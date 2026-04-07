깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (4/7)

AI 핵심 요약beta
- 바이오테크 기업 솔레노가 뉴로크린에 29억달러에 인수되며 주가 32% 급등했다.
- 앤스로픽 추정 연매출이 급증하며 브로드컴·구글과의 협력이 확인됐다.
- 중국 AR 안경·나트륨 배터리 등 신기술 산업이 성장하며 베이징시가 2030년 8.8조 규모 스마트 안경 산업 육성을 추진했다.
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