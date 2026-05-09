전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.09 (토)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

미 버지니아 대법, '민주당 유리' 선거구 획정안 무효화…공화당 하원 수성 '청신호'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 버지니아주 대법원이 8일 민주당 유리 선거구안을 무효화했다.
  • 주민투표 승인안이 헌법 절차 위반으로 기존 지도 사용하게 됐다.
  • 공화당이 11월 중간선거 하원 수성에 유리한 방어막을 얻었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"절차적 위헌"…기존 지도 복원
민주당 '4석 확보' 전략 급제동

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미국 버지니아주 대법원이 민주당에 유리하게 만들어진 선거구 획정안을 무효화하면서, 미 연방 하원 다수당 탈환을 노리던 민주당의 전략에 급제동이 걸렸다. 이번 판결로 오는 11월 중간선거를 앞두고 펼쳐진 치열한 '게리맨더링(선거구 조작)' 전쟁에서 공화당이 결정적인 승기를 잡았다는 평가다. 

◆ '유권자 통과' 선거구안, 절차적 위헌으로 무용지물

8일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면, 버지니아주 대법원은 지난 4월 21일 주민투표를 통해 승인된 신규 선거구 획정안에 대해 이 4대 3의 의견으로 '무효' 판결을 내렸다.

법원은 주 의회가 해당 안건을 주민투표에 부치는 과정에서 주 헌법을 위반했다고 판단했다. 버지니아 헌법상 개헌안은 하원 선거 전후로 의회에서 두 번 통과되어야 하는데, 민주당이 주도한 이번 안건은 조기 투표가 시작된 이후에야 최종 승인되어 절차적 정당성을 갖추지 못했다는 논리다.

이번 판결로 버지니아주는 2021년에 채택된 기존 선거구 지도를 다시 사용하게 됐다. 이는 민주당이 이번 주민투표를 통해 확보하려 했던 '하원 4석 추가 확보' 기회가 사실상 사라졌음을 의미한다.

◆ 트럼프가 불 지핀 '선거구 전쟁'…공화당의 판정승

이번 사태는 도널드 트럼프 대통령이 촉구한 전국적인 선거구 재획정 경쟁의 연장선에 있다. 통상 10년에 한 번 이뤄지는 재획정 관행을 깨고, 트럼프 대통령은 공화당 우위 지역을 중심으로 선거구 개편을 강하게 밀어붙여 왔다.

실제로 최근 연방 대법원이 투표권법(Voting Rights Act)의 적용 범위를 제한하는 판결을 내린 이후, 플로리다와 테네시 등 공화당 강세 지역에서는 발 빠르게 자신들에게 유리한 지도를 채택하고 있다. WP는 공화당이 이미 6개 주에서 자신들에게 유리하게 선거구 경계선을 변경하여 14석을 뒤바꿀 기회를 잡았으며, 남부 주들의 선거구 재획정에 따라 추가로 4석을 더 확보할 수 있다고 분석했다.

반면 민주당은 캘리포니아 주민투표로 5석, 유타주 법원 판결로 1석을 각각 확보한 상태로 공화당의 발빠른 대응 속도를 따라잡지 못했다. 민주당은 버지니아에서 반전을 노리며 약 6400만 달러(890억 원)의 막대한 자금을 쏟아부었으나, 법원의 이번 판결로 물거품이 될 위기에 처했다.

◆ 공화당 하원 수성에 방어막 역할 가능성 

현재 미 하원은 공화당 218석, 민주당 212석으로 공화당이 근소한 차이로 다수당을 유지하고 있다. 이번 버지니아 대법원의 판결은 공화당이 하원 통제권을 수성하는 데 결정적인 '방어막' 역할을 할 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 판결 직후 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "버지니아 대법원이 민주당의 끔찍한 게리맨더링을 막아냈다"며 "미국을 다시 위대하게(MAGA) 만드는 거대한 승리"라고 환호했다.

반면 민주당과 시민단체들은 "유권자의 선택을 쓰레기통에 처박은 처사"라며 강하게 반발하고 있어, 이번 판결을 둘러싼 정치적 공방은 다가오는 중간 선거의 최대 쟁점이 될 전망이다.

2026년 4월 11일(현지시간), 버지니아주 브리지워터에서 열린 버지니아 민주당의 주 선거구 재획정을 위한 헌법 개정안 반대 선거 유세가 끝난 뒤, 지지자들이 유세장을 떠나고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'채해병 순직' 임성근 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 채해병 순직사건과 관련해 업무상과실치사상 혐의를 받는 임성근 전 해병대 1사단장이 8일 1심 선고에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 이날 오전 업무상과실치사상 등 혐의를 받는 임 전 사단장에게 징역 3년을 선고했다. 재판부는 박상현 전 해병대 1사단 7여단장에게 금고 1년 6개월 ·최진규 전 11포병대대장 금고 1년 6개월·이용민 전 7포병대대장 금고 10개월 ·전 7포병대대 본부중대장 장모 씨에게 금고 8개월 2년 집행유예를 각각 선고했다. 재판부는 박 전 여단장, 최 전 대대장, 이 전 대대장에 대해서는 "오랜 수사와 재판이 진행됐고, 1심에서 실형이 선고된 점 등에 비춰 도주 우려가 있다고 판단된다"며 "앞서 선고한 업무상과실치사 혐의와 관련해 법정구속한다"고 밝혔다. 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 8일 오전 업무상과실치사상 등 혐의를 받는 임 전 사단장에게 징역 3년을 선고했다. 사진은 임 전 사단장. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형 이유에 대해 "당시 지휘부는 수색 작전 과정에서 안전사고 위험이 충분히 존재한다는 점을 인식하고 있었음에도 대원들에게 필요한 안전장비를 제대로 구비·지급하지 않았다"고 지적했다. 이어 "사단장과 여단장 등 상급 지휘관들은 수중 수색을 중단시키거나 물가 접근 자체를 통제하는 방식으로 홍수 범람 위험을 미연에 방지했어야 했다"며 "그럼에도 불분명한 작전 지휘 상황 속에서 오로지 가시적 성과를 내는 데 몰두한 나머지 '더 내려가서 헤치고 꼼꼼히 수색하라'는 식의 적극적·공세적 지휘를 반복했다"고 판단했다. 재판부는 특히 "위험지역에서 성과를 얻는 과정에서 필연적으로 수반되는 대원들의 생명·신체 위험을 사실상 도외시했다"며 "수색에 투입된 장병들이 구조 장비조차 제대로 지급받지 못한 상태였고, 허리 높이까지 물에 들어가라는 취지의 지시가 내려졌음에도 안전 확보와 관련한 구체적 조치는 전혀 없었다"고 밝혔다. 그러면서 "사단장·여단장·대대장 등 지휘관들은 장병들의 생명과 안전을 보호할 의무가 있음에도 이를 소홀히 했고, 단순한 부작위에 그친 것이 아니라 위험을 인지하고도 오히려 위험을 가중시키는 적극적 지시를 내렸다"며 "사망이라는 중대한 결과에 상응하는 책임을 묻는 것이 마땅하다"고 판시했다. 순직해병 특검팀(특별검사 이명현)은 지난달 13일 열린 결심 공판에서 임 전 사단장에게 징역 5년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 특검은 "임성근은 해병대원들의 안전보다 적극적 수색을 강조하며 반복적으로 질책해 사고 발생에 결정적 영향을 미쳤다"며 임 전 사단장에게 징역 5년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 특검은 업무상 과실치사 등 혐의로 함께 기소된 박 전 여단장에게 금고 2년 6개월, 최 전 대대장에게 금고 2년 6개월, 이 전 대대장에게 금고 1년 6개월, 장씨에게 금고 1년을 각각 구형했다. 임 전 사단장 등 5명은 2023년 7월 19일 경북 예천군 보문교 부근 내성천 유역에서 집중호우 실종자 수색작전 도중 해병대원들이 구명조끼·안전로프 등을 착용하지 않은 채 수중수색을 하게 해 채해병이 급류에 휩쓸려 사망하게 한 혐의 등을 받는다. 임 전 사단장은 작전통제권을 육군 제50사단장에게 넘기도록 한 합동참모본부 및 육군 제2작전사령부의 단편명령을 어기고, 직접 수색 방식을 지시하고 인사 명령권을 행사하는 등 지휘권을 행사한 혐의도 받는다. 법원로고 [사진=뉴스핌DB] pmk1459@newspim.com                   2026-05-08 11:47
사진
KF-21, '전투용 적합' 최종판정 받다 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한국형전투기(KF-21) 보라매가 7일 방위사업청으로부터 '전투용 적합' 판정을 획득하며 체계개발의 최종 관문을 통과했다. 2015년 12월 체계개발 착수 후 10년 5개월, 2023년 5월 '잠정 전투용 적합' 판정 이후 약 3년간의 후속 시험평가 끝에 이뤄진 결과다. 이로써 대한민국은 미국·러시아·중국·영국·프랑스·스웨덴·일본에 이어 독자 전투기 개발 능력을 완전히 확보한 8번째 국가로 자리매김했다. 지난 1월 12일 경남 사천 남해 상공에서 KF-21 시제 4호기가 비행성능 검증 임무를 수행하며 비행시험을 전면 완료했다. KF-21 개발은 총 1600여 회, 1만3000개 항목에 이르는 비행시험을 단 한 번의 사고 없이 완료하며 안전성을 입증했다. [사진=한국항공우주산업 제공] 2026.05.07 gomsi@newspim.com 방사청에 따르면, KF-21은 2021년 5월 최초 시험평가를 시작해 올 2월까지 약 5년간 지상시험을 통해 내구성과 구조 건전성을 검증했다. 특히 2022년 7월부터 2026년 1월까지 42개월간 진행된 비행시험에서는 총 1600여 회 비행에 단 한 건의 사고도 발생하지 않았다. 극저온·강우 등 악천후 조건 하 비행, 전자파 간섭 하 비행, 공중급유, 무장발사시험 등 1만3000여 개의 다양한 시험조건을 통해 비행 성능과 안정성을 완벽하게 검증한 것으로 평가된다. 이번 전투용 적합 판정은 KF-21 블록-I(기본성능·공대공 능력)의 모든 성능에 대한 검증이 완료됐음을 의미한다. 방사청은 KF-21이 공군의 작전운용성능(ROC)을 충족하고, 실제 전장 환경에서 임무 수행이 가능한 기술 수준과 안정성을 확보했다고 평가했다. 노지만 방사청 한국형전투기사업단장은 "국방부·합참·공군·한국항공우주산업(KAI)·국방과학연구소 등 민·관·군의 긴밀한 협력을 통해 이룬 결실"이라며 "향후 양산 및 전력화도 차질 없이 추진해 공군의 작전수행 능력을 한층 강화해 나가겠다"고 밝혔다. 방사청은 비행시험 효율화를 위해 시험 비행장을 사천에서 충남 서산까지 확대하고 국내 최초로 공중급유를 시험비행에 도입했다. 그 결과 개발 비행시험 기간을 당초 계획보다 2개월 앞당길 수 있었다. KF-21 체계개발 사업은 올해 6월 종료되며, 양산 1호기는 올해 하반기 공군에 인도될 예정이다. 양산 1호기는 지난 3월 25일 경남 사천 KAI 공장에서 출고됐으며, 4월 15일 출고 22일 만에 첫 비행에 성공했다. 이후 물량은 순차적으로 실전 배치될 계획이며, 추가무장시험을 통해 공대지 무장 능력도 확보할 예정이다. 공군은 2032년까지 총 120대를 전력화할 계획으로, KF-21은 노후화된 F-4E·F-5E 전투기를 대체하는 한편, 대한민국 영공방위의 핵심 전력으로 자리매김할 전망이다. 방사청은 "검증된 성능을 바탕으로 글로벌 방산 4대 강국 도약의 서막을 여는 K-방산 수출의 핵심 무기체계가 될 것"이라고 기대감을 나타냈다. gomsi@newspim.com 2026-05-07 11:35

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동