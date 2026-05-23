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오중기 경북도지사 후보, 경북북부·동해안권서 '경북대전환' 광폭 거리 유세

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  • 오중기 더불어민주당 경북지사 후보가 23일 영주·문경·경주·포항을 돌며 경북 대전환 거리 유세를 펼쳤다
  • 오 후보는 전통시장과 축제·관광지에서 상인·도민과 소통하며 지역 관광·경제 활성화와 맞춤형 공약을 강조했다
  • 오 후보는 중앙행정·공기업 경영 경험을 바탕으로 국가 균형발전과 지역 현안 해결에 앞장서 온 인물이라고 평가받고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지역 상가 돌며 바닥 민심 청취..."이재명 함께, 김부겸 함께 정체된 지역경제 살릴 것"

[영주·문경·경주·포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 오중기 더불어민주당 경북도지사 후보가 영주를 시작으로 문경, 경주, 포항을 잇는 경북 북부권과 동해안권을 누비며 '경북 대전환'위한 광폭 거리 유세전을 펼쳤다.

공식선거운동 셋째 날인 23일, 오 후보는 이날 오전 영주 풍기 5일장을 찾아 주말 아침을 여는 시장 상인, 시민들과 인사를 나누며 본격적인 주말 유세의 포문을 열었다. 이어 영주 소백산 철쭉제 현장을 방문해 축제를 찾은 도민들과 관광객을 만나 지역 관광 활성화와 영주 발전의 적임자임을 피력했다.

 

오중기 더불어민주당 경북도지사 후보가 '공식선거운동' 셋째날인 23일, 영주를 시작으로 문경, 경주, 포항을 잇는 경북 북부권과 동해안권을 누비며 '경북 대전환'을 거리 유세전을 펼치고 있다.[사진=오중기 후보 캠프]2026.05.23 nulcheon@newspim.com

오후에는 문경으로 이동해 문경 5일장에서 집중 유세를 이어갔다. 오 후보는 "이재명과 함께, 김부겸과 함께 대구·경북의 통합과 대전환을 반드시 이루겠다"고 강조하며 "정체된 지역 경제를 살리기 위해 힘 있는 여당 후보에게 압도적인 지지를 보내 줄 것"을 호소했다.

이어 오 후보는 경주의 핫플레이스인 황리단길을 찾아 젊은 층과 소통하며 경주 지역의 맞춤형 공약을 설명했다. 주말을 맞아 황리단길을 가득 메운 관광객과 시·도민은 오 후보의 행보에 큰 관심을 보이며 응원을 보냈다.

오 후보는 경주 유세에 이어 정치적 고향이자 텃밭인 포항으로 이동해 총공세를 펼쳤다. 그는 포항 중앙상가 유세를 시작으로, 시민과 관광객이 몰리는 영일 대해수욕장에서 집중 유세를 펼쳤다.

이후 창포동 상가 밀집 지역을 구석구석 돌며 상인들의 애로사항과 바닥 민심에 귀를 기울이는 밀착형 소통 행보를 전개했다.

오중기 후보는 문재인 정부 시절 대통령 비서실 균형발전비서관실 선임 행정관과 한국도로공사 시설 관리 대표이사를 역임하는 등 중앙행정과 공기업 경영을 두루 경험한 지역의 대표 정치인으로, 그동안 국가 균형발전과 지역 현안 해결을 위해 노력해 왔다는 평가를 받고 있다.

nulcheon@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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