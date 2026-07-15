6월 취업자 6만3000명 증가…고용률은 0.2%p 하락

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데이터처, '2026년 6월 고용동향' 발표

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 지난달 전체 취업자 수가 전년 동월 대비 6만3000명 증가하며 플러스 전환에 성공했다. 앞서 5월에 4만명 줄어들며 17개월 만에 감소 전환한지 1개월 만이다.

15일 국가데이터처가 발표한 '2026년 6월 고용동향'에 따르면, 지난달 전체 취업자 수는 2915만4000명명으로 전년 동월 대비 6만3000명(0.2%) 증가했다.

고용률은 63.4%로 전년 동월보다 0.2%포인트(p) 줄었다.

6월 고용동향 [자료=국가데이터처] 2026.07.15 rang@newspim.com

15~64세 고용률은 70.2%로 전년 동월 대비 0.1%p 하락했다. 청년층(15~29세) 고용률은 43.9%로 1.7%p 줄었다.

취업자 수는 ▲보건업 및 사회복지서비스업(21만4000명, 6.6%) ▲예술스포츠 및 여가관련서비스업(5만5000명, 10.0%) ▲운수 및 창고업(4만8000명, 2.8%) 등에서 늘었다.

반면 ▲제조업(-9만7000명, -2.2%) ▲농림어업(-9만5000명, -6.4%) ▲건설업(-6만7000명, -3.4%) 등에서는 감소했다.

지난달 실업자 수는 83만4000명으로 전년 동월 대비 1만명(1.2%) 증가했다.

실업률은 2.8%로 전년 동월과 동일했다.

비경제활동인구 중 '구직 단념자'는 35만6000명으로 전년 동월보다 1만6000명 증가했다. 구직 단념자는 취업을 희망하고 취업이 가능하나, 노동시장적 사유로 일자리를 구하지 않은 자 중 지난 1년 내 구직 경험이 있었던 자를 말한다.

'쉬었음' 인구는 243만9000명으로 전년 동월보다 5000명 증가했다. 쉬었음 인구는 특별한 사유 없이 쉬고 있는 자를 의미하며, 실업자와는 다른 개념이다. 전년 동월과 비교해 60세 이상(8만4000명, 7.8%) 등에서 증가했다.

6월 고용동향 [자료=국가데이터처] 2026.07.15 rang@newspim.com

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