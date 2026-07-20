대구·경북 '폭염특보' 속 21일 최고 60mm 비

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 20일 대구·경북권에 폭염특보를 내리고 21일 최고 60mm 비가 내릴 것으로 예측했다
- 22일까지 대구·경북과 남부지방에 비가 이어지며 일부 지역은 소강상태를 보이겠다고 전망했다
- 대구·경북은 낮 최고 37도 안팎과 열대야가 이어져 건강관리와 폭염·폭우 피해 대비가 필요하다고 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 대구와 경북권에 폭염특보가 발효된 가운데 21일 이들지역에는 최고 60mm의 비가 내리겠다.
비는 이튿날인 22일까지 이어질 것으로 예측됐다.
또 대구·경북권은 일최고체감온도가 33도이상으로 올라 덥겠다.
기상청은 20일부터 22일 사이 대구와 경북권을 포함 전국 대부분 지역에 비가 내리겠고 22일까지 남부지방을 중심으로 소강상태를 보이는 곳이 많겠다고 전망했다.
대구·경북권의 20~21일 예상 강수량은 10~60mm로 관측됐다.
또 22일 경북북부내륙을 중심으로 20~60mm의 비가 올 것으로 예측했다.
21일 대구와 경북권의 기온은 22도~37도 분포를 보이겠다.
대구·경북권 주요지역의 이날 아침기온은 대구 25도, 경북 봉화 22도, 안동·문경·울진·포항 24도, 의성·영천은 25도 분포를 보이겠고 낮 기온은 대구 34도, 경북 영주 30도, 울진·문경 31도, 구미·영천 33도, 경주 35도, 포항은 37도로 괸측됐다.
기상청은 남부지방을 중심으로 당분간 밤사이 기온이 충분히 떨어지지 않아 밤최저기온이 25℃ 이상으로 유지되면서 열대야가 나타나는 곳이 있겠다며 건강관리에 각별히 유의할 것을 당부했다.
앞서 20일 오후 8시를 기해 경북 구미, 영천, 경산, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 상주, 예천, 의성지역에 열대야주의보가 발효됐다.
nulcheon@newspim.com