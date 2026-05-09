이번주 국내 주요 금융일정(5.11~5.17)

AI 핵심 요약beta
- 금융위 권대영 부위원장, 11일 실손청구 전산화 회의 주재했다.
- 금융감독원, 12일 보험 부당승환 소비자경보 발령하고 공모펀드 T/F 출범했다.
- 한국은행 신현송 총재, 14일 금통위 본회의 참석하고 17일 G7 회의 간다.
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금융위원회·금융감독원·한국은행
5월 11일(월요일)
권대영 금융위 부위원장, 실손청구 전산화 회의
금융위원회, 실손청구전산화(실손24) 연계 현황 점검(15시)
신현송 한국은행 총재, 'BIS 총재회의' 참석(~13일)
5월 12일(화요일)
이억원 금융위원장, AI반도체 기업 현장방문(14시30분)
권대영 금융위 부위원장, 정무위 법안소위(10시)
금융위원회, 금융위원장 AI반도체 기업 현장방문 및 간담회 개최(14시30분)
이찬진 금융감독원장, 주례 임원회의(10시)
금융감독원, 정착지원금 과다 지급 경쟁 등으로 인한 보험계약 부당승환 우려, 소비자경보 '주의' 발령(12시)
금융감독원, 소비자 눈높이에 맞는 공모펀드 투자위험 안내를 위하여 '공모펀드 신고서 기재 개선 T/F'를 출범합니다.(14시)
5월 13일(수요일)
권대영 금융위 부위원장, 디지털 영사인증 금융위임장 MOU(10시30분)
권대영 금융위 부위원장, 금융위 정례회의(14시)
금융위원회, 디지털 영사인증 금융위임장 업무협약 체결(12시)
이찬진 금융감독원장, 금융위 정례회의(14시)
금융감독원, 2025.12월말 기준 보험회사 지급여력비율 현황(12시)
금융감독원, 해킹사고 관련 대부업권 CEO 간담회 개최(14시)
한국은행, 2026년 3월 통화 및 유동성(12시)
5월 14일(목요일)
이억원 금융위원장, 정무위 전체회의(10시)
이억원 금융위원장, 청년미래적금 토크콘서트(15시)
권대영 금융위 부위원장, 정무위 전체회의(10시)
권대영 금융위 부위원장, 자동차 부품업계 간담회(14시)
금융위원회, 미래차 전환을 위한 자동차 부품업계 간담회(14시)
금융위원회, '미래를 채우는 첫 시작, 청년미래적금 언박싱 토크콘서트'를 개최하였습니다.(15시)
이찬진 금융감독원장, 청소년 불법도박, 불법사금융 관련 관계기관 업무협약식(13시30분)
금융감독원, '퇴직연금의 장수리스크 대응 방안' 세미나 개최(9시30분)
금융감독원, '청소년 사이버도박 자진신고 제도' 전국 시행(14시)
금융감독원, 보험권 장애인 고용 활성화를 위한 간담회 개최(14시)
신현송 한국은행 총재, 금융통화위원회 본회의(10시)
한국은행, Bok 이슈노트 : 국내외 자산 토큰화 현황 및 향후 정책 과제
5월 15일(금요일)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시)
권대영 금융위 부위원장, 토큰증권 협의체 2차 회의(14시)
이찬진 금융감독원장, 26년도 금융감독자문위원회 전체회의(14시)
금융감독원, 2026년 금융감독자문위원회 전체회의 개최(14시)
한국은행, 2026년 4월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)(6시)
한국은행, 2026년 4월 이후 국제금융·외환시장 동향(12시)
5월 16일(토요일)
없음
5월 17일(일요일)
금융감독원, '가계부채 점검 회의' 개최(12시)
금융감독원, 민·관합동 토큰증권 협의체 개최(12시)
한국은행, 2026년 4월 금융시장 동향
한국은행, 2026년 상반기 '화폐유통시스템 유관기관 협의회' 정기회의 개최 결과
한국은행, 신형송 한은 총재 'G7 재무장관·중앙은행총재 회의' 참석
yunyun@newspim.com