서울 압구정 한양아파트 화재…20분만에 초진

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 서울 강남구 한양아파트에서 화재가 발생해 주민들이 대피했다.
21일 소방당국 등에 따르면 이날 오전 10시 27분경 서울 강남구 압구정동 한양아파트에서 화재가 발생했다.
소방은 오전 10시 49분경 초진을 완료했다. 이 화재로 주민들이 인근으로 대피했다. 현재까지 확인된 인명피해는 없는 것으로 알려졌다.
소방 당국은 정확한 화재 원인 등을 조사할 예정이다.
gdy10@newspim.com
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[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 서울 강남구 한양아파트에서 화재가 발생해 주민들이 대피했다.
21일 소방당국 등에 따르면 이날 오전 10시 27분경 서울 강남구 압구정동 한양아파트에서 화재가 발생했다.
소방은 오전 10시 49분경 초진을 완료했다. 이 화재로 주민들이 인근으로 대피했다. 현재까지 확인된 인명피해는 없는 것으로 알려졌다.
소방 당국은 정확한 화재 원인 등을 조사할 예정이다.
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