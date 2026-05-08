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2026.05.08 (금)
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[코인 시황] 비트코인 8만달러 숨고르기…67일째 마이너스 펀딩비에 '숏스퀴즈' 기대 여전

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AI 핵심 요약

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  • 비트코인이 8일 미국-이란 긴장 속 8만1000달러 돌파 후 일부 반납했다.
  • 월가 강세 베팅과 67일째 마이너스 펀딩비로 숏스퀴즈 가능성을 주목한다.
  • 옵션시장 과매수·헤지 수요 증가와 레볼루트 가격 오류로 유동성 불안 조짐 보인다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미·이란 긴장에 상승폭 반납했지만 주간 상승세 유지
월가 콜옵션 거래 2.6조달러…위험 선호 과열 경고도

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인이 미국과 이란 간 긴장 재고조 속에 주중 기록했던 8만1000달러 돌파 이후 상승폭 일부를 반납했다. 다만 월가의 강한 위험 선호 심리와 기록적인 강세 베팅이 이어지면서 시장에서는 여전히 대규모 숏스퀴즈(공매도 청산) 가능성을 주목하고 있다. 반면 옵션시장에서는 과매수 신호와 지정학적 리스크를 경계하는 헤지 수요도 동시에 커지고 있다.

◆ 중동 긴장에 8만달러 안팎 등락

비트코인(BTC)은 한국 시간으로 8일 오후 7시 50분 기준 8만45달러에 거래됐다. 24시간 기준으로는 0.1% 하락했지만 주간 기준으로는 여전히 2.3% 상승한 상태다. 앞서 비트코인은 6일 한때 8만1500달러까지 올라 지난 1월 말 이후 최고치를 기록했다.

이더리움(ETH)은 1.7% 하락한 2288달러, XRP는 1.5% 내린 1.39달러를 기록했다. 도지코인(DOGE)은 3.3% 하락한 0.1073달러에 각각 거래되고 있다. 솔라나(SOL)와 트론(TRX)은 각각 88.64달러와 0.3484달러로 주간으로는 5~6% 오름세를 보이고 있다.

비트코인 가격 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.05.08 koinwon@newspim.com

이번 조정은 미국군이 호르무즈 해협을 통과하던 미 구축함들에 대한 공격 이후 이란 목표물을 타격했다는 보도가 나온 뒤 발생했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 ABC뉴스 인터뷰에서 이번 공습을 "가벼운 한 방(love tap)"이라고 표현하며 이란과의 휴전은 여전히 "유효하다(in effect)"고 주장했다. 다만 그는 이란이 조속히 합의에 서명하지 않을 경우 더 강한 공격에 나설 수 있다고 경고했다.

중동 긴장 고조 속에 브렌트유는 일시 배럴당 약 101달러 수준까지 올랐다가 현재는 99달러 수준에 거래되고 있다. 그러나 미국과 이란 간 전반적인 긴장 완화 기대가 유지되면서 국제유가는 주간 기준으로는 여전히 6% 이상 하락한 상태다.

MSCI 전세계지수(All Country World Index)는 0.3% 하락했고 아시아 증시는 사상 최고치 부근에서 1.2% 밀렸다. 다만 미국 주가지수 선물은 장 초반 일제히 상승하며 이번 하락이 구조적 추세 전환보다는 차익실현 성격이라는 해석에 힘을 실었다.

◆ 67일째 마이너스 펀딩비…"8만3200달러 돌파가 관건"

시장에서는 특히 비트코인 선물 펀딩비 흐름을 주목하고 있다. K33리서치(K33 Research)에 따르면 비트코인 선물 펀딩비는 현재 67거래일 연속 마이너스를 기록 중이다. 이는 지난 10년간 가장 긴 기간이다.

펀딩비는 선물시장에서 롱(매수) 포지션과 숏(매도) 포지션 보유자 사이에 정기적으로 주고받는 비용이다. 펀딩비가 마이너스라는 것은 숏 포지션 투자자들이 포지션 유지를 위해 롱 투자자들에게 비용을 지급하고 있다는 의미다. 시장에서는 두 달 반 넘게 숏 투자자들이 비용을 부담하는 동안에도 비트코인 가격이 상승세를 유지하고 있다는 점이 전형적인 숏스퀴즈 환경이라고 보고 있다.

시장 참가자들은 비트코인이 핵심 기술적 저항선인 8만3200달러를 돌파할 경우 숏 포지션 강제 청산이 연쇄적으로 발생하며 상승세가 가속화될 수 있다고 보고 있다.

Fx프로의 알렉스 쿠프치케비치 수석 시장 분석가는 "비트코인이 200일 이동평균선인 8만3200달러에 접근했지만 아직 돌파하지 못했다"며 "현재 조정은 매수세 고갈이라기보다 시장 참가자들이 숨을 고르며 상황을 재평가하는 과정"이라고 분석했다.

 옵션시장은 신중…9만3000달러 전망도

그는 또 일간 상대강도지수(RSI)가 70을 넘어서며 과매수 구간에 진입했다고 지적했다. 과거 지난해 8월과 10월, 올해 1월에도 RSI가 같은 수준에 도달한 뒤 급격한 매도세가 뒤따랐다는 설명이다.

옵션 시장 분위기는 보다 신중하다. QCP캐피털(QCP Capital)은 월간 내재변동성(implied volatility)이 약 41% 수준을 유지하고 있으며 풋옵션 수요도 지속되고 있다고 전했다. 이는 투자자들이 비트코인을 매수하면서도 동시에 하락 위험에 대비한 헤지를 병행하고 있다는 의미다.

일본 리서치 업체 XWIN 재팬(XWIN Japan)은 CME 비트코인 선물 갭을 메우는 흐름을 근거로 중기 목표가를 9만3000달러로 제시했다. 다만 상승이 직선적으로 이어지기보다는 그 전에 추가 조정이 나타날 가능성도 있다고 경고했다.

 월가 강세 베팅 과열…비트코인에도 양날의 검

한편 월가에서는 위험 선호 심리가 극단적으로 확대되고 있다는 신호도 감지되고 있다. 제로헤지(Zero Hedge)에 따르면 지난 6일 미국 주식 파생상품 거래소에서 거래된 S&P500 콜옵션 명목 거래 규모는 2조6000억달러를 기록했다. 이는 전체 S&P500 옵션 거래의 약 60%에 해당하며, 암호화폐 전체 시가총액 2조7300억달러에 거의 맞먹는 수준이다.

사실상 시장 참가자 대부분이 주가 상승에 베팅하고 있다는 의미다. 시장에서는 이 같은 투기적 랠리가 비트코인과 암호화폐 시장에도 강세 재료가 되고 있다고 보고 있다. 실제로 지난 4월 이후 S&P500과 나스닥의 두 자릿수 상승은 비트코인을 7만달러 아래에서 8만달러까지 끌어올리는 데 중요한 역할을 했다.

QCP캐피털은 "비트코인과 미국 증시 간 상관관계가 다시 2023년 수준으로 높아지고 있다"며 "위험자산 전반과의 연계성이 강화되고 있다"고 분석했다.

다만 지나친 강세 베팅이 오히려 위험 신호라는 경고도 나온다. 소셜미디어와 월가에서는 현재 시장을 "과밀 거래(overcrowded trade)" 상태로 보는 시각이 확산되고 있다. 월가 투자은행 골드만삭스의 분석가들은 최근 시장을 "반(半)비이성적인 추격 모드"라고 표현하기도 했다.

특히 나스닥 상장 필라델피아 반도체지수(PHLX Semiconductor Sector Index·SOX)의 14주 상대강도지수(RSI)는 1999년 이후 가장 강한 수준까지 치솟은 것으로 나타났다. 시장에서는 현재와 같은 투기적 광기가 빠르게 꺾일 경우 미국 증시와 높은 상관관계를 보이는 비트코인과 암호화폐 시장 전반에도 큰 하방 변동성이 확산될 수 있다고 우려하고 있다.

 레볼루트 가격 오류 논란…유동성 불안 조짐도

이와 함께 일부 암호화폐 플랫폼에서는 유동성 불안 조짐도 나타났다. 영국 핀테크 업체 레볼루트(Revolut) 일부 이용자들은 금요일 앱 내 비트코인 가격이 시장 가격보다 크게 낮은 수준으로 급락한 뒤 곧바로 정상 수준을 회복하는 현상을 경험한 것으로 전해졌다.

레볼루트의 공식 비트코인 차트에는 가격이 한때 약 2만9414파운드까지 급락했다가 이후 다시 5만8600파운드 수준으로 회복된 것으로 표시됐다. 이 과정에서 소셜미디어에서는 비트코인 가격이 사실상 '0'에 가까운 2센트 수준까지 떨어졌다는 주장도 확산됐다.

다만 해당 가격에서 실제 거래가 체결됐는지는 확인되지 않았으며, 시장에서는 일시적인 유동성 부족이나 시스템 오류 가능성에 무게를 두고 있다.

알투라의 공동창업자 겸 최고경영자(CEO) 란비어 아로라는 "레볼루트는 완전한 거래소에 비해 유동성 깊이가 제한적"이라며 "대규모 매도 주문이 얇은 호가창을 훑으면서 일시적으로 가격이 급락했을 가능성이 있다"고 설명했다.

koinwon@newspim.com

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KF-21, '전투용 적합' 최종판정 받다 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한국형전투기(KF-21) 보라매가 7일 방위사업청으로부터 '전투용 적합' 판정을 획득하며 체계개발의 최종 관문을 통과했다. 2015년 12월 체계개발 착수 후 10년 5개월, 2023년 5월 '잠정 전투용 적합' 판정 이후 약 3년간의 후속 시험평가 끝에 이뤄진 결과다. 이로써 대한민국은 미국·러시아·중국·영국·프랑스·스웨덴·일본에 이어 독자 전투기 개발 능력을 완전히 확보한 8번째 국가로 자리매김했다. 지난 1월 12일 경남 사천 남해 상공에서 KF-21 시제 4호기가 비행성능 검증 임무를 수행하며 비행시험을 전면 완료했다. KF-21 개발은 총 1600여 회, 1만3000개 항목에 이르는 비행시험을 단 한 번의 사고 없이 완료하며 안전성을 입증했다. [사진=한국항공우주산업 제공] 2026.05.07 gomsi@newspim.com 방사청에 따르면, KF-21은 2021년 5월 최초 시험평가를 시작해 올 2월까지 약 5년간 지상시험을 통해 내구성과 구조 건전성을 검증했다. 특히 2022년 7월부터 2026년 1월까지 42개월간 진행된 비행시험에서는 총 1600여 회 비행에 단 한 건의 사고도 발생하지 않았다. 극저온·강우 등 악천후 조건 하 비행, 전자파 간섭 하 비행, 공중급유, 무장발사시험 등 1만3000여 개의 다양한 시험조건을 통해 비행 성능과 안정성을 완벽하게 검증한 것으로 평가된다. 이번 전투용 적합 판정은 KF-21 블록-I(기본성능·공대공 능력)의 모든 성능에 대한 검증이 완료됐음을 의미한다. 방사청은 KF-21이 공군의 작전운용성능(ROC)을 충족하고, 실제 전장 환경에서 임무 수행이 가능한 기술 수준과 안정성을 확보했다고 평가했다. 노지만 방사청 한국형전투기사업단장은 "국방부·합참·공군·한국항공우주산업(KAI)·국방과학연구소 등 민·관·군의 긴밀한 협력을 통해 이룬 결실"이라며 "향후 양산 및 전력화도 차질 없이 추진해 공군의 작전수행 능력을 한층 강화해 나가겠다"고 밝혔다. 방사청은 비행시험 효율화를 위해 시험 비행장을 사천에서 충남 서산까지 확대하고 국내 최초로 공중급유를 시험비행에 도입했다. 그 결과 개발 비행시험 기간을 당초 계획보다 2개월 앞당길 수 있었다. KF-21 체계개발 사업은 올해 6월 종료되며, 양산 1호기는 올해 하반기 공군에 인도될 예정이다. 양산 1호기는 지난 3월 25일 경남 사천 KAI 공장에서 출고됐으며, 4월 15일 출고 22일 만에 첫 비행에 성공했다. 이후 물량은 순차적으로 실전 배치될 계획이며, 추가무장시험을 통해 공대지 무장 능력도 확보할 예정이다. 공군은 2032년까지 총 120대를 전력화할 계획으로, KF-21은 노후화된 F-4E·F-5E 전투기를 대체하는 한편, 대한민국 영공방위의 핵심 전력으로 자리매김할 전망이다. 방사청은 "검증된 성능을 바탕으로 글로벌 방산 4대 강국 도약의 서막을 여는 K-방산 수출의 핵심 무기체계가 될 것"이라고 기대감을 나타냈다. gomsi@newspim.com 2026-05-07 11:35

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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