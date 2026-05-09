[분양캘린더] 평택 ′고덕국제신도시 수자인 풍경채′ 등 5404가구 분양

AI 핵심 요약beta
- 부동산R114가 9일 5월 둘째 주 전국 9개 단지 5404가구 분양 시작을 발표했다.
- BS한양과 제일건설이 평택 고덕동 고덕국제신도시수자인풍경채 1126가구를 분양한다.
- 두산건설이 부산 구포동 두산위브트리니뷰구명역 839가구 중 288가구를 일반분양한다.
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[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 9일 부동산R114에 따르면 5월 둘째 주에는 전국 9개 단지 총 5404가구(일반분양 4166가구)가 분양을 시작한다. 경기 평택시 고덕동 '고덕국제신도시수자인풍경채', 충남 공주시 금흥동 '공주월송진아레히', 경남 창원시 자산동 '메트로시티자산데시앙' 등에서 청약을 진행한다.
BS한양과 제일건설은 경기 평택시 고덕동 고덕국제화계획지구에 '고덕국제신도시수자인풍경채'를 분양한다.
1단지는 지하 2층~지상 최고 25층, 6개 동, 전용면적 84·101㎡, 총 670가구, 2단지는 지하 2층~지상 최고 23층, 5개 동, 전용면적 84·101㎡, 총 456가구 규모다. 지하철 1호선 급행이 정차하는 서정리역이 가깝고, 단지 인근으로는 고덕국제신도시 내부를 순환하는 간선급행버스체계(BRT) 노선이 조성될 예정이다.
평택제천고속도로 평택고덕IC도 인접하다. 도보 거리에 민세초·중, 송탄고를 비롯한 유치원·초등학교 부지가 계획돼 있고 로데오 학원가도 위치해 있다.
견본주택은 인천 연수구 송도동 '더샵송도그란테르', 경기 김포시 사우동 '호반써밋풍무Ⅱ', 부산 북구 구포동 '두산위브트리니뷰구명역' 등 6곳이 열릴 예정이다.
두산건설은 부산 북구 구포동 일원에 '두산위브트리니뷰구명역'을 분양할 예정이다. 지하 3층~지상 최고 26층, 8개 동, 전용면적 74·84㎡, 총 839가구 중 288가구를 일반분양한다. 단지 바로 앞 부산 지하철 2호선 구명역을 비롯해 도보 약 10분 거리에 KTX 구포역과 지하철 3호선 구포역이 위치한 트리플 역세권 단지다.
중앙고속도로와 남해고속도로, 낙동대로를 통한 부산 도심 및 외곽 이동이 편리하다. 구포초와 가람중을 도보로 통학할 수 있다. 낙동강과 인접하고 대저생태공원, 삼락생태공원 등 대규모 수변공원이 위치한다.
dosong@newspim.com