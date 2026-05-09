산업부, 한-미 조선협력센터 추진 본격화

AI 핵심 요약beta
- 한미 양국이 8일 미국 워싱턴에서 조선 파트너십 MOU 체결했다.
- 공동 R&D, 기술교류, 인력 양성 등 협력 프로젝트 추진한다.
- 미국에 파트너십 센터 설립해 기업 협력 지원한다.
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[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 한미 양국이 조선분야 협력을 본격화한다.
산업통상부(장관 김정관)와 미국 상무부는 8일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 상무부 청사에서 김정관 장관과 하워드 러트닉 美 상무장관 임석 하에 '한-미 조선 파트너십 이니셔티브'에 관한 양해각서(MOU)를 체결했다.
양 부처는 이번 MOU에서 공동 연구개발, 기술교류, 직접투자 등 기업간의 협력 프로젝트를 촉진하고, 양국 조선 인력 양성·교류와 조선산업 관련 정보공유 등에 있어 협력해나가기로 했다.
특히 양 부처는 상기 활동을 촉진하기 위해 미국 현지에 '한-미 조선 파트너십 센터 설립을 추진해 나가기로 했다.
센터는 협력을 위한 현지 네트워크 구축, 정책 동향 등과 함께 양국 기업간 협력활동을 지원하는데 주력한다. 미국 조선소 생산성 개선, 인력양성 등 세부 프로그램 운영을 지원할 계획이다.
사업기간은 올해부터 오는 2028년까지 선박해양플랜트연구소가 주관하고 한국조선해양플랜트협회도 함께 참여한다. 올해만 66억원이 투입될 예정이다.
이번 MOU를 통해 양국은 한-미 조선협력에 대한 추진 의지와 함께 센터 설립에 대한 미측의 지지 의지를 확인했다. 아울러 향후 설립되는 센터를 통해 양국 기업의 수요에 기반한 구체적인 협력사업들이 발굴될 것으로 기대된다.
산업부는 "현지법인 설립, 공간 확보, 인력 파견 등 후속절차를 차질없이 이행하여 신속하게 센터를 개소하는 한편 구체적인 성과 발굴을 위해 노력할 방침"이라고 밝혔다.
dream@newspim.com