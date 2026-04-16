깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (4/16)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 16일 AI 반도체 증산 열쇠로 아지노모토를 꼽았다.
- TSMC는 개인 매수세로 신고가를 찍었고 에이비스는 숏스퀴즈에도 공매도 확대했다.
- 중국 CATL은 호실적으로 자회사 설립하고 타스로봇은 6700억 조달했다.
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 4월16일 제공한 콘텐츠입니다.
AI 반도체 증산 열쇠 ①日 조미료 회사 아지노모토가 쥐었다
[AI의 종목 이야기] TSMC, 개인 매수세 힘입어 신고가
[AI의 종목 이야기] 숏스퀴즈 난 에이비스, 되레 공매도 확대
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