세계 2위 디젤 수출국 러시아, 이달 말까지 해외 수출 전면 중단… 국제 가격 급등

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 세계 2위 디젤 수출국인 러시아가 8일(현지 시각) 이달 말까지 디젤의 해외 수출을 전면 중단하기로 했다.

우크라이나가 자폭 드론을 동원해 러시아 전역의 정유시설을 타격하면서 러시아가 옛 소련 붕괴 이후 최악의 에너지 위기를 겪고 있기 때문이라는 관측이 나오고 있다.

[AI 일러스트=장일현 특파원]

알렉산드르 노박 러시아 부총리는 이날 저녁 블라디미르 푸틴 대통령과의 화상회의에서 "정부가 시장을 안정시키기 위해 노력하고 있지만 연료 공급 상황은 여전히 불안정한 상태"라며 이 같은 조치의 실행을 보고했다.

노박 부총리는 또 "이달부터 해외에서 정제 석유제품을 수입하기 시작할 것"이라고 했다.

푸틴 대통령은 회의에서 "우크라이나가 우리 사회에 불안을 조성하려 한다. 그러나 그것은 달성될 수 없을 것"이라고 말했다.

미국 싱크탱크 카네기국제평화재단의 세르게이 바쿨렌코는 "러시아의 디젤 생산량은 국내 소비의 두 배에 달한다"며 "이번 수출 금지 조치는 러시아의 연료 부족 문제를 해결하려는 것보다 국내 여론을 진정시키려는 목적이 더 커 보인다"고 진단했다.

실제로 러시아의 휘발유 생산은 소비량보다 약 10% 많은 수준에 불과한 것으로 알려졌다.

러시아의 디젤 수출 금지 조치 이후 국제 디젤 가격은 급등했다. 파이낸셜타임스(FT)는 "미국의 디젤 가격은 13% 이상 급등했고, 영국 런던의 디젤 도매 선물가격도 이날 한 때 14% 급등하며 톤당 1114달러까지 치솟았다"고 말했다.

시장조사업체 스파르타(Sparta)의 석유 리서치 책임자 닐 크로즈비는 "국제 디젤 시장에 매우 강한 요인으로 작용할 것"이라며 "시장에서는 이미 몇 주 전부터 이를 우려해 왔고, 우크라이나가 공격을 줄일 것이라고 볼 이유도 없다"고 말했다.

러시아는 이번 전면 수출 금지 이전에도 제3자 무역업체들의 디젤 수출을 제한하고 있었다고 한다. 에너지 분석업체 케이플러(Kpler)는 "지난 6월 러시아의 디젤 수출은 793만 배럴로 전월 대비 45% 감소했고 최근 3개월 평균보다 39% 적었다"고 했다.

FT는 "지난 4월 말 이후 우크라이나는 러시아 최대 정유공장 10곳 모두를 공격했다"며 "이 중에는 러시아 최대 정유시설인 옴스크 정유공장도 포함됐다"고 말했다.

한편 러시아 정부는 지난달 초 항공유 수출을 오는 11월 말까지 중단한다고 발표했다.

ihjang67@newspim.com