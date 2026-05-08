[베트남 증시] 부동산·금융株 강세에 VN지수 최고치..."베트남 증시, 비합리적 흐름"

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VN 지수(호찌민증권거래소) 1915.37(+6.36, +0.33%)

HNX 지수(하노이증권거래소) 246.49(-1.27, -0.51%)

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 8일 베트남 증시는 혼조세를 나타냈다. 부동산 종목과 금융주가 상승세를 유지하면서 호찌민 VN 지수는 전날 기록한 사상 최고치를 경신했다.

VN지수는 0.33% 오른 1915.37포인트, 하노이 HNX지수는 0.51% 내린 246.49포인트를 기록했다.

벤치마크 지수는 상승세를 이어가고 있지만 이것이 시장 전반의 흐름을 반영하는 것은 아니라는 지적이 상당하다. 지수 추이와 실제 수익률 사이의 격차가 점점 더 뚜렷해지면서 투자자들이 실제로 체감하는 수익률은 지수 상승분을 따라가지 못하고 있다고 비엣 스톡은 분석했다.

VN지수는 4월 한 달 동안 전월 대비 약 11% 상승했다. 거시환경의 불확실성 속에서 긍정적인 성적을 거뒀다.

다만 이러한 상승세는 일부 대형주에 의해 주도됐다. 빈그룹(Vingroup) 계열 종목들의 강세가 지수를 끌어올린 반면, 대다수 종목들은 부진한 흐름을 보이며 횡보하거나 조정을 겪었다.

시장 유동성 역시 상승세와 부합하지 않았다. 4월의 일 평균 거래액은 약 26조 3000억 동(약 1조 4702억 동)으로, 전월 대비 22% 감소하면서, 신중해진 심리와 선별적 매수세를 반영했다.

핀란드의 핀 엘리트 펀드(PYN Elite Fund)는 4월 보고서에서 "베트남 증시가 여전히 다소 '비합리적'으로 움직이고 있다"고 지적했다. 지난달 베트남 동화 가치가 달러 대비 사상 최저 수준으로 떨어진 가운데 외국인 투자자들의 매도세가 이어지고 있는 점, 베트남 증시 거래량의 80% 이상을 차지하는 개인 투자자들이 변동성 우려에 매수보다 매도에 치중한 점, 긍정적인 기업 실적이 주가에 반영되지 못하고 있는 점을 이유로 들었다.

이날 부동산 섹터와 금융 섹터의 상승세가 이어졌다. 부동산 부문에서는 VIC(Vingroup Joint Stock Company), VHM(Vinhomes), NVL(Novaland Group), KDH(Khang Dien House Trading and Investment) 등 다수 종목이 상승했고, 금융 부문에서는 BID(Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam)의 강세가 돋보였다.

반면, 정보기술 부문은 가장 큰 손실을 기록했다. FPT(FPT Corporation)와 CMG(CMC Corporation, ELC(Elcom Technology Communications Corporation) 등에 매도세가 집중됐다.

유동성은 전일 대비 감소했다. 호찌민 거래소와 하노이 거래소에서 각각 24조, 7920억 동의 거래액을 기록했다.

외국인 투자자는 호찌민 거래소에서 8880억 동 이상의 순매도를 지속한 반면, 하노이 거래소에서는 15억 7000만동 이상의 순매수를 기록했다.

hongwoori84@newspim.com