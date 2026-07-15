강원 영동 폭염주의보…동해안 '열대야' 지속, 체감온도 33도 안팎

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 15일 강원 영동지역을 중심으로 폭염특보가 이어지는 가운데 동해안을 중심으로 열대야가 나타나며 무더위가 기승을 부리고 있다.

기상청에 따르면 이날 강원영동(고성산지·태백 제외)에는 폭염주의보가 발효 중이며 강원 동해안에는 열대야주의보가 내려졌다. 정선평지와 강원 산지(태백 제외)에 발효된 강풍주의보는 이날 오전 9시부터 12시 사이 해제될 것으로 예상된다.

밤최저기온, 열대야주의보, 폭염특보 현황.[사진=강원기상청] 2026.07.15 onemoregive@newspim.com

밤사이 기온이 충분히 떨어지지 않으면서 일부 지역에서는 최저기온이 25도 이상을 유지하는 열대야 현상이 관측됐다. 주요 지점 밤최저기온은 강릉 26.2도, 화천 25.1도, 춘천·홍천·원주 각각 25.0도를 기록했다.

열대야는 전일 오후 6시 1분부터 다음 날 오전 9시까지 기온이 25도 이상 유지되는 현상을 의미하며 이날 오전 기온 변화에 따라 최종 기록은 일부 조정될 수 있다.

이날 낮 기온은 평년(최저 16~21도, 최고 23~29도)과 비슷하거나 다소 높은 수준을 보이겠다. 특히 강원 동해안을 중심으로 최고 체감온도가 33도 안팎까지 오를 전망이다. 16일에도 체감온도는 31도 내외로 이어질 것으로 보인다.

기상청은 습도의 영향으로 체감온도가 실제 기온보다 더 높게 느껴질 수 있다며 건강 관리에 각별한 주의를 당부했다. 일반적으로 습도가 10% 증가하면 체감온도는 약 1도 상승하는 것으로 알려져 있다.

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