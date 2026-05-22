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[르포] 석촌호수에 '주황 버섯'이 떴다...롯데월드몰에서 메이플이랑 놀자

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  • 넥슨이 22일 서울 잠실서 메이플 행사를 열었다.
  • 석촌호수에 주황버섯 벌룬과 몬스터를 전시했다.
  • 롯데월드몰서 체험·굿즈·협업상품도 선보였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

넥슨 '메이플 어택! 위드 롯데' 행사 개최
스탬프 랠리 미션·포토존 마련...넥슨 캐시 등 경품 지급
맞춤 티셔츠 제작·팝업 스토어 등 즐길거리 가득

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 서울 송파구 석촌호수에 메이플스토리 주황버섯이 떴다. 과거 러버덕부터 최근 포켓몬스터 메타몽까지 핫플이 된 석촌호수에 이번에는 주황버섯 대형 벌룬과 함께 메이플스토리 몬스터들이 모습을 드러낸 것이다.

주황버섯 대형 벌룬의 정체는 금방 밝혀졌다. 넥슨이 22일부터 진행하는 '메이플 어택! 위드 롯데' 행사의 주인공  주황버섯이었다. 넥슨은 이날부터 오는 6월 21일까지 서울 잠실 롯데월드타워 잔디광장, 롯데월드몰, 석촌호수에서 행사를 연다.

넥슨은 22일부터 6월 21일까지 서울 잠실 롯데월드몰, 석촌호수에서 '메이플 어택! 위드 롯데' 행사를 진행한다. 석촌호수에 주황버섯 대형 벌룬이 전시된 모습. [사진= 정승원 기자]

이날 직접 마주한 주황버섯은 멀리서도 한 눈에 들어왔다. 석촌호수를 지나던 시민들은 멈춰 서서 주황버섯을 스마트폰 카메라에 담았다.

이번 전시는 주황버섯이 핑크빈의 마법진을 통해 현실에 드러난 컨셉이다. 주황버섯 옆에는 슬라임들이 각기 다른 표정으로 인간 세계에 대한 호기심을 보이는 듯 했다.

석촌호수와 잠실 롯데월드몰 광장 앞은 이제 팝업의 성지가 됐다. 지난해 '메타몽 대량발생' 때 찾아 메타몽 벌룬과 체험 공간에서 사진을 찍었던 경험도 있었다. 그런 곳에 메이플 주황버섯과 몬스터들이 나타났으니 그만큼 메이플이 트렌디하다는 느낌을 받았다.

넥슨은 22일부터 6월 21일까지 서울 잠실 롯데월드몰, 석촌호수에서 '메이플 어택! 위드 롯데' 행사를 진행한다. 롯데월드몰 앞 잔디광장에 메이플 버섯들과 사진을 찍을 수 있다. [사진= 정승원 기자]

롯데월드몰 앞 잔디광장에는 이번 전시의 메인 무대인 '헤네시스 머쉬룸 파크'가 자리했다. 현실에 등장한 버섯들이 잔디광장을 메이플스토리 내에 있는 헤네시스 지역으로 착각해 점령했다는 콘셉트다.

메인 전시인 만큼 행사장에는 각종 체험형 프로그램이 가득했다. 대표적인 체험 프로그램은 '헤네시스 점프킹'이다. 이용자가 직접 트램플린 위에 올라 점프하면 화면 속 캐릭터가 함께 점프한다.

'메이플핸즈+' 앱을 이용하면 화면 속 맵에 자신의 실제 메이플스토리 캐릭터가 등장하기도 한다. 체험형 프로그램은 막상 하기는 쑥스럽지만 긴장을 풀어주는 데 좋았다. 처음에 주저하던 사람들도 몇 번 점프와 실수를 반복하더니 웃음을 터뜨렸다.

넥슨의 메이플 이벤트인만큼 보상도 게임과 관련이 있다. 참가자 전원에게 주황버섯 팝콘을 증정하며 가장 빨리 정상에 도착한 도전자 10명에게는 10만 넥슨캐시와 게이밍 마우스를 추가 증정한다.

메이플 어택 위드 롯데의 체험 프로그램 '헤네시스 점프킹'. 이용자가 직접 트램플린 위에 올라 점프하면 화면 속 캐릭터가 함께 점프한다. [사진= 정승원 기자]

잔디광장 안쪽에서는 '좀비버섯 출몰지 포토 이벤트'를 진행한다. 휴일과 공휴일 정오부터 오후 6시까지 운영한다. 배치돼 있는 무기소품으로 좀비버섯을 사냥하는 모습을 폴라로이드 인증샷으로 남기면 추첨을 통해 10만 넥슨캐시를 증정한다.

이외에도 증강현실(AR) 기술을 접목한 '보물 버섯 사냥 미션'과 잠실 일대를 누비며 즐기는 '스탬프 랠리 미션' 등 즐길거리가 가득했다. 잠실 일대의 6개 장소에 숨어 있는 '핑크빈'을 찾아 스탬프를 획득하면 주황버섯 풍선을 선착순으로 증정한다.

이번 이벤트는 지난 4월 롯데월드 매직아일랜드에 개장한 '메이플 아일랜드'의 몬스터들이 놀이공원 밖으로 나와 석촌호수와 롯데몰, 롯데타워를 점령했다는 콘셉트로 열린다. 때문에 잔디광장 외에도 롯데월드몰, 롯데타워에서 메이플 이벤트를 만날 수 있다.

유니클로 롯데월드몰점에서는 메이플 캐릭터를 활용한 티셔츠를 만들어 주문제작할 수 있다. [사진= 정승원 기자]

롯데월드몰 안에는 메이플 지식재산권(IP)의 각종 굿즈를 구매할 수 있는 팝업 스토어도 마련됐다. 팝업 스토어에서는 키링, 마그넷, 갓챠(뽑기) 등 다양한 메이플 굿즈를 구입할 수 있다.

유니클로 롯데월드몰점에서는 메이플스토리 캐릭터를 활용한 티셔츠, 토트백을 꾸밀 수 있는 'UTme!(유티미)' 커스텀 이벤트를 진행한다. 메이플 티셔츠를 구매할 수도 있고 메이플 캐릭터를 활용해 꾸민 자신만의 티셔츠도 주문할 수 있다.

여기에 롯데웰푸드와 협업해 '메이플스토리' 컬래버 한정판 제품도 출시했다. 제품 내부에는 메이플 게임 내에서 활용할 수 있는 치장 아이템 쿠폰이 포함된다.

인기 캐릭터의 팝업이나 이벤트는 이제 즐거운 놀이거리로 자리 잡았다. 넥슨은 이번 행사를 통해 메이플 세계관을 사랑하는 이용자들, 메이플을 처음 접하는 시민들에게 즐거운 추억을 선사하겠다는 계획이다. 데이트나 나들이 중 잠실 롯데월드몰, 석촌호수에서 메이플 주황버섯을 만난다면 즐거운 시간을 보내기 충분할 것이다.

롯데월드몰 내에 설치된 메이플 팝업 스토어 [사진= 정승원 기자]

origin@newspim.com

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삼성전자 DS 성과급 1인 평균 6억 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 노사가 반도체를 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문에 사업성과의 10.5%를 재원으로 하는 특별경영성과급을 신설하기로 잠정 합의했다. 지급 상한을 따로 두지 않기로 하면서 사업성과 산정 기준과 실제 실적에 따라 메모리사업부 임직원의 성과급이 연봉 1억원 기준 최대 6억원 안팎까지 늘어날 수 있다는 관측이 나온다. 21일 업계에 따르면 삼성전자와 초기업노동조합 삼성전자지부는 전날 '2026년 성과급 노사 잠정 합의서'에 서명했다. 합의안은 기존 초과이익성과급(OPI) 제도를 유지하면서 DS부문에 별도의 특별경영성과급을 신설하는 내용을 담고 있다. [수원=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김영훈 고용노동부 장관(가운데), 최승호 삼성전자 노조 공동투쟁본부 위원장(오른쪽), 여명구 삼성전자 디바이스솔루션(DS) 피플팀장이 20일 오후 경기 수원시 장안구 경기지방고용노동청에서 열린 삼성전자 노사교섭 결과 브리핑에서 손을 맞잡고 있다. 2026.05.20 ryuchan0925@newspim.com 특별경영성과급 재원은 노사가 합의해 선정한 사업성과의 10.5%로 정했다. 지급률 상한은 두지 않는다. 성과급 재원 배분은 DS부문 전체 기준 40%, 사업부 기준 60%로 나눠 이뤄진다. 공통 조직 지급률은 메모리사업부 지급률의 70% 수준으로 정했다. ◆ 상한 없어진 DS 보상…메모리 직원 6억 가능성 이번 합의안의 핵심은 성과급 상한 폐지다. 기존 OPI는 연봉의 최대 50%까지 지급되는 구조였지만, 새로 도입되는 DS부문 특별경영성과급은 지급 한도를 두지 않는다. 사업성과를 영업이익으로 가정할 경우 메모리사업부 임직원에게 돌아가는 성과급 규모는 크게 늘어날 수 있다. 올해 삼성전자의 영업이익 전망치를 300조원 안팎으로 놓고 계산하면, DS부문 특별경영성과급 재원은 약 31조5000억원 규모가 된다. 이 가운데 40%인 약 12조6000억원은 DS부문 전체 임직원에게 배분된다. DS부문 임직원 수를 약 7만8000명으로 보면 사업부와 관계없이 1인당 약 1억6000만원이 돌아가는 구조다. 나머지 60%인 약 18조9000억원은 사업부별 성과에 따라 배분된다. 파운드리와 시스템LSI 등 비메모리 사업부가 적자로 인해 사업부 배분에서 제외된다고 가정할 경우, 이 재원은 메모리사업부(약 2만8000명)와 공통 조직(약 3만명)에만 돌아가게 된다. 노사가 합의한 '1 대 0.7'의 지급률 비율을 적용해 계산하면, 메모리사업부 임직원은 1인당 약 3억8000만원, 공통 조직은 약 2억7000만원을 추가로 받게 되는 구조다. 메모리사업부 임직원이 기존 OPI로 연봉의 50%를 받을 경우 연봉 1억원 기준 약 5000만원이 더해진다. 이 경우 특별경영성과급과 OPI를 합친 총 성과급은 1인당 최대 6억원 안팎까지 늘어날 수 있다. 다만 이는 사업성과를 영업이익으로 가정한 계산이다. 합의서상 사업성과 산정 기준이 최종적으로 어떻게 정해지는지, 실제 실적이 어느 수준에서 확정되는지에 따라 지급액은 달라질 수 있다. ◆ 적자 사업부도 보상…2027년부터 차등 적용 비메모리 등 적자 사업부도 일정 수준의 성과급을 받을 수 있다. 합의안에 따르면 적자 사업부는 부문 재원을 활용해 산출된 공통 지급률의 60%를 적용받는다. 다만 이 기준은 1년 유예돼 2027년분부터 적용된다. 올해는 적자 사업부에도 DS부문 공통 배분 재원에 따른 성과급이 지급될 가능성이 있다. 사업성과를 영업이익으로 가정한 계산에서는 비메모리 부문 임직원도 최소 1억6000만원가량의 성과급을 받을 수 있다는 분석이 나온다. 특별경영성과급은 현금이 아닌 자사주로 지급된다. 세후 금액 전액을 자사주로 주고, 지급 주식의 3분의 1은 즉시 매각할 수 있다. 나머지 3분의 1씩은 각각 1년, 2년간 매각이 제한된다. DS부문 특별경영성과급 제도는 향후 10년간 적용된다. 2026년부터 2028년까지는 매년 DS부문 영업이익 200조원 달성, 2029년부터 2035년까지는 매년 DS부문 영업이익 100조원 달성이 조건이다. 임금 인상률은 평균 6.2%로 정해졌다. 기본인상률 4.1%, 성과인상률 평균 2.1%를 합친 수치다. 노사는 사내주택 대부 제도 도입과 자녀출산경조금 상향에도 합의했다. 자녀출산경조금은 첫째 100만원, 둘째 200만원, 셋째 이상 500만원으로 오른다. DX부문과 CSS사업팀에는 상생협력 차원에서 600만원 상당의 자사주를 지급하기로 했다. 협력업체 동반성장을 위한 재원 조성 및 운영 계획도 별도로 발표할 예정이다. 다만 잠정 합의안이 최종 확정된 것은 아니다. 노조는 조합원 찬반투표를 거쳐 합의안 수용 여부를 결정할 예정이다. 찬반투표에서 과반 찬성이 나오면 임금협약은 최종 타결된다. kji01@newspim.com 2026-05-21 07:45
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박수현 43.5% vs 김태흠 43.9% [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거 충남지사 선거에 출마한 박수현 더불어민주당 후보와 김태흠 국민의힘 후보가 오차 범위 내 초접전을 벌이고 있는 것으로 조사됐다. 또 충남 도민 10명 중 8명 이상이 이번 지방선거에 투표하겠다는 의향을 밝혔다. ◆ 박수현 43.5% vs 김태흠 43.9%...오차 범위 내 0.4%p 초접전 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 18일부터 19일까지 충남 거주 만 18세 이상 남녀 806명을 대상으로 실시한 충남지사 후보 지지도 조사 결과 박수현 후보 43.5%, 김태흠 후보 43.9%였다. 두 후보 간 격차는 0.4%p(포인트)로 오차 범위 안이다. '없음'은 4.6%, '잘 모름'은 8.1%였다. 지역별로는 김 후보가 천안시에서 45.0%를 기록해 박 후보(42.7%)보다 높게 조사됐다. 서남권(보령시·서산시·서천군·예산군·태안군·홍성군)에서도 김 후보는 48.8%로 박 후보(39.2%)보다 높았다. 반면 박 후보는 아산·당진시에서 47.1%를 기록하며 김 후보(37.5%)에 우세했고, 동남권(공주시·논산시·계룡시·금산군·부여군·청양군)에서도 46.0%로 김 후보(43.2%)를 웃돌았다. 연령별로는 김 후보가 만 18~29세에서 40.8%를 기록해 박 후보(31.5%)보다 높았다. 60대에서도 김 후보는 53.5%로 박 후보(41.2%)보다 높았고, 70세 이상에서는 김 후보 61.3%, 박 후보 26.9%였다. 반면 박 후보는 30대에서 40.2%로 김 후보(39.2%)를 소폭 웃돌았다. 40대에서는 박 후보 61.7%, 김 후보 29.2%였고, 50대에서는 박 후보 56.3%, 김 후보 36.0%로 크게 앞섰다.  성별로는 남성층에서 김 후보가 47.1%를 기록해 박 후보(44.1%)보다 높았다. 여성층에서는 박 후보 42.8%, 김 후보 40.5%였다.  정당 지지층별로는 집권 여당인 더불어민주당 지지층의 84.6%가 박 후보를 지지한다고 답했다. 제1야당인 국민의힘 지지층의 89.4%는 김 후보를 택했다. 조국혁신당 지지층에서는 박 후보 64.5%, 김 후보 24.0%였다. 개혁신당 지지층에서는 김 후보 48.5%, 박 후보 31.0%였다. 투표 의향별로는 '반드시 투표하겠다'는 적극 투표층에서 박 후보가 48.8%로 김 후보(45.2%)보다 높았다. 반면 투표 의향층 전체에서는 김 후보 46.2%, 박 후보 43.8%였다. 투표 의향이 없다는 응답층에서는 박 후보 44.6%, 김 후보 27.7%였다. ◆ 충남도민 83.7% "지방선거 투표하겠다" 투표 의향은 83.7%가 투표하겠다고 답했다. '반드시 투표' 66.1%, '가급적 투표' 17.7%였다. 반면 '별로 투표할 생각 없음' 6.0%, '전혀 투표할 생각 없음' 8.0%였다. 권역별 투표 의향은 동남권 85.4%, 서남권 84.1%, 천안시 83.6%, 아산·당진시 82.3%였다. 전 권역에서 투표 의향층은 80%를 넘었다. 연령별로는 60대가 91.3%로 가장 높았고, 50대 89.7%, 70세 이상 88.9%, 40대 88.3% 순이었다. 뒤이어 30대는 72.5%, 만 18~29세 63.1%였다. 이번 여론조사는 휴대전화 가상(안심)번호를 무작위로 추출해 자동응답조사(ARS)방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p, 응답률은 8.2%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별, 연령별, 지역별 가중치(림가중)를 적용했다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. oneway@newspim.com 2026-05-21 05:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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