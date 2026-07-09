[전문] 李대통령, 한몽 정상회담 공동언론발표 "한몽 황금시대 열겠다"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전략적 동반자 관계 심화

미래지향적 실질 협력 확대…핵심광물 분야 협력 강화

[서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 9일(현지시간) 한몽 정상회담의 가장 큰 성과로 "양국 정상이 '한몽 관계의 황금시대'를 함께 열어 간다는 공동의 비전을 확인하고, 지향점을 담은 공동선언을 채택한 것"이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령과 정상회담 이후 공동언론발표를 갖고 "몽골은 우리의 국익 중심 실용 외교의 주요 파트너"라며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 9일(현지시간) 오후 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령과 정상회담 이후 공동언론발표를 하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 "이번 공동선언은 양국이 30여 년간 쌓아온 우정과 신뢰 위에 앞으로의 시간을 한몽 관계의 황금시대로 만들어 나가는 중요한 이정표가 될 것"이라며 "이번 공동선언을 바탕으로 양국 국민의 민생과 역내 평화·발전에 기여해 나가길 기대한다"고 밝혔다.

이 대통령은 주요 성과로 ▲전략적 동반자 관계 심화 ▲고위급 교류와 전략적 소통 지속 확대 ▲미래지향적 실질 협력 확대 ▲공급망과 핵심광물 분야 협력 강화 등을 제시했다.

이 대통령은 "포괄적경제동반자협정(CEPA) 원칙적 타결을 계기로 2030년까지 한몽 교역 규모 10억 달러(1조5000억 원 상당) 달성을 위해 함께 힘을 모으겠다"고 했다.

이와 함께 인공지능(AI)과 ▲디지털 전환 ▲첨단 과학기술 ▲물류·인프라 ▲농업·축산 ▲보건·의료 ▲개발 협력 등 분야에서 호혜적이고 지속가능한 협력의 폭도 넓혀간다는 계획이다.

[서울=뉴스핌] 몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 9일(현지시간) 몽골 울란바타르 정부청사에서 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령과 정상회담 후 공동 언론발표를 한 후 악수하고 있다. [사진=KTV] 2026.07.09

다음은 이 대통령의 공동언론발표 전문이다.

후렐수흐 대통령님, 그리고 참석자 여러분,

저는 대한민국 대통령으로서는

15년 만에 몽골에 국빈 방문했습니다.

몽골은 우리의 국익 중심 실용 외교의 주요 파트너이며,

한국은 몽골의 가장 신뢰할 수 있는 전략적 협력 파트너라는 이 메시지가 양국 국민들께 잘 전달되길 희망합니다.

이번 정상회담의 가장 큰 성과는

우리 양국 정상이 '한몽 관계의 황금시대'를 함께 열어간다는

공동의 비전을 확인하고,

한몽 관계 발전의 지향점을 담은 공동선언을 채택하였다는 것입니다.

이번 공동선언은

한몽 양국이 30여 년간 쌓아온 우정과 신뢰 위에

앞으로의 시간을 '한몽 관계의 황금시대'로 만들어 나가는

중요한 이정표가 될 것입니다.

한몽 양국이 이번 공동선언을 바탕으로

양국 국민의 민생과 역내 평화·발전에 기여해 나가길 소망합니다.

오늘 회담의 주요 성과에 대해 말씀드리겠습니다.

첫째, 우리 양국은 정치·외교적 신뢰를 더욱 공고히 하고,

전략적 동반자 관계를 한층 심화시켜 나가기로 하였습니다.

양 정상은 고위급 교류와 전략적 소통을 지속 확대하고,

지역과 국제정세에 대해서도 긴밀히 협의하며

협력을 강화해 나갈 것입니다.

둘째, 양국 국민들이 체감할 수 있는

미래지향적 실질 협력을 확대해 나가기로 하였습니다.

경제·통상·투자 협력을 확대하고

공급망과 핵심광물 분야의 협력을 강화하는 한편으로, 포괄적경제동반자협정(CEPA) 원칙적 타결을 계기로

2030년까지 한몽 교역 규모 10억 달러 달성을 위해

함께 힘을 모으겠습니다.

또한, AI와 디지털 전환, 첨단 과학기술, 물류·인프라,

농업·축산, 보건·의료, 개발협력 등 다양한 분야에서

호혜적이고 지속가능한 협력의 폭도 넓혀갈 것입니다.

특히, 보건·의료 협력은 양국 국민께서

가장 직접적으로 성과를 체감할 수 있는 분야인 만큼,

제2국립암센터 건립 사업을 비롯한 관련 협력을 통해

몽골 국민의 건강과 삶의 질 향상에 기여해 나가기로 하였습니다.

몽골을 국빈 방문한 이재명(왼쪽 두번째) 대통령이 김혜경(첫번째) 여사와 함께 9일(현지시간) 오후 울란바타르 정부청사에서 오흐나 후렐수흐(세번째) 몽골 대통령 부부와 공식 환영식에서 기념사진을 찍고 있다. [사진=KTV]

셋째, 양국 우호 정서의 토대인

문화·인적교류를 더욱 확대해 나가기로 하였습니다.

우리 양 정상은 관광, 유학, 취업, 문화교류 등

다양한 분야에서 국민 간 교류를 활성화하고,

'인적교류 증진 협력 로드맵'을 바탕으로

양국 국민의 편익 증진과 상호 이해 확대를 위해

함께 노력해 나갈 것입니다.

또한, 양국 관계 발전의 중요한 기반인

영사 분야 협력을 지속 강화하고,

양국 국민들께서 보다 자유롭고 활발하게 교류할 수 있는

환경을 조성해 나갈 것입니다.

넷째, 양국이 공유하고 있는 역사적 인연과 공동의 경험을

미래 세대로 이어가기 위해 협력을 확대해 나가기로 하였습니다.

우리 양 정상은

몽골 근대 의료 발전에 헌신한 이태준 열사를 비롯하여

양국 우호의 역사적 자산을 함께 기리고 계승함으로써,

양국 국민의 우정과 신뢰를 더욱 공고히 할 것입니다.

과거의 소중한 인연을 미래 세대에게 계승·발전시켜 나가는 것은 한몽 관계의 지속 가능한 발전을 위한

중요한 토대가 될 것으로 믿습니다.

다섯째, 양국은 국제무대에서 협력을 더욱 강화하기로 하였습니다.

양 정상은 동북아 지역의 안정과 발전을 위한 양국 간 협력을

더욱 확대해 나가는 것이 바람직하다는 데 의견을 모았습니다.

그간 국제무대에서 축적된 협력과 상호 지원 전통을

유지, 강화해 나갈 필요성에 대해서 공감하였고,

기후변화와 지속 가능한 발전 등

글로벌 현안에 대해서도 긴밀히 협력해 나가기로 하였습니다.

아울러 국제기구와 다자무대에서의 협력을 확대하고, 국제사법재판소(ICJ)를 비롯한 국제기구 선거 과정에서도

긴밀히 협력할 계획입니다.

마지막으로, 저는 오늘 후렐수흐 대통령님께

우리 정부의 한반도 평화·협력 구상에 대해 말씀드렸으며,

대통령님께서는 한반도와 동북아의 평화와 안정의 중요성에

적극 공감해 주셨습니다.

한반도 비핵화와 한반도 평화 정착을 위한 우리 정부의 노력을 언제나 지지할 것이라는 뜻을 밝혀 주신 대통령께

다시 한번 감사의 말씀을 드립니다.

이틀 후에,

몽골 최대의 국가적 축제인 나담 축제에 주빈으로 참석합니다.

'한몽 관계의 황금시대'를 맞이하여

한국과 몽골의 국민이 하나가 될 수 있는 좋은 계기가 되길 희망합니다.

바야를라(감사합니다). 감사합니다.

the13ook@newspim.com