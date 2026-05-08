'고유가 지원금' 1차 지급 대상 91.2% 신청…1조6728억원 지급

AI 핵심 요약beta
- 고유가 피해지원금 1차 신청이 8일 마감돼 지급 대상자의 91.2%인 294만 4073명이 신청했다.
- 현재까지 총 1조6728억원이 지급됐으며 신용·체크카드 수단이 116만 3943명으로 가장 많았다.
- 소득 하위 70% 일반 국민 대상 2차 신청은 18일부터 시작되며 1차 미신청자는 2차에 신청 가능하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 고유가 피해지원금 1차 신청 결과 지급 대상자의 91.2%가 신청한 것으로 집계됐다.
8일 행정안전부에 따르면 이날 마감된 고유가 피해지원금 신청자는 294만 4073명이다. 전체 지급 대상자 322만7785명의 91.2%다.
현재까지 지급된 지원금은 총 1조6728억원이다. 지급 수단별로는 신용·체크카드 116만3943명으로 가장 많았다.
대상자 대비 신청률이 가장 높은 지역은 전남으로 93.6%(14만1225명)로 집계됐다.
고유가 피해지원금 1차 지급 대상은 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 등 취약계층으로, 기초수급자에게는 1인당 55만 원, 차상위계층·한부모가족에는 45만 원이 지급됐다.
비수도권이나 인구감소지역 거주자는 1인당 5만 원이 추가로 지원한다.
소득 하위 70% 일반 국민을 대상으로 하는 2차 신청은 오는 18일부터 시작될 예정이다. 1차 기간에 이미 지급받은 경우 2차 신청은 불가능하지만 1차 신청을 놓친 경우에는 2차 기간에 신청할 수 있다.
gdy10@newspim.com