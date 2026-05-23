이번주 국내 주요 금융일정(5.25~5.29)

AI 핵심 요약beta
- 금융위원회·금융감독원·한국은행이 25일~29일 금융현안 회의를 연다
- 26일엔 AI보안 위협 대응, 금융지표·국제금융표준 도입 등 일정이 집중됐다
- 27~29일엔 포용금융·보이스피싱·부실채권·금리 등 정책·통계 발표가 잇따른다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
5월 25일(월요일)
대체휴일
5월 26일(화요일)
금융위원회, 고성능 AI 보안 위협 대응 관련 금융권 간담회 실시(12시)
이찬진 금융감독원장, 임원회의(10시)
금융감독원, 2026년 3월말 국내은행의 원화대출 연체율 현황(잠정/6시)
한국은행, 한은금융망 국제금융전문표준(ISO 20022) 체계 도입(12시)
5월 27일(수요일)
이억원 금융위원장, 금융위원회 정례회의(14시)
금융위원회, 제4차 금융업권 생산적 금융 협의체 개최(6시)
금융위원회, 단일종목 레버리지 상품(ETF·ETN) 투자시 유의사항 안내(12시)
금융위원회, 신기술사업금융업 제도개선 간담회 개최(14시)
이찬진 금융감독원장, 금융위원회 정례회의(14시)
금융감독원, 2026년 3월말 보험회사 대출채권 현황(6시)
금융감독원, 2026년 금융교육 전문강사 양성연수자 모집(6시)
금융감독원, 범정부 보이스피싱 대응 TF 개최(11시30분)
한국은행, 2026년 5월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI/6시)
한국은행, 2026년 1분기 국제투자대조표(잠정/12시)
5월 28일(목요일)
이억원 금융위원장, 제5차 포용적 금융 대전환 회의(15시)
금융위원회, 보이스피싱 대응 간담회 개최(14시)
금융위원회, 제5차 포용적 금융 대전환 회의 개최(15시)
금융위원회, 국민성장펀드 5월 기금운용 심의회 개최 및 승인 결과(배포시)
금융감독원, 2026년 3월말 은행지주회사 및 은행 BIS기준 자본비율 현황(잠정/6시)
금융감독원 "홍길동이 단체이름? 개인명의 사칭한 '삼행시 단체통장' 유의"(10시)
금융감독원, 2026년 주채무계열(42개) 선정 결과(12시)
금융감독원, 전 금융권 및 연기금 등의 해외 사모대출 투자 현황(12시)
한국은행, 2026년 5월 경제전망-국내외 여견 및 전망(13시30분)
한국은행, 2026년 6월 통화안정증권 발행계획(17시)
한국은행, 통화정책방향 관련 참고자료(배포시)
5월 29일(금요일)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시)
금융위원회, 청년미래적금 최종 금리 공시(10시)
금융감독원, 2026년 3월말 국내은행 부실채권 현황(6시)
금융감독원, 2026년 4월 외국인 증권투자 동향(6시)
금융감독원, 2026년 1분기 보험회사 경영실적(잠정/12시)
한국은행, 'BOX: 비IT 수출의 주요국간 경쟁 상황 평가(6시)
한국은행, 2026년 4월 금융기관 가중평균금리(12시)
한국은행, 2026년 4월중 거주자외화예금 동향(12시)
peterbreak22@newspim.com