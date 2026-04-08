깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (4/8)

AI 핵심 요약beta
- 이란전쟁으로 헬륨 공급이 차질을 빚으면서 에너지 기업 엑손모빌이 수혜를 입었다.
- 인텔이 머스크의 테라팹 프로젝트에 합류하며 주가가 급등했다.
- 애플의 접이식 아이폰은 9월 출시 일정에 차질 없이 진행 중이다.
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 4월8일 제공한 콘텐츠입니다.
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