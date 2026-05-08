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뉴욕증시 개장 전 특징주...아카마이테크놀로지스·아이렌·로켓랩↑ VS 코어위브·리프트·코인베이스↓

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AI 핵심 요약

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  • 8일 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 기업 실적과 AI 투자 소식에 주가 엇갈렸다.
  • 아카마이 등 AI·클라우드주 강세 보였고 마이크로칩·아이렌 상승했다.
  • 코어위브·업워크 등 실적 부진에 하락했고 트레이드 데스크 급락했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 8일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 기업들의 실적과 가이던스, 인공지능(AI) 인프라 투자 소식에 따라 종목별 주가 흐름이 엇갈렸다.

AI·클라우드 인프라 관련주는 대형 계약과 투자 소식에 강세를 보인 반면, 일부 소프트웨어·플랫폼 기업은 실적 부진과 가이던스 실망에 약세를 나타냈다.

코어위브 로고가 새겨진 대형 벽면 [사진=블룸버그통신]

▷ 상승 종목

◆ 아카마이 테크놀로지스(AKAM)

사이버보안 및 클라우드 컴퓨팅 업체 아카마이 테크놀로지스는 프리마켓에서 주가가 24% 급등했다.

회사는 미국의 주요 프런티어 AI 모델 제공업체가 클라우드 인프라 서비스에 7년간 18억달러를 지출하기로 약정했다고 밝혔다. 1분기 조정 주당순이익(EPS)도 시장 예상치를 웃돌았고, 매출은 예상치에 부합했다.

◆ 마이크로칩 테크놀로지(MCHP)

반도체 업체 마이크로칩 테크놀로지는 회계연도 4분기 실적이 시장 예상치를 웃돌면서 주가가 3% 상승했다.

회사는 이번 분기 매출도 14억4000만~14억7000만달러로 제시했다. 이는 팩트셋이 집계한 시장 예상치 13억4000만달러를 웃도는 수준이다.

◆ 아이렌(IREN)

데이터센터 운영업체 아이렌은 엔비디아(NVDA)와 최대 5기가와트 규모의 AI 인프라 구축 계약을 발표하면서 주가가 6% 가까이 상승했다.

엔비디아는 아이렌에 21억달러를 투자하기로 했다.

◆ 젠 디지털(GEN)

소프트웨어 업체 젠 디지털은 이번 분기와 연간 매출 가이던스가 시장 예상치를 웃돌면서 개장 전 주가가 5% 가까이 상승했다.

회계연도 4분기 조정 EPS와 매출도 모두 예상치를 상회했다.

◆ 빌 홀딩스(BILL)

금융 운영 플랫폼 업체 빌 홀딩스는 회계연도 3분기 조정 EPS가 68센트를 기록하면서 주가가 5% 상승했다.

팩트셋이 집계한 시장 예상치는 55센트였다. 매출도 예상치를 웃돌았다. 회사는 2027회계연도 1분기까지 인력을 30% 감축하겠다고 밝혔다.

◆ 텍사스 로드하우스(TXRH)

스테이크하우스 체인 텍사스 로드하우스는 1분기 EPS가 1.87달러로 팩트셋 예상치 1.80달러를 웃돌면서 주가가 8% 상승했다.

2분기 첫 5주 동안 직영점 동일매장 매출은 전년 동기 대비 6.5% 증가했다.

웬디스(WEN)

패스트푸드 체인 웬디스는 1분기 매출이 5억4060만달러로 LSEG 예상치 5억1800만달러를 웃돌면서 주가가 3% 이상 상승했다.

EPS도 시장 예상치를 상회했다. 회사는 향후 10년 동안 중국에 최대 1000개 매장을 열 계획도 발표했다.

◆ 로켓랩(RKLB)

우주항공 업체 로켓랩은 1분기 매출이 시장 예상치를 웃돌고 수주잔고가 전 분기 대비 20.2% 증가한 22억달러를 기록하면서 주가가 8% 상승했다.

회사는 모티브 스페이스 시스템즈(Motiv Space Systems) 인수 계획도 발표했다. 또 3건의 HASTE 극초음속 시험 발사와 관련해 3000만달러 규모 계약을 수주했으며, 익명의 고객과 회사 역사상 최대 규모의 발사 계약을 체결했다고 밝혔다.

◆ 블록(XYZ)

핀테크 플랫폼 블록은 2분기와 연간 조정 이익 전망이 팩트셋 예상치를 웃돌면서 주가가 약 7% 상승했다.

◆ 몬스터 베버리지(MNST)

음료업체 몬스터 베버리지는 1분기 조정 EPS 58센트, 매출 23억5000만달러를 기록하면서 주가가 12% 가까이 올랐다.

팩트셋 기준 시장 예상치는 EPS 53센트, 매출 21억6000만달러였다.

◆ 제이프로그(FROG)

공급망 중심 소프트웨어 업체 제이프로그는 연간 이익 전망이 시장 예상치를 웃돌면서 주가가 약 16% 급등했다.

회사는 연간 조정 EPS를 93~97센트로 제시했다. LSEG 예상치는 90센트였다. 2분기 매출과 이익 가이던스도 시장 예상치를 웃돌았다.

▷ 하락 종목

코어위브(CRWV)

클라우드 인프라 업체 코어위브는 2분기 매출 가이던스가 시장 기대에 못 미치면서 주가가 7% 하락했다.

회사는 2분기 매출을 24억5000만~26억달러로 전망했다. 중간값인 25억3000만달러는 LSEG 예상치 26억9000만달러를 밑돌았다.

◆ 업워크(UPWK)

프리랜서 플랫폼 업워크는 인력 24% 감축을 포함한 구조조정 계획을 발표하면서 주가가 23% 급락했다.

회사는 업무 환경 변화 속에서도 수익성을 유지하기 위한 조치라고 설명했다. 1분기 실적과 매출도 스트리트어카운트 기준 시장 예상치를 소폭 밑돌았다.

◆ 트레이드 데스크(TTD)

광고기술 업체 트레이드 데스크는 이번 분기 매출 가이던스가 실망감을 주면서 주가가 약 12% 급락했다.

회사는 이번 분기 매출을 최소 7억5000만달러로 제시했다. LSEG가 집계한 시장 예상치는 7억7100만달러였다. 1분기 조정 EPS도 28센트로 예상치 32센트를 밑돌았다.

◆ 익스피디아(EXPE)

온라인 여행업체 익스피디아는 2분기 매출 전망을 41억1000만~41억9000만달러로 제시하면서 주가가 8% 하락했다.

LSEG 기준 시장 예상치는 41억2000만달러였다. 1분기 예약 객실 수도 시장 기대에 못 미쳤다.

리프트(LYFT)

차량 호출업체 리프트는 1분기 EPS가 4센트로 LSEG 예상치 6센트를 밑돌면서 주가가 1% 하락했다.

다만 매출은 16억5000만달러로 시장 예상치 16억3000만달러를 웃돌았다.

◆ 길리어드 사이언스(GILD)

제약업체 길리어드 사이언스는 연간 조정 손실 전망을 제시하면서 주가가 3% 하락했다.

회사는 올해 조정 기준 주당 1.05달러~65센트 손실을 예상한다고 밝혔다. 기존 전망은 주당 8.45~8.85달러 이익이었다. 회사는 주요 거래와 관련한 대규모 진행 중 연구개발 비용과 금융 비용을 이유로 들었다.

스위트그린(SG)

샐러드 체인 스위트그린은 1분기 EPS가 1.06달러를 기록했지만 매출이 팩트셋 예상치를 밑돌면서 주가가 약 2% 하락했다.

전년 동기에는 주당 21센트 손실을 기록한 바 있다.

◆ 토스트(TOST)

레스토랑 결제 플랫폼 토스트는 2분기 조정 EBITDA 가이던스가 시장 예상치를 밑돌면서 주가가 약 13% 하락했다.

회사는 2분기 조정 EBITDA를 1억8500만~1억9500만달러로 전망했다. 팩트셋 예상치는 2억440만달러였다. 1분기 매출은 16억3000만달러로 예상치에 부합했다.

◆ 피그스(FIGS)

의료용 스크럽 의류업체 피그스는 1분기 EPS 3센트를 기록하며 팩트셋 예상치 1센트를 소폭 웃돌았지만 주가가 19% 하락했다.

코인베이스 글로벌(COIN)

암호화폐 거래소 코인베이스 글로벌은 1분기 예상 밖 손실을 기록하고 매출도 LSEG 예상치를 밑돌면서 주가가 3% 하락했다.

거래 수익과 구독·서비스 수익도 모두 시장 예상치를 밑돌았다.

클라우드플레어(NET)

인터넷 서비스 업체 클라우드플레어는 인력 약 1100명 감축 계획을 발표하면서 주가가 16% 급락했다.

2분기 조정 EPS 가이던스는 LSEG 예상치인 27센트에 부합했다. 회사는 2분기 매출을 6억6400만~6억6500만달러로 전망했다. 시장 예상치는 6억6500만달러였다.

◆ 시냅틱스(SYNA)

사물인터넷 솔루션 업체 시냅틱스는 3분기 조정 EPS와 매출이 모두 시장 예상치를 웃돌았지만 주가가 2% 하락했다.

조정 EPS는 1.09달러로 팩트셋 예상치 1.01달러를 상회했다. 매출은 2억9420만달러로 시장 예상치 2억9050만달러를 웃돌았다.

◆ 사운드하운드 AI(SOUN)

음성 AI 플랫폼 업체 사운드하운드 AI는 1분기 조정 EBITDA 손실이 예상보다 확대되면서 주가가 9.5% 하락했다.

회사의 조정 EBITDA 손실은 2670만달러로, 팩트셋 예상 손실 1200만달러보다 컸다. 회사는 연간 매출 전망 2억2500만~2억6000만달러를 재확인했다.

 

koinwon@newspim.com

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'채해병 순직' 임성근 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 채해병 순직사건과 관련해 업무상과실치사상 혐의를 받는 임성근 전 해병대 1사단장이 8일 1심 선고에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 이날 오전 업무상과실치사상 등 혐의를 받는 임 전 사단장에게 징역 3년을 선고했다. 재판부는 박상현 전 해병대 1사단 7여단장에게 금고 1년 6개월 ·최진규 전 11포병대대장 금고 1년 6개월·이용민 전 7포병대대장 금고 10개월 ·전 7포병대대 본부중대장 장모 씨에게 금고 8개월 2년 집행유예를 각각 선고했다. 재판부는 박 전 여단장, 최 전 대대장, 이 전 대대장에 대해서는 "오랜 수사와 재판이 진행됐고, 1심에서 실형이 선고된 점 등에 비춰 도주 우려가 있다고 판단된다"며 "앞서 선고한 업무상과실치사 혐의와 관련해 법정구속한다"고 밝혔다. 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 8일 오전 업무상과실치사상 등 혐의를 받는 임 전 사단장에게 징역 3년을 선고했다. 사진은 임 전 사단장. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형 이유에 대해 "당시 지휘부는 수색 작전 과정에서 안전사고 위험이 충분히 존재한다는 점을 인식하고 있었음에도 대원들에게 필요한 안전장비를 제대로 구비·지급하지 않았다"고 지적했다. 이어 "사단장과 여단장 등 상급 지휘관들은 수중 수색을 중단시키거나 물가 접근 자체를 통제하는 방식으로 홍수 범람 위험을 미연에 방지했어야 했다"며 "그럼에도 불분명한 작전 지휘 상황 속에서 오로지 가시적 성과를 내는 데 몰두한 나머지 '더 내려가서 헤치고 꼼꼼히 수색하라'는 식의 적극적·공세적 지휘를 반복했다"고 판단했다. 재판부는 특히 "위험지역에서 성과를 얻는 과정에서 필연적으로 수반되는 대원들의 생명·신체 위험을 사실상 도외시했다"며 "수색에 투입된 장병들이 구조 장비조차 제대로 지급받지 못한 상태였고, 허리 높이까지 물에 들어가라는 취지의 지시가 내려졌음에도 안전 확보와 관련한 구체적 조치는 전혀 없었다"고 밝혔다. 그러면서 "사단장·여단장·대대장 등 지휘관들은 장병들의 생명과 안전을 보호할 의무가 있음에도 이를 소홀히 했고, 단순한 부작위에 그친 것이 아니라 위험을 인지하고도 오히려 위험을 가중시키는 적극적 지시를 내렸다"며 "사망이라는 중대한 결과에 상응하는 책임을 묻는 것이 마땅하다"고 판시했다. 순직해병 특검팀(특별검사 이명현)은 지난달 13일 열린 결심 공판에서 임 전 사단장에게 징역 5년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 특검은 "임성근은 해병대원들의 안전보다 적극적 수색을 강조하며 반복적으로 질책해 사고 발생에 결정적 영향을 미쳤다"며 임 전 사단장에게 징역 5년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 특검은 업무상 과실치사 등 혐의로 함께 기소된 박 전 여단장에게 금고 2년 6개월, 최 전 대대장에게 금고 2년 6개월, 이 전 대대장에게 금고 1년 6개월, 장씨에게 금고 1년을 각각 구형했다. 임 전 사단장 등 5명은 2023년 7월 19일 경북 예천군 보문교 부근 내성천 유역에서 집중호우 실종자 수색작전 도중 해병대원들이 구명조끼·안전로프 등을 착용하지 않은 채 수중수색을 하게 해 채해병이 급류에 휩쓸려 사망하게 한 혐의 등을 받는다. 임 전 사단장은 작전통제권을 육군 제50사단장에게 넘기도록 한 합동참모본부 및 육군 제2작전사령부의 단편명령을 어기고, 직접 수색 방식을 지시하고 인사 명령권을 행사하는 등 지휘권을 행사한 혐의도 받는다. 법원로고 [사진=뉴스핌DB] pmk1459@newspim.com                   2026-05-08 11:47
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KF-21, '전투용 적합' 최종판정 받다 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한국형전투기(KF-21) 보라매가 7일 방위사업청으로부터 '전투용 적합' 판정을 획득하며 체계개발의 최종 관문을 통과했다. 2015년 12월 체계개발 착수 후 10년 5개월, 2023년 5월 '잠정 전투용 적합' 판정 이후 약 3년간의 후속 시험평가 끝에 이뤄진 결과다. 이로써 대한민국은 미국·러시아·중국·영국·프랑스·스웨덴·일본에 이어 독자 전투기 개발 능력을 완전히 확보한 8번째 국가로 자리매김했다. 지난 1월 12일 경남 사천 남해 상공에서 KF-21 시제 4호기가 비행성능 검증 임무를 수행하며 비행시험을 전면 완료했다. KF-21 개발은 총 1600여 회, 1만3000개 항목에 이르는 비행시험을 단 한 번의 사고 없이 완료하며 안전성을 입증했다. [사진=한국항공우주산업 제공] 2026.05.07 gomsi@newspim.com 방사청에 따르면, KF-21은 2021년 5월 최초 시험평가를 시작해 올 2월까지 약 5년간 지상시험을 통해 내구성과 구조 건전성을 검증했다. 특히 2022년 7월부터 2026년 1월까지 42개월간 진행된 비행시험에서는 총 1600여 회 비행에 단 한 건의 사고도 발생하지 않았다. 극저온·강우 등 악천후 조건 하 비행, 전자파 간섭 하 비행, 공중급유, 무장발사시험 등 1만3000여 개의 다양한 시험조건을 통해 비행 성능과 안정성을 완벽하게 검증한 것으로 평가된다. 이번 전투용 적합 판정은 KF-21 블록-I(기본성능·공대공 능력)의 모든 성능에 대한 검증이 완료됐음을 의미한다. 방사청은 KF-21이 공군의 작전운용성능(ROC)을 충족하고, 실제 전장 환경에서 임무 수행이 가능한 기술 수준과 안정성을 확보했다고 평가했다. 노지만 방사청 한국형전투기사업단장은 "국방부·합참·공군·한국항공우주산업(KAI)·국방과학연구소 등 민·관·군의 긴밀한 협력을 통해 이룬 결실"이라며 "향후 양산 및 전력화도 차질 없이 추진해 공군의 작전수행 능력을 한층 강화해 나가겠다"고 밝혔다. 방사청은 비행시험 효율화를 위해 시험 비행장을 사천에서 충남 서산까지 확대하고 국내 최초로 공중급유를 시험비행에 도입했다. 그 결과 개발 비행시험 기간을 당초 계획보다 2개월 앞당길 수 있었다. KF-21 체계개발 사업은 올해 6월 종료되며, 양산 1호기는 올해 하반기 공군에 인도될 예정이다. 양산 1호기는 지난 3월 25일 경남 사천 KAI 공장에서 출고됐으며, 4월 15일 출고 22일 만에 첫 비행에 성공했다. 이후 물량은 순차적으로 실전 배치될 계획이며, 추가무장시험을 통해 공대지 무장 능력도 확보할 예정이다. 공군은 2032년까지 총 120대를 전력화할 계획으로, KF-21은 노후화된 F-4E·F-5E 전투기를 대체하는 한편, 대한민국 영공방위의 핵심 전력으로 자리매김할 전망이다. 방사청은 "검증된 성능을 바탕으로 글로벌 방산 4대 강국 도약의 서막을 여는 K-방산 수출의 핵심 무기체계가 될 것"이라고 기대감을 나타냈다. gomsi@newspim.com 2026-05-07 11:35

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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