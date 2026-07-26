롯데하이마트, 월 4900원 자체 요금제 출시…통신시장 진출

AI 핵심 요약beta
- 롯데하이마트가 26일 KT망 활용 MVNO 'Hi-mart 요금제'를 출시했다
- 저렴한 5G 요금과 자급제 고객 대상 30GB 특가를 제공했다
- 갤럭시 Z8 연계 최대 140만원 혜택과 모바일케어 보장을 3년으로 확대했다
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자급제폰 고객은 30GB 월 7900원…갤럭시 Z8 혜택 연계
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데하이마트가 자체 모바일 요금제인 'Hi-mart 요금제'를 출시하며 통신 서비스 사업을 확대한다. 저렴한 요금과 함께 전국 오프라인 매장에서 신청부터 개통, 휴대전화 설정까지 지원하는 것이 특징이다.
26일 롯데하이마트에 따르면 Hi-mart 요금제는 KT 통신망을 이용하는 MVNO 상품으로 데이터 사용량에 따라 4종으로 구성됐다. 5G 5GB 요금제는 음성 100분과 문자 100건을 포함해 월 4900원에 제공된다. 30GB는 월 1만5900원, 50GB는 월 1만8900원, 100GB는 월 3만7900원이다.
자급제 휴대전화를 구매한 고객에게는 30GB 요금제를 가입 첫해 월 7900원에 제공한다. 기본 데이터를 모두 사용한 뒤에도 1Mbps 속도로 이용할 수 있으며 테더링도 지원한다.
롯데하이마트는 갤럭시 Z8 시리즈 사전예약 혜택과도 요금제를 연계했다. 제휴카드 캐시백과 엘포인트, 중고 휴대전화 현금 보상 등을 포함하면 조건에 따라 최대 140만원 상당의 구매 지원 효과를 받을 수 있다는 설명이다.
롯데하이마트는 오는 28일 '하이마트 모바일케어'도 개편한다. 기존 파손 보장에 분실·도난과 배터리 교체, 금융사기 등을 추가하고 보장 기간을 최대 3년으로 확대해 단말기 구매부터 통신 요금제, 사후 관리까지 아우르는 모바일 서비스 체계를 구축할 계획이다.
mkyo@newspim.com