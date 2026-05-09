李 대통령 "사법·흉기·명예살인 위협에서 국민이 저를 살렸다"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 9일 헬기 이송 특혜 논란 권익위 부적정 판단 기사를 공유했다.
- 검찰 조작 기소 등 3대 살해 위협에서 살아난 목숨을 국민의 것으로 삼았다.
- 마지막 한순간까지 국민을 위해 충심과 전력을 다하겠다고 약속했다.
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[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 이재명 대통령이 더불어민주당 대표 시절이던 지난 2024년 국민권익위원회가 '헬기 이송 특혜' 논란에 대해 부적정한 판단을 내렸다는 내용이 담긴 기사를 공유하며 국민을 위해 충심과 전력을 다하겠다고 약속했다.
이 대통령은 9일 엑스(X)에 "검찰의 조작 기소를 통한 사법 살인, 테러범을 동원한 흉기 살인, 조작언론을 동원한 명예 살인. 이 위중한 3대 살해 위협으로부터 국민, 곧 하늘이 저를 살려주셨으니 제 목숨은 이제 온전히 국민의 것"이라며 이같이 적었다
이 대통령은 "하늘이 제게 생명 보전을 넘어 큰일까지 맡겨 주셨으니 제가 할 일은 오로지 국민을 위한 나라, 오로지 국민만을 위해 작동하는 권력을 만드는 것"이라고 말했다.
이어 "마지막 한순간까지 몸이 부서지는 한이 있더라도, 국민 곧 하늘을 위해 충심과 전력을 다하겠다"고 약속했다.
앞서 권익위는 지난 8일 자체 TF 조사 결과 '헬기 이송 특혜' 논란과 관련, 과거 행동강령 위반 판단이 부적정했으며 당시 권익위 사무총장이 해당 사건 처리에 부당하게 개입했다고 밝혔다.
이 대통령은 민주당 대표였던 2024년 부산에서 피습된 후 부산대병원에서 서울대병원으로 헬기로 전원했으며, 윤석열 정부 당시 권익위는 서울·부산대병원 등이 응급 의료 헬기 출동 과정 등에서 공무원 행동강령을 위반했다고 발표했다.
min72@newspim.com