김정은, 모스크바 방문 무산..."푸틴에 전승절 축전"

'가장 친근한 동지'로 호칭

북러 관계 "최대로 중시"

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 국무위원장 김정은이 9일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 전승절 81주년과 관련한 축하전문을 보냈다고 관영 조선중앙통신이 이날 보도했다.

김정은은 축전에서 푸틴을 '가장 친근한 동지'로 호칭하면서 "오늘의 조로(북한과 '로씨야') 관계를 당신과 함께 인도하며 두 나라 인민의 공동의 이상과 염원대로 자주와 존엄, 평화와 번영의 빛나는 새 전기를 써나가고 있는 데 대해 항용 만족하고 긍지스럽게 여기고 있다"고 밝혔다.

[베이징 로이터=뉴스핌] 김정은 북한 국무위원장(좌)과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 지난해 9월 3일 중국 베이징 댜오위타이(조어대) 국빈관에서 회담하고 있다.

김정은은 이어 "나는 우리 두 나라 사이에 맺어진 동맹적 성격의 포괄적인 전략적 동반자 관계를 최대로 중시하고 변함없이 승화·발전시켜 나가려는 조선민주주의인민공화국 정부의 입장을 재확인하면서 조로 국가 간 조약의 의무 이행에 언제나 책임적일 것임을 다시금 확언한다"고 강조했다.

또 "평양은 언제나 당신과 형제적 로씨야 인민과 함께 있다"며 "위대한 전승절을 맞으며 당신이 건강할 것과 로씨야의 존엄과 이익을 수호하기 위한 책임적인 사업에서 보다 큰 성과를 성취하기를 충심으로 바란다"고 말했다.

러시아 전승절은 제2차 세계대전에서 소련이 나치 독일에 승리한 것을 기념하는 날로, 매년 5월 9일에 기념하는 러시아의 최대 국경일이다.

대북정보 관계자는 "의미 있는 수준에서의 구체적 추진 움직임은 포착되지 않았지만 일각에서 제기됐던 김정은의 러시아 전승절 행사 참석은 무산된 것으로 판단된다"고 말했다.

yjlee@newspim.com