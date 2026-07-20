인천 쿠팡물류센터 화재 원인 등 조사 착수…경찰 별도 수사 진행

AI 핵심 요약beta
- 인천소방본부는 20일 쿠팡 물류센터 화재를 초기진화했다고 밝혔다
- 소방·경찰·국과수 등 유관기관은 B동 6층 등에서 합동감식과 증거물 확보에 나선다
- 경찰은 전담팀을 구성해 이천 덕평 화재 사례를 참고하며 별도 수사를 진행할 예정이다
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 쿠팡 물류센터 화재가 사흘 만에 큰 불길이 잡히면서 화재 원인을 규명하기 위한 조사가 시작된다.
인천소방본부는 지난 18일 오전 6시 54분쯤 시작된 인천시 서해구 석남동 쿠팡 물류센터 화재가 61시간 만인 20일 오후 8시쯤 초기 진화됐다고 밝혔다.
소방 당국은 잔불 정리 작업을 하면서 동시에 경찰을 비롯한 유관기관과 함께 화재 원인을 조사하기 위한 합동 감식을 실시할 예정이다.
합동 감식에는 인천소방본부·서부소방서 화재조사팀을 비롯해 국립과학수사연구원, 인천경찰청 과학수사대, 한국전기안전공사 등이 참여한다.
합동 감식팀은 건물 진입이 가능하다고 판단되면 최초 발화지점으로 추정되는 물류센터 B동 6층에 진입, 감식을 진행할 계획이다.
물류센터 내부 폐쇄회로(CC)TV 영상이나 화재 수신기 등 화재 경위를 파악할 수 있는 증거물 확보 작업도 함께 이뤄질 예정이다.
경찰은 이와 별도로 이번 화재와 관련, 수사에 나설 예정이다.
앞서 경찰은 인천경찰청 광역범죄수사대 소속 광역범죄수사1계와 중대재해수사계 등으로 구성된 '석남동 쿠팡 물류센터 화재 수사 전담팀'을 구성했다.
경찰은 5년 전인 2021년 6월 발생한 쿠팡의 경기 이천 덕평 물류센터 화재 사례 등을 참고해 수사를 진행할 계획이다.
불이 난 쿠팡 물류센터는 지상 8층에 연면적 29만9000㎡ 규모로 처음 6층에서 불이 나 7층까지 번졌다.
불이 나자 물류센터 내 직원과 관계자 등 121명은 스스로 대피, 대형 인명 피해는 막았으나 진화 과정에서 소방대원 2명이 연기흡입과 탈진으로 병원으로 옮겨졌다.
소방 당국은 지난 18일 오후 발령한 국가소방동원령을 유지하며 전국 시도에서 동원한 장비 230여대와 소방관 등 인력 800여명을 투입해 진화에 나섰으나 센터 내 쌓여 있는 가연성 화물과 내부 구조가 복잡해 진화 작업에 어려움을 겪었다.
hjk01@newspim.com