김영환, 주말 충북 전역 '강행군'…국민의힘 후보들과 '원팀' 행보

AI 핵심 요약beta
- 김영환 국민의힘 충북지사 후보가 9일 충북 전역 돌며 시장·군수 예비후보 지원했다.
- 송인헌·전상인·김창규 후보 선거사무소 개소식 참석하며 원팀 행보 보였다.
- 지방선거 승리 다짐하며 충북 미래와 민생 회복 강조했다.
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[충북=뉴스핌] 백운학 기자 = 김영환 국민의힘 충북지사 후보가 9일 충북 남부에서 북부까지 전역을 돌며 같은 당 시장·군수 예비 후보 지원에 나서는 등 '원팀' 행보를 이어갔다.
김 예비 후보는 이날 송인헌 괴산 군수 후보, 전상인 옥천 군수 후보, 김창규 제천 시장 후보 등의 선거사무소 개소식에 참석했다.
하루 동안 중부·남부·북부권을 오가는 강행군 속에 지방선거 승리를 위한 세 결집에 집중하는 모습이었다.
그는 각 지역에서 "이번 선거는 단순한 지방선거가 아니라 충북의 미래와 대한민국의 방향을 결정하는 중요한 선거"라며 "충북에서 반드시 승리해 무너진 민생과 지역 경제를 바로 세우고 자유민주주의 가치를 지켜내겠다"고 강조했다.
이어 "도지사와 시장·군수가 한 팀으로 움직여야 한다"며 "지역 현안을 가장 잘 아는 후보들과 힘을 모아 '강한 충북'을 완성하겠다"고 말했다.
특히 김 예비 후보는 옥천을 찾아 고(故) 육영수 여사 생가를 방문한 장동혁 국민의힘 대표와 만나 지방선거 필승 의지를 다졌다.
이 자리에서 충북 지원 방안과 선거 전략 등에 대해서도 의견을 나눈 것으로 전해졌다.
김 후보는 "충북의 승리가 전국 승리로 이어질 수 있도록 마지막까지 현장을 누비며 도민 목소리를 듣겠다"고 했다.
baek3413@newspim.com