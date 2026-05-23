삼성물산, 압구정4구역 시공사 최종 선정…압도적 지지 속 랜드마크 예고

총회 참석 716명 중 626표 획득…예산안 등 6개 안건 모두 가결

김윤수 조합장 "세계 최고 아파트 건설 기대…6월 중 희망 평형 조사"

최고 67층 1662가구 조성…글로벌 설계사 협업해 한강 조망 특화

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 삼성물산이 서울 강남구 핵심 재건축 지구인 압구정4구역의 시공사로 최종 선정됐다.

​23일 건설업계와 압구정4구역 재건축 조합(조합장 김윤수)에 따르면, 조합은 이날 오후 압구정고등학교 체육관에서 정기총회 및 시공사 선정 총회를 열고 삼성물산을 시공사로 확정했다.

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 30일 정비업계에 따르면 이날 마감된 강남구 압구정4구역 재건축 사업 시공자 선정 입찰에 삼성물산이 단일 후보로 응찰했다. 사진은 압구정4구역 사무실 인근 삼성물산 직원들의 모습. 2026.03.30 dosong@newspim.com

이날 총회에는 재적 조합원 1337명 중 716명이 직접 참석해 성원을 이뤘다. 특히 과반수 직접 참석이 필수적인 '제1호 안건 시공자 선정 및 계약체결 위임의 건'에서 삼성물산은 찬성 626표, 반대 46표, 기권 및 무효 44표를 기록하며 87.4%의 압도적인 지지를 받았다.

​아울러 이날 총회에 함께 상정된 '시공자 입찰보증금 사업비 대여금 전환 및 차입·사용 승인의 건', '2026년 조합 예산안 의결 및 사용 승인의 건' 등 6개 안건 모두 조합원들의 전폭적인 지지 속에 원안대로 통과됐다.

​김윤수 압구정4구역 조합장은 "조합원들의 관심과 성원으로 정기총회 및 시공사 선정 총회가 성공적으로 마무리됐다"며 "세계 최고 아파트 건설의 바람을 품고 선정된 삼성물산과 함께 빠른 사업 추진으로 기대에 부응하겠다"고 밝혔다. 조합 측은 시공사 선정이 마무리됨에 따라 다가오는 6월 중 전체 조합원을 대상으로 정밀한 희망 평형 조사를 실시해 주민 의견을 설계에 적극 반영할 계획이다.

​압구정4구역 재건축은 강남구 압구정동 487번지 일대 현대8차, 한양3·4·6차 아파트를 통합 재건축하는 사업으로, 지하5층에서 지상 최고 67층, 8개동 규모로 총 1662가구와 부대·복리시설을 조성한다. 예정 공사비는 약 2조1154억원 규모이며, 단지명은 추후 총회를 거쳐 확정될 예정이다.

​성수대교 남단 한강 변에 위치한 압구정 핵심 입지로, 수인분당선 압구정로데오역과 지하철 3호선 압구정역을 이용할 수 있다. 갤러리아백화점 등 풍부한 생활 인프라와 압구정초·중, 현대고 등 우수 학군도 갖추고 있다.

​삼성물산은 글로벌 최정상 설계사들과의 협업을 통해 단지를 하나의 거대한 예술 작품과 같은 랜드마크로 조성한다는 구상이다. 영국 대영박물관, 미국 270파크 애비뉴 등을 설계한 노만 포스터가 이끄는 '포스터+파트너스', 미국 911메모리얼 파크와 싱가포르 창이공항 조경을 설계한 '피터 워커 파트너스(PWP)' 등과 협업한다.

​조합원 모두 결핍 없는 한강 조망을 누릴 수 있도록 정교한 조망 분석과 창호 특화 설계도 제안했다. 포스터+파트너스에서 자체 개발한 조망 분석 솔루션 사이클롭스(CYCLOPS)를 활용해 최적의 주거동 배치를 도출했으며, 저층부에서도 한강 조망이 가능하도록 최대 15m 높이의 하이 필로티를 적용할 계획이다.

​가구 내부의 거실 기둥은 외부로 돌출시키는 공법을 적용해 공간 활용도를 높이고, 프레임 없는 광폭 창호 '라운드 코너 아펙스 윈도우'를 통해 가구당 평균 20.5m에 달하는 270도 파노라마 한강 조망을 제공한다. 전용률 73.31%와 함께 가구당 4.15평의 테라스를 포함, 평균 21.83평의 서비스 면적을 추가로 제공해 실사용 면적을 극대화했다.

​단지 외관은 최대 4.5m가 돌출된 캔틸레버 구조를 적용해 입면에 자연스러운 단차를 형성하고, 3개층 단위로 변화하는 테라스 구조가 외관의 흐름으로 이어지도록 설계했다. 커뮤니티 규모는 가구당 5.6평으로 국내 재건축 단지 중 최대 수준이며, 피트니스, 프라이빗 골프, 실내외 수영장 등 총 105개 프로그램으로 구성될 예정이다.

​삼성물산은 안정적인 사업비 조달을 위해 신한은행, KB국민은행 등 주요 시중은행과 증권사를 포함한 총 18개 금융기관과 협업 체계를 구축했다. 이를 통해 조합의 금융 부담을 낮추고, 사업 전반의 안정적이고 신속한 추진을 지원할 계획이다.

dosong@newspim.com