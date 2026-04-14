깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (4/14)

AI 핵심 요약beta
- GAM 14일 AI 전력 병목 인프라 종목 주목했다.
- 아마존 글로벌스타 인수 논의하고 닛산 미중 100만대 판매 목표했다.
- 구글 독점 배상 직면하고 엔비디아 인수설에 델HP 주가 급등했다.
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 4월14일 제공한 콘텐츠입니다.
변압기 막히면 AI도 멈춘다 ① 전력 병목에 웃는 인프라 종목
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