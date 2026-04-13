깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (4/13)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 13일 제공한 콘텐츠는 AI 인프라와 기술 관련 투자 기회를 집중 조명했다.
- 데이터센터 건설 수요 증가, ESS 배터리 성장, 차세대 원자력 투자 등 AI 수익화 사슬이 확대되는 중이다.
- 중국 기업들의 AI 모델 개발, 알리바바의 동영상 생성 기술 공개 등 글로벌 AI 경쟁이 심화되고 있다.
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숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 4월13일 제공한 콘텐츠입니다.
쟁기로 캐는 AI 수익 디어 ① 데이터센터發 건설 르네상스
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