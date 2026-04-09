깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (4/9)

AI 핵심 요약beta
- 이란전 영향으로 에너지 수급 불안이 심화되면서 태양광이 정치적 프레임을 벗고 실질적 에너지 대안으로 주목받았다.
- 비트코인 야간 갭을 노린 신규 ETF 상장, 에이비스 150% 폭등으로 공매도 투자자 손실, 플라스틱값 급등으로 완구업체 비상 등 개별 종목들의 변동성이 확대됐다.
- 중국 PCB 산업 슈퍼 사이클, 메모리 장비 국산화 가속, CATL의 신에너지 투자 등 아시아 산업 재편이 본격화하고 있다.
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이란戰이 바꾼 에너지 셈법 ①태양광, 정치 프레임 벗었다
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