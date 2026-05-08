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뉴욕증시 프리뷰, 반도체주 반등에 美 주가 선물 상승…호르무즈 긴장 속 고용지표 촉각

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AI 핵심 요약

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  • 미국 주가지수 선물이 8일 반도체주 반등으로 상승했다.
  • 이란과 미군 호르무즈 해협 충돌로 유가가 배럴당 100달러를 넘었다.
  • 투자자들은 4월 고용지표 발표를 주목하며 시장 불안을 지켜봤다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

퀄컴·엔비디아 반등에 나스닥 선물 강세
美·이란 충돌에 국제유가 배럴당 100달러 돌파
시장, 4월 고용보고서 주목

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 주가지수 선물이 8일(현지시간) 반도체주 반등에 힘입어 상승세를 나타냈다. 미국과 이란 간 긴장이 다시 고조되고 있다는 우려가 이어졌지만, 투자자들은 이날 발표될 미국의 핵심 고용지표에도 주목하는 모습이다.

미 동부시간 오전 8시 10분(한국 시간 오후 9시 10분)기준 다우존스 E-미니 선물은 143.00포인트(0.29%) 상승했다. S&P500 E-미니 선물은 38.00포인트(0.52%) 올랐고, 나스닥100 E-미니 선물은 227.50포인트(0.79%) 상승했다. S&P500과 나스닥100 선물은 모두 사상 최고치 부근에서 거래됐다.

뉴욕증권거래소 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2025.11.13 mj72284@newspim.com

국제유가는 미국과 이란이 호르무즈 해협에서 교전을 벌였다는 소식 이후 상승세를 나타냈다. 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 소폭 상승했고, 브렌트유와 WTI 가격은 장중 한때 배럴당 100달러를 넘어섰다. 

미 중부사령부(CENTCOM)는 미 해군 구축함 3척이 호르무즈 해협을 통과하던 중 "도발 없는 이란의 공격을 요격했고, 자위권 차원의 대응 타격을 실시했다"고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "구축함 3척에는 피해가 없었지만, 이란 공격 세력에는 큰 피해가 발생했다"고 주장했다. 그는 또 이란 목표물에 대한 공격을 "가벼운 한 방(love tap)"이라고 표현하며 휴전은 여전히 유지되고 있다고 강조했다.

전날 뉴욕증시에서는 투자자들이 중동 정세를 주시하는 가운데 S&P500지수와 나스닥종합지수가 장중 사상 최고치를 기록한 뒤 상승폭을 일부 반납했다.

이번 시장 움직임은 이란 고위 관계자가 미국의 "비현실적인 계획"에 따라 호르무즈 해협 재개방을 허용하지 않을 것이라고 밝힌 이후 나왔다고 월스트리트저널(WSJ)이 이란 국영 프레스TV를 인용해 보도한 데 따른 것이다. 해당 관계자는 또 미국이 전쟁 피해에 대한 배상 없이 분쟁에서 빠져나가는 것은 허용할 수 없다고 말했다.

◆ 반도체주 반등…AI 랠리 재개 기대

전날 뉴욕증시는 올해 들어 급등했던 반도체주를 중심으로 차익실현 매물이 출회되며 하락 마감했다. 반도체 업종은 인공지능(AI) 인프라 투자 확대 수혜 기대 속에 올해 강세 흐름을 이어왔다.

다만 이날 개장 전 거래에서는 반도체주가 다시 안정을 찾는 모습이었다.

▲마이크로칩 테크놀로지(MCHP)는 산업·자동차용 반도체 수요 호조에 힘입어 1분기 매출 전망이 시장 예상치를 웃돌 것이라고 밝히면서 2.3% 상승했다.

▲퀄컴(QCOM)은 6.5% 급등했고, ▲엔비디아(NVDA)는 0.8% 상승했다.

반도체주 반등은 미국과 이란 군이 걸프 해역에서 충돌했다는 소식으로 확산된 글로벌 금융시장 불안 심리를 일부 완화했다는 평가다. 다만 이번 충돌은 중동 분쟁의 조기 해결 기대를 약화시키고, 원유와 액화천연가스(LNG) 핵심 수송로인 호르무즈 해협의 점진적 재개방 전망에도 부담을 주고 있다.

바클레이즈의 에마뉘엘 코 전략가는 보고서에서 "원유 수송이 조속히 재개되는지를 확인하는 것이 중요하다"며 "시간이 핵심 변수"라고 분석했다.

그는 이어 "반도체주 거래는 다소 과열 조짐을 보이고 있다"며 "증시의 추가 랠리와 시장 전반의 상승세 확대 여부는 결국 호르무즈 해협 재개방 진전에 달려 있다"고 평가했다.

유가 상승이 인플레이션을 자극할 수 있다는 우려에도 불구하고, 견조한 기업 실적과 안정적인 경제지표, AI·기술주에 대한 낙관론에 힘입어 S&P500지수와 나스닥지수는 최근 사상 최고치를 경신했다.

이번 주 기준으로 나스닥지수는 약 2.8% 상승할 것으로 예상되며, S&P500지수는 1.5% 오를 전망이다. 반면 다우지수는 0.2% 상승에 그치며 상대적으로 부진한 흐름을 보이고 있다.

PNC자산운용의 영유 마 최고투자전략가는 CNBC 인터뷰에서 "현재 증시 상승세는 매우 광범위하게 나타나고 있다는 점이 중요하다"며 "시장과 애널리스트들은 올해 남은 기간에도 기업 이익이 전년 대비 20% 이상 증가할 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

그는 "종목별 차별화는 있겠지만 전반적인 이익 모멘텀은 상당히 강한 상태"라고 덧붙였다.

퀄컴 본사 [사진=블룸버그통신]

◆ 시장 시선은 4월 고용보고서로

시장에서는 이날 발표될 미국 노동부의 4월 고용보고서에도 촉각을 곤두세우고 있다.

다우존스와 로이터 집계에 따르면 경제학자들은 4월 비농업 고용이 5만5000~6만2000명 증가했을 것으로 전망하고 있다. 이는 3월의 17만8000명 증가와 비교해 증가폭이 크게 둔화된 수준이다.

실업률은 4.3%로 유지될 것으로 예상된다. 최근 경제지표들이 보여준 것처럼 노동시장이 둔화 조짐을 보이면서도 여전히 안정적인 흐름을 유지하고 있다는 의미로 해석된다.

하그리브스 랜즈다운의 데런 네이선 주식 리서치 책임자는 "인플레이션 우려가 여전히 높은 상황에서 강한 고용지표가 나올 경우 금리 인하 기대 시점이 더 늦춰질 수 있다"고 말했다.

머니마켓 선물시장은 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 올해 말까지 기준금리를 3.50~3.75% 범위에서 유지할 것으로 예상하고 있다.

뱅크오브아메리카 인스티튜트의 데이비드 틴슬리 선임 이코노미스트는 "이번 고용보고서의 핵심 메시지는 기존과 비슷하지만 더욱 뚜렷해지고 있다"며 "고용 증가세 측면에서 노동시장 모멘텀은 여전히 상당히 견고하다"고 평가했다.

개별 종목 가운데 ▲클라우드플레어(NET)는 전체 인력의 약 20%를 감원하겠다고 밝히고, 2분기 매출 전망도 월가 예상치를 밑돌 것으로 제시하면서 16%가량 급락했다.

▲트레이드데스크(TTD)는 2분기 매출 전망이 시장 예상치를 하회하면서 13% 하락했다.

▲코어위브(CRWV)는 부품 비용 상승을 이유로 연간 자본지출 전망 하단을 상향 조정한 이후 7% 넘게 떨어졌다.

온라인 여행 플랫폼 ▲익스피디아(EXPE)는 중동 분쟁이 여행 수요에 부담을 주고 있다고 밝히면서 8% 하락했다.

koinwon@newspim.com

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KF-21, '전투용 적합' 최종판정 받다 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한국형전투기(KF-21) 보라매가 7일 방위사업청으로부터 '전투용 적합' 판정을 획득하며 체계개발의 최종 관문을 통과했다. 2015년 12월 체계개발 착수 후 10년 5개월, 2023년 5월 '잠정 전투용 적합' 판정 이후 약 3년간의 후속 시험평가 끝에 이뤄진 결과다. 이로써 대한민국은 미국·러시아·중국·영국·프랑스·스웨덴·일본에 이어 독자 전투기 개발 능력을 완전히 확보한 8번째 국가로 자리매김했다. 지난 1월 12일 경남 사천 남해 상공에서 KF-21 시제 4호기가 비행성능 검증 임무를 수행하며 비행시험을 전면 완료했다. KF-21 개발은 총 1600여 회, 1만3000개 항목에 이르는 비행시험을 단 한 번의 사고 없이 완료하며 안전성을 입증했다. [사진=한국항공우주산업 제공] 2026.05.07 gomsi@newspim.com 방사청에 따르면, KF-21은 2021년 5월 최초 시험평가를 시작해 올 2월까지 약 5년간 지상시험을 통해 내구성과 구조 건전성을 검증했다. 특히 2022년 7월부터 2026년 1월까지 42개월간 진행된 비행시험에서는 총 1600여 회 비행에 단 한 건의 사고도 발생하지 않았다. 극저온·강우 등 악천후 조건 하 비행, 전자파 간섭 하 비행, 공중급유, 무장발사시험 등 1만3000여 개의 다양한 시험조건을 통해 비행 성능과 안정성을 완벽하게 검증한 것으로 평가된다. 이번 전투용 적합 판정은 KF-21 블록-I(기본성능·공대공 능력)의 모든 성능에 대한 검증이 완료됐음을 의미한다. 방사청은 KF-21이 공군의 작전운용성능(ROC)을 충족하고, 실제 전장 환경에서 임무 수행이 가능한 기술 수준과 안정성을 확보했다고 평가했다. 노지만 방사청 한국형전투기사업단장은 "국방부·합참·공군·한국항공우주산업(KAI)·국방과학연구소 등 민·관·군의 긴밀한 협력을 통해 이룬 결실"이라며 "향후 양산 및 전력화도 차질 없이 추진해 공군의 작전수행 능력을 한층 강화해 나가겠다"고 밝혔다. 방사청은 비행시험 효율화를 위해 시험 비행장을 사천에서 충남 서산까지 확대하고 국내 최초로 공중급유를 시험비행에 도입했다. 그 결과 개발 비행시험 기간을 당초 계획보다 2개월 앞당길 수 있었다. KF-21 체계개발 사업은 올해 6월 종료되며, 양산 1호기는 올해 하반기 공군에 인도될 예정이다. 양산 1호기는 지난 3월 25일 경남 사천 KAI 공장에서 출고됐으며, 4월 15일 출고 22일 만에 첫 비행에 성공했다. 이후 물량은 순차적으로 실전 배치될 계획이며, 추가무장시험을 통해 공대지 무장 능력도 확보할 예정이다. 공군은 2032년까지 총 120대를 전력화할 계획으로, KF-21은 노후화된 F-4E·F-5E 전투기를 대체하는 한편, 대한민국 영공방위의 핵심 전력으로 자리매김할 전망이다. 방사청은 "검증된 성능을 바탕으로 글로벌 방산 4대 강국 도약의 서막을 여는 K-방산 수출의 핵심 무기체계가 될 것"이라고 기대감을 나타냈다. gomsi@newspim.com 2026-05-07 11:35

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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