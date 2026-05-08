뉴욕증시 개장 전 특징주...아카마이테크놀로지스·아이렌·로켓랩↑ VS 코어위브·리프트·코인베이스↓

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 8일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 기업들의 실적과 가이던스, 인공지능(AI) 인프라 투자 소식에 따라 종목별 주가 흐름이 엇갈렸다.

AI·클라우드 인프라 관련주는 대형 계약과 투자 소식에 강세를 보인 반면, 일부 소프트웨어·플랫폼 기업은 실적 부진과 가이던스 실망에 약세를 나타냈다.

코어위브 로고가 새겨진 대형 벽면 [사진=블룸버그통신]

▷ 상승 종목

◆ 아카마이 테크놀로지스(AKAM)

사이버보안 및 클라우드 컴퓨팅 업체 아카마이 테크놀로지스는 프리마켓에서 주가가 24% 급등했다.

회사는 미국의 주요 프런티어 AI 모델 제공업체가 클라우드 인프라 서비스에 7년간 18억달러를 지출하기로 약정했다고 밝혔다. 1분기 조정 주당순이익(EPS)도 시장 예상치를 웃돌았고, 매출은 예상치에 부합했다.

◆ 마이크로칩 테크놀로지(MCHP)

반도체 업체 마이크로칩 테크놀로지는 회계연도 4분기 실적이 시장 예상치를 웃돌면서 주가가 3% 상승했다.

회사는 이번 분기 매출도 14억4000만~14억7000만달러로 제시했다. 이는 팩트셋이 집계한 시장 예상치 13억4000만달러를 웃도는 수준이다.

◆ 아이렌(IREN)

데이터센터 운영업체 아이렌은 엔비디아(NVDA)와 최대 5기가와트 규모의 AI 인프라 구축 계약을 발표하면서 주가가 6% 가까이 상승했다.

엔비디아는 아이렌에 21억달러를 투자하기로 했다.

◆ 젠 디지털(GEN)

소프트웨어 업체 젠 디지털은 이번 분기와 연간 매출 가이던스가 시장 예상치를 웃돌면서 개장 전 주가가 5% 가까이 상승했다.

회계연도 4분기 조정 EPS와 매출도 모두 예상치를 상회했다.

◆ 빌 홀딩스(BILL)

금융 운영 플랫폼 업체 빌 홀딩스는 회계연도 3분기 조정 EPS가 68센트를 기록하면서 주가가 5% 상승했다.

팩트셋이 집계한 시장 예상치는 55센트였다. 매출도 예상치를 웃돌았다. 회사는 2027회계연도 1분기까지 인력을 30% 감축하겠다고 밝혔다.

◆ 텍사스 로드하우스(TXRH)

스테이크하우스 체인 텍사스 로드하우스는 1분기 EPS가 1.87달러로 팩트셋 예상치 1.80달러를 웃돌면서 주가가 8% 상승했다.

2분기 첫 5주 동안 직영점 동일매장 매출은 전년 동기 대비 6.5% 증가했다.

◆ 웬디스(WEN)

패스트푸드 체인 웬디스는 1분기 매출이 5억4060만달러로 LSEG 예상치 5억1800만달러를 웃돌면서 주가가 3% 이상 상승했다.

EPS도 시장 예상치를 상회했다. 회사는 향후 10년 동안 중국에 최대 1000개 매장을 열 계획도 발표했다.

◆ 로켓랩(RKLB)

우주항공 업체 로켓랩은 1분기 매출이 시장 예상치를 웃돌고 수주잔고가 전 분기 대비 20.2% 증가한 22억달러를 기록하면서 주가가 8% 상승했다.

회사는 모티브 스페이스 시스템즈(Motiv Space Systems) 인수 계획도 발표했다. 또 3건의 HASTE 극초음속 시험 발사와 관련해 3000만달러 규모 계약을 수주했으며, 익명의 고객과 회사 역사상 최대 규모의 발사 계약을 체결했다고 밝혔다.

◆ 블록(XYZ)

핀테크 플랫폼 블록은 2분기와 연간 조정 이익 전망이 팩트셋 예상치를 웃돌면서 주가가 약 7% 상승했다.

◆ 몬스터 베버리지(MNST)

음료업체 몬스터 베버리지는 1분기 조정 EPS 58센트, 매출 23억5000만달러를 기록하면서 주가가 12% 가까이 올랐다.

팩트셋 기준 시장 예상치는 EPS 53센트, 매출 21억6000만달러였다.

◆ 제이프로그(FROG)

공급망 중심 소프트웨어 업체 제이프로그는 연간 이익 전망이 시장 예상치를 웃돌면서 주가가 약 16% 급등했다.

회사는 연간 조정 EPS를 93~97센트로 제시했다. LSEG 예상치는 90센트였다. 2분기 매출과 이익 가이던스도 시장 예상치를 웃돌았다.

▷ 하락 종목

◆ 코어위브(CRWV)

클라우드 인프라 업체 코어위브는 2분기 매출 가이던스가 시장 기대에 못 미치면서 주가가 7% 하락했다.

회사는 2분기 매출을 24억5000만~26억달러로 전망했다. 중간값인 25억3000만달러는 LSEG 예상치 26억9000만달러를 밑돌았다.

◆ 업워크(UPWK)

프리랜서 플랫폼 업워크는 인력 24% 감축을 포함한 구조조정 계획을 발표하면서 주가가 23% 급락했다.

회사는 업무 환경 변화 속에서도 수익성을 유지하기 위한 조치라고 설명했다. 1분기 실적과 매출도 스트리트어카운트 기준 시장 예상치를 소폭 밑돌았다.

◆ 트레이드 데스크(TTD)

광고기술 업체 트레이드 데스크는 이번 분기 매출 가이던스가 실망감을 주면서 주가가 약 12% 급락했다.

회사는 이번 분기 매출을 최소 7억5000만달러로 제시했다. LSEG가 집계한 시장 예상치는 7억7100만달러였다. 1분기 조정 EPS도 28센트로 예상치 32센트를 밑돌았다.

◆ 익스피디아(EXPE)

온라인 여행업체 익스피디아는 2분기 매출 전망을 41억1000만~41억9000만달러로 제시하면서 주가가 8% 하락했다.

LSEG 기준 시장 예상치는 41억2000만달러였다. 1분기 예약 객실 수도 시장 기대에 못 미쳤다.

◆ 리프트(LYFT)

차량 호출업체 리프트는 1분기 EPS가 4센트로 LSEG 예상치 6센트를 밑돌면서 주가가 1% 하락했다.

다만 매출은 16억5000만달러로 시장 예상치 16억3000만달러를 웃돌았다.

◆ 길리어드 사이언스(GILD)

제약업체 길리어드 사이언스는 연간 조정 손실 전망을 제시하면서 주가가 3% 하락했다.

회사는 올해 조정 기준 주당 1.05달러~65센트 손실을 예상한다고 밝혔다. 기존 전망은 주당 8.45~8.85달러 이익이었다. 회사는 주요 거래와 관련한 대규모 진행 중 연구개발 비용과 금융 비용을 이유로 들었다.

◆ 스위트그린(SG)

샐러드 체인 스위트그린은 1분기 EPS가 1.06달러를 기록했지만 매출이 팩트셋 예상치를 밑돌면서 주가가 약 2% 하락했다.

전년 동기에는 주당 21센트 손실을 기록한 바 있다.

◆ 토스트(TOST)

레스토랑 결제 플랫폼 토스트는 2분기 조정 EBITDA 가이던스가 시장 예상치를 밑돌면서 주가가 약 13% 하락했다.

회사는 2분기 조정 EBITDA를 1억8500만~1억9500만달러로 전망했다. 팩트셋 예상치는 2억440만달러였다. 1분기 매출은 16억3000만달러로 예상치에 부합했다.

◆ 피그스(FIGS)

의료용 스크럽 의류업체 피그스는 1분기 EPS 3센트를 기록하며 팩트셋 예상치 1센트를 소폭 웃돌았지만 주가가 19% 하락했다.

◆ 코인베이스 글로벌(COIN)

암호화폐 거래소 코인베이스 글로벌은 1분기 예상 밖 손실을 기록하고 매출도 LSEG 예상치를 밑돌면서 주가가 3% 하락했다.

거래 수익과 구독·서비스 수익도 모두 시장 예상치를 밑돌았다.

◆ 클라우드플레어(NET)

인터넷 서비스 업체 클라우드플레어는 인력 약 1100명 감축 계획을 발표하면서 주가가 16% 급락했다.

2분기 조정 EPS 가이던스는 LSEG 예상치인 27센트에 부합했다. 회사는 2분기 매출을 6억6400만~6억6500만달러로 전망했다. 시장 예상치는 6억6500만달러였다.

◆ 시냅틱스(SYNA)

사물인터넷 솔루션 업체 시냅틱스는 3분기 조정 EPS와 매출이 모두 시장 예상치를 웃돌았지만 주가가 2% 하락했다.

조정 EPS는 1.09달러로 팩트셋 예상치 1.01달러를 상회했다. 매출은 2억9420만달러로 시장 예상치 2억9050만달러를 웃돌았다.

◆ 사운드하운드 AI(SOUN)

음성 AI 플랫폼 업체 사운드하운드 AI는 1분기 조정 EBITDA 손실이 예상보다 확대되면서 주가가 9.5% 하락했다.

회사의 조정 EBITDA 손실은 2670만달러로, 팩트셋 예상 손실 1200만달러보다 컸다. 회사는 연간 매출 전망 2억2500만~2억6000만달러를 재확인했다.

koinwon@newspim.com