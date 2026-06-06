이번주 국내 주요 금융일정(6.8~6.12)

AI 핵심 요약beta
- 금융당국과 한국은행이 6일간 각종 회의·간담회·통계를 통해 금융·통화 정책 현안을 점검했다.
- 이억원 금융위원장과 이찬진 금감원장, 신현송 한국은행 총재 등이 스튜어드십코드 개정, 가계부채, 디지털 리스크, 정책금융, 성장펀드 등을 논의했다.
- 금융위·금감원·한국은행은 예금·대출·가계부채·국민계정·기업경영분석 등 주요 통계와 이슈노트를 잇달아 발표해 정책 판단 근거를 마련했다.
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6월 8일(월요일)
이억원 금융위원장, 스튜어드십코드 개정 공청회(15시)
금융위원회, 청년미래적금 군장병 가입 지원 방안(12시)
금융감독원, 언제 어디서나 들을 수 있는 오디오북으로 금융사기 예방하세요(6시)
한국은행, 2026년 1/4분기 예금취급기관 산업별대출금(12시)
한국은행, 한국은행-오죽헌‧시립박물관 공동주관 화폐기획전 개최(15시)
6월 9일(화요일)
이억원 금융위원장, 국무회의(10시)
이찬진 금융감독원장, 주례 임원회의(10시)
금융감독원, 개정 상법 정착 및 주주가치 제고를 위한 찾아가는 기업공시 설명회 개최(6시)
금융감독원, 주요 민원사례로 알아보는 신용카드 이용시 소비자 유의사항(12시)
한국은행, 2024년 국민계정(확정) 및 2025년 국민계정(잠정)(8시)
6월 10일(수요일)
이억원 금융위원장, 고성능 AI 등 디지털 리스크 대응 간담회(15시)
권대영 금융위 부위원장, 증선위 정례회의(10시)
금융위원회, 소멸시효 완성 조건부 대손인정 도입을 위한 금융기관채권대손인정업무세칙 개정안 사전예고(12시)
금융감독원, 소멸시효 완성 조건부 대손인정 도입을 위한 금융기관채권대손인정업무세칙 개정안 사전예고(12시)
금융감독원, 금융회사 해외진출 지원 간담회 개최(10시)
한국은행, 2025년 기업경영분석 결과(속보)(12시)
한국은행,BoK 이슈노트: 민생회복 소비쿠폰의 경제적 효과 평가(12시)
6월 11일(목요일)
이억원 금융위원장, 정책금융 동행(15시 30분)
권대영 금융위 부위원장, 차관회의(10시)
금융위원회, 5월 가계대출 동향(잠정) 및 가계부채 점검회의 개최(12시)
이찬진 금융감독원장, 상속 금융재산 통합지급 서비스추진 등을 위한 권익위-금감원 업무협약체결식(15시)
금융감독원,모험자본 플랫폼」의 성공적 출시를 위한 민·관 합동 간담회 개최(15시)
금융감독원, 상속예금 통합지급서비스 도입 등 권익위원회 MOU 추진(15시)
금융감독원, 핀테크기업의 유럽 진출지원 세미나 개최(15시)
금융감독원, 5월 가계대출 동향(잠정) 및 가계부채 점검회의 개최(12시)
신현송 한국은행 총재, 금통위 본회의(비통방)(10시)
한국은행, 2026년 5월 금융시장 동향(12시)
한국은행, BoK 이슈노트: 우리 경제 가계 양극화의 실태와 파급영향(12시)
6월 12일(금요일)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시)
이억원 금융위원장, 국민참여형 국민성장펀드 운용사 간담회(14시)
권대영 금융위 부위원장, 주간업무회의(10시)
금융감독원, 2026년 1분기 증권·선물회사 영업실적(6시)
신현송 한국은행 총재, 창립기념식(9시40분)
romeok@newspim.com