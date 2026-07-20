인천 쿠팡물류센터 화재 61시간 만에 초진...소방, 대응 단계 유지

AI 핵심 요약beta
- 소방당국이 20일 인천 쿠팡 물류센터 화재를 61시간만에 큰 불길을 잡았다.
- 인명피해는 없지만 건물 붕괴 우려로 주민 200여명이 대피했다.
- 소방당국은 국가동원령까지 발령해 사흘째 진화 후 합동조사단을 꾸려 원인과 피해를 조사할 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
인근 주민 200여명 임시 대피
현재까지 인명피해 없어
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 인천 쿠팡 물류센터에서 발생한 화재가 61시간여 만에 큰 불길이 잡혔다. 현재까지 인명피해는 없는 것으로 파악됐지만, 건물 붕괴 위험 등을 고려해 인근 주민 200여명이 대피한 상태다.
20일 소방당국 등에 따르면 지난 18일 오전 6시54분쯤 인천 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터에서 발생한 화재가 이날 오후 8시쯤 초기 진압됐다. 소방당국은 대응 단계를 유지한 채 잔불 정리 작업을 이어가고 있다.
불이 난 물류센터는 지상 8층, 연면적 29만9000㎡ 규모의 대형 건물이다. 내부에 다량의 가연성 물질이 보관돼 있고, 건물 구조도 복잡해 진화 작업에 어려움이 컸던 것으로 전해졌다.
화재 직후 물류센터 직원 등 121명은 스스로 대피했다. 현재까지 확인된 인명피해는 없는 것으로 파악됐따.
다만 인천시 서해구는 건물 붕괴 위험 등을 고려해 인근 주민을 대상으로 대피령을 내렸다. 이에 따라 주민 200여명이 임시 대피소에 머물고 있다.
소방당국은 화재 발생 이후 대응 1단계와 2단계를 차례로 발령했다. 이후 인근 8개 시도의 인력과 장비를 동원하는 국가소방동원령을 내리고 진화 작업을 벌였다.
진화 작업이 장기화하면서 건물 주요 지점 3곳에는 붕괴 경보기도 설치됐다. 소방당국은 최악의 상황에 대비하면서 사흘째 진화 작업을 이어갔다.
20일에는 장비 231대와 소방관 등 인력 812명이 투입됐다. 소방당국은 사흘 연속 야간 진화 작업을 벌인 끝에 큰 불길을 잡았다.
소방당국은 불이 완전히 꺼지는 대로 소방청, 국립소방연구원, 한국전기안전공사 등이 참여하는 합동조사단을 꾸릴 방침이다. 합동조사단은 화재 원인과 구체적인 피해 규모 등을 조사할 예정이다.
jongwon3454@newspim.com