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2026.05.09 (토)
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뉴욕증시, 예상 웃돈 고용 지표·AI 낙관론에 상승 마감…S&P500·나스닥 신고가

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AI 핵심 요약

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  • 미국 뉴욕증시 주요 지수가 8일 상승 마감하며 사상 최고치를 경신했다.
  • 4월 고용 지표 호조와 엔비디아 등 기술주 강세에 힘입어 S&P500과 나스닥이 각각 0.84%, 1.71% 올랐다.
  • 연준의 금리 인하 가능성이 낮아지면서 트레이더들은 올해 내내 3.50~3.75% 금리 유지에 베팅하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

다음 주 CPI·미·중 정상회담 주목

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 8일(현지시간) 상승 마감했다. 예상을 웃돈 4월 고용 지표와 엔비디아를 비롯한 기술주 강세에 힘입어 주요 지수는 사상 최고치를 경신했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 12.19포인트(0.02%) 오른 4만9609.16에 마쳤고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 61.82포인트(0.84%) 상승한 7398.93으로 집계됐다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 440.88포인트(1.71%) 뛴 2만6247.08을 기록했다. 이날 S&P500지수와 나스닥 지수는 각각 사상 최고치를 경신했다.

S&P500지수와 나스닥 지수는 이번 주 2.33%, 4.51% 상승해 지난 2024년 10월 이후 최장기인 6주 연속 오름세를 이어갔다. 다우지수는 0.22% 올랐다.

4월 비농업 부문 신규 고용은 11만5000건을 기록해 월가 기대치를 웃돌았다. 실업률은 4.3%로 전달 수준을 유지했다.

전문가들은 고유가와 관세에 따른 물가 오름세가 지속하는 가운데 고용시장이 지지력을 보이면서 연방준비제도(Fed)가 금리 인하에 나설 명분이 없다고 지적한다.

에드워드 존스의 앤젤로 쿠르카파스 수석 전략가는 "고용이 여러 업종에 걸쳐 폭넓게 증가한 것이 고무적"이라며 "연준은 앞으로 수개월간 에너지발 인플레이션 압박에 집중하면서 금리를 확고히 동결할 것"이라고 밝혔

미국 뉴욕 월가.[사진=로이터 뉴스핌]  2026.05.09 mj72284@newspim.com

다. 트레이더들은 연준이 올해 내내 3.50~3.75% 금리를 유지할 것에 베팅하고 있다.

인공지능(AI)에 대한 기대감은 이날 주식시장 강세를 주도했다. 엔비디아와 애플은 이날 각각 1.76%, 2.02% 상승했다. 필라델피아 반도체 지수는 전날 손실을 만회하고 5.51% 급등해 사상 최고치를 경신했다.

알리안츠 인베스트먼트 매니지먼트의 찰리 리플리 수석 투자 전략가는 "기술 섹터, 특히 반도체 분야에서 거대한 구조적 움직임이 진행 중"이라며 "AI 인프라 구축과 관련해 실물 경제에서 일어나고 있는 일을 반영한 것"이라고 분석했다.

지난 1일까지 실적을 발표한 S&P 500 기업 440곳 중 83%는 애널리스트의 예상치를 웃도는 이익을 발표했다. 이는 장기 평균인 67%를 크게 상회하는 수준이다. S&P 500 기업들의 1분기 이익 증가율은 28%에 달할 것으로 전망된다.

미·이란 간 새로운 교전 소식이 나왔으나 전반적인 낙관론이 이를 압도했다. 중동 분쟁의 빠른 해결과 호르무즈 해협 재개 기대가 약해지면서 유가는 상승했다. 이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 6월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 배럴당 61센트(0.64%) 오른 95.42달러에 마감했으며 ICE 선물거래소의 브렌트유 7월물은 1.23달러(1.23%) 상승한 101.29달러를 기록했다.

클라우드플레어는 전체 인력의 20%를 감원하고 2분기 매출 전망이 예상을 소폭 하회한다고 밝히면서 24.4% 폭락했다. 광고 기술 기업 트레이드 데스크도 2분기 매출 전망 실망에 6.2% 하락했다. 코어위브는 부품 비용 상승을 이유로 연간 설비투자 하단 전망을 상향하면서 13% 급락했다. 온라인 여행 플랫폼 익스피디아는 중동 분쟁이 수요에 부정적 영향을 미치고 있다고 밝히며 6.8% 내렸다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 0.29% 오른 17.13을 가리켰다.

이날 미 달러화는 소폭 하락했다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스(달러화 지수)는 전장보다 0.18% 내린 97.89를 기록했다. 유로/달러 환율은 0.52% 오른 1.1785달러, 달러/엔 환율은 0.13% 밀린 156.73엔을 각각 나타냈다.

미 국채 수익률은 내림세를 보였다. 뉴욕 채권시장에서 10년 만기 미 국채 수익률은 전장보다 3.0bp(1bp=0.01%포인트(%p)) 하락한 4.354%를 가리켰으며 30년물은 2.4bp 밀린 4.945%를 나타냈다. 정책 금리에 민감한 2년물은 2.6bp 내린 3.893%를 기록했다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.

다음 주 시장은 12일 발표될 4월 소비자물가지수(CPI)에 주목할 전망이다. 로이터 설문에서 경제 전문가들은 CPI가 전월 대비 0.6% 상승할 것으로 예상했다. 스테이트 스트리트 인베스트먼트 매니지먼트의 마이클 아론 수석 투자 전략가는 "근원 CPI가 크게 높다면 매우 문제가 될 것"이라고 경고했다.

13일 생산자물가지수(PPI)와 14일 소매판매 지표도 발표된다. DA 데이비슨의 제임스 라간 공동 최고투자책임자(CIO)는 "유가가 고점에서 다소 내려왔어도 미국 전역의 휘발유 가격은 계속 오르고 있다"며 "소비자 지출에 타격을 주고 있다는 증거는 아직 많지 않지만 분명히 가계 부담이 커지고 있다"고 평가했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 베이징 정상회담도 다음 주 최대 이벤트다. 투자자들은 양국 간 희토류·기술 접근성 등 현안에서의 진전을 주목할 것이다. 아론 전략가는 "미·이란 전쟁 해결을 향한 지속적인 진전이 투자자들의 최대 관심사"라며 "호르무즈 해협에서 선박 이동이 시작되는 것을 봐야 할 것"이라고 밝혔다.

맨 그룹의 크리스티나 후퍼 수석 시장 전략가는 "시장이 긍정적인 면에만 집중하며 엄청난 반등을 보여왔다"고 설명했다. 올해 저점 대비 15% 이상 오른 S&P 500은 2026년 들어 7% 상승했으며 나스닥은 11% 올랐다.

mj72284@newspim.com

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KF-21, '전투용 적합' 최종판정 받다 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한국형전투기(KF-21) 보라매가 7일 방위사업청으로부터 '전투용 적합' 판정을 획득하며 체계개발의 최종 관문을 통과했다. 2015년 12월 체계개발 착수 후 10년 5개월, 2023년 5월 '잠정 전투용 적합' 판정 이후 약 3년간의 후속 시험평가 끝에 이뤄진 결과다. 이로써 대한민국은 미국·러시아·중국·영국·프랑스·스웨덴·일본에 이어 독자 전투기 개발 능력을 완전히 확보한 8번째 국가로 자리매김했다. 지난 1월 12일 경남 사천 남해 상공에서 KF-21 시제 4호기가 비행성능 검증 임무를 수행하며 비행시험을 전면 완료했다. KF-21 개발은 총 1600여 회, 1만3000개 항목에 이르는 비행시험을 단 한 번의 사고 없이 완료하며 안전성을 입증했다. [사진=한국항공우주산업 제공] 2026.05.07 gomsi@newspim.com 방사청에 따르면, KF-21은 2021년 5월 최초 시험평가를 시작해 올 2월까지 약 5년간 지상시험을 통해 내구성과 구조 건전성을 검증했다. 특히 2022년 7월부터 2026년 1월까지 42개월간 진행된 비행시험에서는 총 1600여 회 비행에 단 한 건의 사고도 발생하지 않았다. 극저온·강우 등 악천후 조건 하 비행, 전자파 간섭 하 비행, 공중급유, 무장발사시험 등 1만3000여 개의 다양한 시험조건을 통해 비행 성능과 안정성을 완벽하게 검증한 것으로 평가된다. 이번 전투용 적합 판정은 KF-21 블록-I(기본성능·공대공 능력)의 모든 성능에 대한 검증이 완료됐음을 의미한다. 방사청은 KF-21이 공군의 작전운용성능(ROC)을 충족하고, 실제 전장 환경에서 임무 수행이 가능한 기술 수준과 안정성을 확보했다고 평가했다. 노지만 방사청 한국형전투기사업단장은 "국방부·합참·공군·한국항공우주산업(KAI)·국방과학연구소 등 민·관·군의 긴밀한 협력을 통해 이룬 결실"이라며 "향후 양산 및 전력화도 차질 없이 추진해 공군의 작전수행 능력을 한층 강화해 나가겠다"고 밝혔다. 방사청은 비행시험 효율화를 위해 시험 비행장을 사천에서 충남 서산까지 확대하고 국내 최초로 공중급유를 시험비행에 도입했다. 그 결과 개발 비행시험 기간을 당초 계획보다 2개월 앞당길 수 있었다. KF-21 체계개발 사업은 올해 6월 종료되며, 양산 1호기는 올해 하반기 공군에 인도될 예정이다. 양산 1호기는 지난 3월 25일 경남 사천 KAI 공장에서 출고됐으며, 4월 15일 출고 22일 만에 첫 비행에 성공했다. 이후 물량은 순차적으로 실전 배치될 계획이며, 추가무장시험을 통해 공대지 무장 능력도 확보할 예정이다. 공군은 2032년까지 총 120대를 전력화할 계획으로, KF-21은 노후화된 F-4E·F-5E 전투기를 대체하는 한편, 대한민국 영공방위의 핵심 전력으로 자리매김할 전망이다. 방사청은 "검증된 성능을 바탕으로 글로벌 방산 4대 강국 도약의 서막을 여는 K-방산 수출의 핵심 무기체계가 될 것"이라고 기대감을 나타냈다. gomsi@newspim.com 2026-05-07 11:35

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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