한국거래소, 자산운용사 7곳 ETF 8종목 신규 상장

상장 후 국내 ETF 종목 수 1107개로 확대





[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소는 KB자산운용, 현대자산운용, 삼성자산운용, 한화자산운용, 미래에셋자산운용, 키움투자자산운용, NH-Amundi자산운용의 상장지수펀드(ETF) 8종목을 오는 12일 유가증권시장에 상장할 예정이라고 8일 밝혔다.

신규 상장 종목은 ▲RISE 현대차고정피지컬AI ▲UNICORN 코스닥바이오액티브 ▲KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 ▲PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브 ▲PLUS 은채권혼합 ▲TIGER 구글밸류체인 ▲KIWOOM 미국AI테크하이베타 ▲HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ 등이다.

KB자산운용의 RISE 현대차고정피지컬AI는 KEDI 현대차고정피지컬AI 지수를 기초지수로 삼는 실물 패시브 상품이다. 신탁원본액은 150억원, 1좌당 가격은 1만원, 총보수는 0.40%다. 이 상품은 현대차에 25%를 고정 투자하고 피지컬 AI와 관련성이 높은 14개 기업에 75%를 투자하는 구조다. 관련 키워드는 피지컬 AI, 자율주행, 로보틱스, 공장자동화 등이다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

현대자산운용의 UNICORN 코스닥바이오액티브는 FnGuide K-바이오 밸런스드 지수를 비교지수로 하는 실물 액티브 상품이다. 신탁원본액은 100억원, 1좌당 가격은 1만원, 총보수는 0.51%다. 코스닥 상장 종목 가운데 신약개발, 위탁개발생산(CMO), 미용의료, 전통제약 관련성이 높은 기업에 투자한다.

삼성자산운용의 KODEX 반도체타겟위클리커버드콜은 KRX 반도체 타겟 9% 분배 위클리 커버드콜 지수를 기초지수로 하는 실물 패시브 상품이다. 신탁원본액은 2000억원, 1좌당 가격은 1만원, 총보수는 0.45%다. KRX 반도체 총수익(TR) 지수 구성종목에 투자하면서 코스피200 위클리 콜옵션을 매도해 분배금을 지급하는 구조다.

한화자산운용의 PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브는 KIS 중기종합채권(A-이상) 지수를 비교지수로 하는 실물 액티브 상품이다. 신탁원본액은 1000억원, 1좌당 가격은 10만원, 총보수는 0.06%다. 2년 내외 듀레이션을 목표로 잔존만기 3개월~5년 사이 A- 이상 국내 발행 채권에 분산 투자한다. 투자 대상은 국고채, 통안채, 특수채, 금융채, 회사채 등이다.

한화자산운용의 PLUS 은채권혼합은 Akros 은 채권혼합 지수를 기초지수로 하는 실물 패시브 상품이다. 신탁원본액은 130억원, 1좌당 가격은 1만원, 총보수는 0.15%다. 해외 은 현물 ETF에 50% 미만, 국고채에 50% 이상 투자하는 채권혼합·재간접형 상품이다.

미래에셋자산운용의 TIGER 구글밸류체인은 Akros Google Value Chain 지수를 기초지수로 하는 실물 패시브 상품이다. 신탁원본액은 250억원, 1좌당 가격은 1만원, 총보수는 0.45%다. 구글을 중심으로 반도체, 네트워크, 스토리지 등 구글 밸류체인 기업에 투자한다. 기초지수는 구글을 25% 편입하고, 구글을 제외한 키워드 유사도 1위 종목을 20% 편입하는 방식으로 구성된다.

키움투자자산운용의 KIWOOM 미국AI테크하이베타는 Akros 미국AI프론티어테크하이베타 지수를 기초지수로 하는 실물 패시브 상품이다. 신탁원본액은 120억원, 1좌당 가격은 1만원, 총보수는 0.49%다. 미국 상장 AI 테크 기업 가운데 시장 상승 국면에서 상대적으로 높은 상승 탄력을 보이는 시장민감도 상위 30종목에 투자한다. 베타는 시장 전체 수익률 변동 대비 개별 종목이 얼마나 민감하게 반응하는지를 보여주는 척도다.

NH-Amundi자산운용의 HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+는 Solactive US AI Memory Semiconductor TOP4+ Index를 기초지수로 하는 실물 패시브 상품이다. 신탁원본액은 100억원, 1좌당 가격은 1만원, 총보수는 0.45%다. AI 메모리반도체 관련 기술에 중점을 둔 미국 기업에 투자한다. 기초지수는 AI 메모리 반도체·스토리지, 메모리 반도체 제작·장비, 메모리 반도체 공정, AI 데이터 저장 플랫폼 관련 키워드를 기준으로 종목을 선별한다.

상장일 기준 국내 ETF 상장 종목 수는 총 1107개가 될 예정이다.

한국거래소는 운용비용, 구성종목 교체 등에 따라 지수 성과와 운용 성과 간 차이가 발생할 수 있다고 설명했다. 액티브 ETF는 운용능력에 따라 운용 성과가 달라질 수 있고 추적오차가 발생할 수 있다. 커버드콜 ETF는 콜옵션 매도 전략을 활용해 추가 수익을 기대할 수 있지만 기초자산 가격 상승에 따른 수익이 제한될 수 있다. 환노출 ETF는 별도 환헤지를 하지 않아 환율 변동 위험에 노출될 수 있다.

한국거래소는 총보수 외에 기초지수 사용료, 매매비용, 회계감사비용 등 기타 비용이 추가로 발생할 수 있다며 투자자가 매일의 납부자산구성내역(PDF)을 거래소와 자산운용사 ETF 홈페이지에서 확인할 수 있다고 안내했다.

dconnect@newspim.com