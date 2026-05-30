이번주 국내 주요 금융일정(6.1~6.5)

AI 핵심 요약beta
- 금융위·금감원·한은이 6월 1일 주요 통계와 회계감리 결과를 공개하고 BOK국제컨퍼런스를 연다
- 2일에는 이억원 금융위원장 국무회의, 한은 국제컨퍼런스 2일차 및 기업 직접금융 조달실적이 발표된다
- 4~5일에는 보험사기 방지 AI TF 출범, 퇴직연금·금융소비자보호 협약, 외환보유액·국제수지 등 지표가 잇따라 나온다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
6월 1일(월요일)
금융위원회, 회계법인 품질관리 감리 결과에 따른 개선권고사항 공개(12시)
금융위원회, 고성능 AI 대응을 위한 민간 기술 자문단 발족(14시)
금융감독원, '제14기 FSS 대학생 금융교육 봉사단' 모집(6시)
금융감독원, 회계법인 품질관리 감리 결과에 따른 개선권고사항 공개(12시)
신현송 한국은행 총재, BOK국제컨퍼런스(9시)
유상대 한국은행 부총재, FSB 총회(~3일)
한국은행, '2026년 BOK국제컨퍼런스' 발표 논문(1일차) 주요 내용(9시)
한국은행, 2026년 1/4분기중 주요 기관투자가의 외화증권투자 동향(12시)
6월 2일(화요일)
이억원 금융위원장, 국무회의(10시)
이찬진 금융감독원장, 주례 임원회의(10시)
금융감독원, '26.4월중 기업의 직접금융 조달실적(6시)
신현송 한국은행 총재, BOK국제컨퍼런스(9시)
한국은행, '2026년 BOK국제컨퍼런스' 발표 논문(2일차) 주요 내용(9시)
6월 3일(수요일)
금융감독원, 2025년 실손의료보험 사업실적(잠정)(12시)
6월 4일(목요일)
권대영 금융위 부위원장, 차관회의(10시)
금융위원회, '보험조사협의회' 개최, AI기반 보험사기 방지체계구축 TF Kick-off(15시)
금융감독원, 퇴직연금 500조원 시대 통합연금포털을 이용자의 눈높이에 맞게 대폭 개선하겠습니다(12시)
한국은행, 2026년 5월말 외환보유액(6시)
한국은행, 중장기 심층연구: 대학 창업의 질적 전환을 위한 성장사다리 구축방안-단계별 제약요인 진단과 정책 과제(12시)
6월 5일(금요일)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시)
권대영 금융위 부위원장, 주간업무회의(10시)
이찬진 금융감독원장, 금융소비자보호 전문가 양성 및 역량 강화를 위한 업무협약식(9시)
금융감독원, 금융연수원·은행연합회·금융지주 금융소비자보호 전문가 양성 및 역량 강화를 위한 업무협약 체결(9시)
한국은행, 2026년 4월 국제수지(잠정)(8시)
한국은행, 2026년 1/4분기중 거주자의 카드 해외 사용실적(12시)
yunyun@newspim.com