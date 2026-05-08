뉴욕증시 프리뷰, 반도체주 반등에 美 주가 선물 상승…호르무즈 긴장 속 고용지표 촉각

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

퀄컴·엔비디아 반등에 나스닥 선물 강세

美·이란 충돌에 국제유가 배럴당 100달러 돌파

시장, 4월 고용보고서 주목

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 주가지수 선물이 8일(현지시간) 반도체주 반등에 힘입어 상승세를 나타냈다. 미국과 이란 간 긴장이 다시 고조되고 있다는 우려가 이어졌지만, 투자자들은 이날 발표될 미국의 핵심 고용지표에도 주목하는 모습이다.

미 동부시간 오전 8시 10분(한국 시간 오후 9시 10분)기준 다우존스 E-미니 선물은 143.00포인트(0.29%) 상승했다. S&P500 E-미니 선물은 38.00포인트(0.52%) 올랐고, 나스닥100 E-미니 선물은 227.50포인트(0.79%) 상승했다. S&P500과 나스닥100 선물은 모두 사상 최고치 부근에서 거래됐다.

뉴욕증권거래소 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2025.11.13 mj72284@newspim.com

국제유가는 미국과 이란이 호르무즈 해협에서 교전을 벌였다는 소식 이후 상승세를 나타냈다. 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 소폭 상승했고, 브렌트유와 WTI 가격은 장중 한때 배럴당 100달러를 넘어섰다.

미 중부사령부(CENTCOM)는 미 해군 구축함 3척이 호르무즈 해협을 통과하던 중 "도발 없는 이란의 공격을 요격했고, 자위권 차원의 대응 타격을 실시했다"고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "구축함 3척에는 피해가 없었지만, 이란 공격 세력에는 큰 피해가 발생했다"고 주장했다. 그는 또 이란 목표물에 대한 공격을 "가벼운 한 방(love tap)"이라고 표현하며 휴전은 여전히 유지되고 있다고 강조했다.

전날 뉴욕증시에서는 투자자들이 중동 정세를 주시하는 가운데 S&P500지수와 나스닥종합지수가 장중 사상 최고치를 기록한 뒤 상승폭을 일부 반납했다.

이번 시장 움직임은 이란 고위 관계자가 미국의 "비현실적인 계획"에 따라 호르무즈 해협 재개방을 허용하지 않을 것이라고 밝힌 이후 나왔다고 월스트리트저널(WSJ)이 이란 국영 프레스TV를 인용해 보도한 데 따른 것이다. 해당 관계자는 또 미국이 전쟁 피해에 대한 배상 없이 분쟁에서 빠져나가는 것은 허용할 수 없다고 말했다.

◆ 반도체주 반등…AI 랠리 재개 기대

전날 뉴욕증시는 올해 들어 급등했던 반도체주를 중심으로 차익실현 매물이 출회되며 하락 마감했다. 반도체 업종은 인공지능(AI) 인프라 투자 확대 수혜 기대 속에 올해 강세 흐름을 이어왔다.

다만 이날 개장 전 거래에서는 반도체주가 다시 안정을 찾는 모습이었다.

▲마이크로칩 테크놀로지(MCHP)는 산업·자동차용 반도체 수요 호조에 힘입어 1분기 매출 전망이 시장 예상치를 웃돌 것이라고 밝히면서 2.3% 상승했다.

▲퀄컴(QCOM)은 6.5% 급등했고, ▲엔비디아(NVDA)는 0.8% 상승했다.

반도체주 반등은 미국과 이란 군이 걸프 해역에서 충돌했다는 소식으로 확산된 글로벌 금융시장 불안 심리를 일부 완화했다는 평가다. 다만 이번 충돌은 중동 분쟁의 조기 해결 기대를 약화시키고, 원유와 액화천연가스(LNG) 핵심 수송로인 호르무즈 해협의 점진적 재개방 전망에도 부담을 주고 있다.

바클레이즈의 에마뉘엘 코 전략가는 보고서에서 "원유 수송이 조속히 재개되는지를 확인하는 것이 중요하다"며 "시간이 핵심 변수"라고 분석했다.

그는 이어 "반도체주 거래는 다소 과열 조짐을 보이고 있다"며 "증시의 추가 랠리와 시장 전반의 상승세 확대 여부는 결국 호르무즈 해협 재개방 진전에 달려 있다"고 평가했다.

유가 상승이 인플레이션을 자극할 수 있다는 우려에도 불구하고, 견조한 기업 실적과 안정적인 경제지표, AI·기술주에 대한 낙관론에 힘입어 S&P500지수와 나스닥지수는 최근 사상 최고치를 경신했다.

이번 주 기준으로 나스닥지수는 약 2.8% 상승할 것으로 예상되며, S&P500지수는 1.5% 오를 전망이다. 반면 다우지수는 0.2% 상승에 그치며 상대적으로 부진한 흐름을 보이고 있다.

PNC자산운용의 영유 마 최고투자전략가는 CNBC 인터뷰에서 "현재 증시 상승세는 매우 광범위하게 나타나고 있다는 점이 중요하다"며 "시장과 애널리스트들은 올해 남은 기간에도 기업 이익이 전년 대비 20% 이상 증가할 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

그는 "종목별 차별화는 있겠지만 전반적인 이익 모멘텀은 상당히 강한 상태"라고 덧붙였다.

퀄컴 본사 [사진=블룸버그통신]

◆ 시장 시선은 4월 고용보고서로

시장에서는 이날 발표될 미국 노동부의 4월 고용보고서에도 촉각을 곤두세우고 있다.

다우존스와 로이터 집계에 따르면 경제학자들은 4월 비농업 고용이 5만5000~6만2000명 증가했을 것으로 전망하고 있다. 이는 3월의 17만8000명 증가와 비교해 증가폭이 크게 둔화된 수준이다.

실업률은 4.3%로 유지될 것으로 예상된다. 최근 경제지표들이 보여준 것처럼 노동시장이 둔화 조짐을 보이면서도 여전히 안정적인 흐름을 유지하고 있다는 의미로 해석된다.

하그리브스 랜즈다운의 데런 네이선 주식 리서치 책임자는 "인플레이션 우려가 여전히 높은 상황에서 강한 고용지표가 나올 경우 금리 인하 기대 시점이 더 늦춰질 수 있다"고 말했다.

머니마켓 선물시장은 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 올해 말까지 기준금리를 3.50~3.75% 범위에서 유지할 것으로 예상하고 있다.

뱅크오브아메리카 인스티튜트의 데이비드 틴슬리 선임 이코노미스트는 "이번 고용보고서의 핵심 메시지는 기존과 비슷하지만 더욱 뚜렷해지고 있다"며 "고용 증가세 측면에서 노동시장 모멘텀은 여전히 상당히 견고하다"고 평가했다.

개별 종목 가운데 ▲클라우드플레어(NET)는 전체 인력의 약 20%를 감원하겠다고 밝히고, 2분기 매출 전망도 월가 예상치를 밑돌 것으로 제시하면서 16%가량 급락했다.

▲트레이드데스크(TTD)는 2분기 매출 전망이 시장 예상치를 하회하면서 13% 하락했다.

▲코어위브(CRWV)는 부품 비용 상승을 이유로 연간 자본지출 전망 하단을 상향 조정한 이후 7% 넘게 떨어졌다.

온라인 여행 플랫폼 ▲익스피디아(EXPE)는 중동 분쟁이 여행 수요에 부담을 주고 있다고 밝히면서 8% 하락했다.

koinwon@newspim.com