운 추억을 선사하겠다는 계획이다. 데이트나 나들이 중 잠실 롯데월드몰, 석촌호수에서 메이플 주황버섯을 만난다면 즐거운 시간을 보내기 충분할 것이다.

롯데월드몰 내에 설치된 메이플 팝업 스토어 [사진= 정승원 기자]

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